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Сан-Лоренсо
0:0
Перерыв
Эстудиантес Ла-Плата
0'
29' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Gianluca Ferrari получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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