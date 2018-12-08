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Ланус
1:1
Перерыв
Тальерес Кордоба
0'
0:1
13' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
1:1
26' Гол
Рибас Себастьян
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Рибас Себастьян бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Nahuel Lautaro Bustos бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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