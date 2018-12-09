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Winline
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 44'
Индепендьенте
0'
15' Желтая карточка
Сильва Франсиско
44'
Первый тайм
Желтая карточка
15'
Сильва Франсиско получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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