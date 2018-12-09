  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
Winline
Аргентинос Хуниорс
0:1
Перерыв
Альдосиви
0'
12' Желтая карточка
Alexis Mac Allister
0:1
14' Гол
Галеано Леонель
33' Желтая карточка
Emiliano Ozuna
45' Желтая карточка
Бобадилья Рауль
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Бобадилья Рауль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Emiliano Ozuna получил желтую карточку от судьи
32'
Аргентинос Хуниорс делает замену. Francisco Ilarregui уходит с поля, а Бобадилья Рауль выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Галеано Леонель бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Alexis Mac Allister получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Россия: Премьер-лига
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Италия: Серия A
Франция: Лига 1
Украина: Премьер-лига
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Аргентина: Примера Б
Аргентина: Суперлига
Боливия: Примера: Клаусура
Гондурас: Лига Насьонал: Апертура (Финал)
Сальвадор: Примера: Апертура (1/2 финала)

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация