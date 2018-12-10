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Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 20'
Сан-Мартин Сан-Хуан
0'
14' Желтая карточка
Hernan Da Campo
20'
Первый тайм
Желтая карточка
14'
Hernan Da Campo получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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