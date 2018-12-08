0:1
Второй тайм: 63'
30' Желтая карточкаМорейра Родриго
37' Вторая желтая карточкаМорейра Родриго
45' Желтая карточкаJeronimo Cacciabue
0:1
54' ГолFrancisco Fydriszewski
Второй тайм
54'
Г О О О О Л - Francisco Fydriszewski бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Jeronimo Cacciabue получил желтую карточку от судьи
37'
Морейра Родриго получает вторую желтую карточку. Удаление.
30'
Морейра Родриго получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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