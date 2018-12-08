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Сан-Мартин Тукуман
0:1
Второй тайм: 63'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
30' Желтая карточка
Морейра Родриго
37' Вторая желтая карточка
Морейра Родриго
45' Желтая карточка
Jeronimo Cacciabue
0:1
54' Гол
Francisco Fydriszewski
63'
Второй тайм
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Francisco Fydriszewski бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Jeronimo Cacciabue получил желтую карточку от судьи
37'
Морейра Родриго получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
30'
Морейра Родриго получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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