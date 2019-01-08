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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:0
Второй тайм: 79'
Монпелье
0'
11' Желтая карточка
Мендеш Педру II
19' Красная карточка
Лаборд Гаэтан
1:0
62' Гол
Уорис Маджид
64' Желтая карточка
Туре Абдулайе
79'
Второй тайм
79'
Молле Флоран бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
79'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
78'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Нант контролирует мяч.
76'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
76'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
76'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Молле Флоран пострадал.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Уорис Маджид из команды Нант поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
73'
Удар от ворот произведет Монпелье
73'
Жиротто Андрей из команды Нант делает неудачный навес.
73'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Удар от ворот произведет Нант
72'
Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо
72'
Шкулетич Петар из команды Монпелье делает отличный кросс...
72'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Тактическая замена. Ойонго Амбруаз уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
70'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
69'
Монпелье контролирует мяч.
68'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Нант контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
65'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
Желтая карточка
64'
Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Ле Таллек Дамьен оказался на газоне.
62'
Ронжье Валентин разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
Нант начинает контратаку
62'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ронжье Валентин сделал результативную передачу.
Угловой
62'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Уорис Маджид изменил счет на табло!
61'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
59'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Туре Абдулайе наказан за толчок Ойонго Амбруаз
58'
Удар от ворот произведет Монпелье
57'
Тактическая замена. Мбодж Кара уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
57'
Шанс! Мбодж Кара из команды Нант пробил головой, но мимо
57'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
57'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Кватенг Энок из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
56'
Карлос Диего Сантос из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
Угловой
56'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
55'
Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
54'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Монпелье контролирует мяч.
53'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
После дальнего удара, который нанес Туре Абдулайе мяч отбит вратарем
52'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Монпелье
51'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
50'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Нант
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Самбья Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Ронжье Валентин наказан за толчок Скири Эйе
47'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
46'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
49'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
48'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Ронжье Валентин наказан за толчок Мендеш Педру II
47'
Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин, обводя своих соперников
47'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Туре Абдулайе из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
45'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
44'
Скири Эйе возвращается на поле.
44'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Скири Эйе, обводя своих соперников
42'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
40'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Кватенг Энок пострадал.
37'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
36'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Делор Анди
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Удар от ворот произведет Монпелье
35'
Мбодж Кара не смог попасть в створ ударом издали
34'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Удар от ворот произведет Монпелье
33'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Уорис Маджид из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Нант контролирует мяч.
31'
Удар от ворот произведет Монпелье
31'
Уорис Маджид из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кватенг Энок из команды Нант делает передачу одноклубнику.
31'
Паллуа Николя из команды Нант отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
После дальнего удара, который нанес Туре Абдулайе мяч отбит вратарем
28'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Нант контролирует мяч.
25'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ойонго Амбруаз пострадал.
23'
Удар от ворот произведет Нант
23'
Удар от ворот произведет Нант
23'
Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Монпелье контролирует мяч.
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Травма, повреждение
20'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
УДАЛЕНИЕ! - Лаборд Гаэтан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Лаборд Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Карлос Диего Сантос
19'
Удар от ворот произведет Монпелье
19'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
19'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
18'
Делор Анди из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мбодж Кара пострадал.
Фол, нарушение
17'
Делор Анди наказан за толчок Мбодж Кара
17'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Ронжье Валентин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
13'
Монпелье начинает контратаку
13'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
11'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Мендеш Педру II из команды Монпелье играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
Фол, нарушение
10'
Мбодж Кара из команды Нант опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Монпелье контролирует мяч.
9'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Лаборд Гаэтан, и мяч снова в игре
9'
Опасность! Делор Анди из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Мбодж Кара из команды Нант делает неудачный навес.
8'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
7'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Монпелье контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Монпелье
5'
Нант контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Ронжье Валентин, и мяч снова в игре
4'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
2'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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