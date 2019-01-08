Стадион: Стад де ля Божуар
11' Желтая карточкаМендеш Педру II
19' Красная карточкаЛаборд Гаэтан
1:0
62' ГолУорис Маджид
64' Желтая карточкаТуре Абдулайе
Второй тайм
79'
Молле Флоран бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
79'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
78'
77'
76'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
76'
Агилар Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Лима Лукас из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
76'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Молле Флоран пострадал.
75'
Судья сигнализирует, что Уорис Маджид из команды Нант поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
74'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
73'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
73'
73'
Жиротто Андрей из команды Нант делает неудачный навес.
73'
72'
72'
Шанс! Делор Анди из команды Монпелье пробил головой, но мимо
72'
Шкулетич Петар из команды Монпелье делает отличный кросс...
72'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
71'
71'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Тактическая замена. Ойонго Амбруаз уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
70'
Тактическая замена. Самбья Саломон уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
69'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Ле Таллек Дамьен
69'
68'
67'
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
65'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
64'
Туре Абдулайе получил желтую карточку от судьи
64'
Туре Абдулайе из команды Нант играет слишком грубо. Ле Таллек Дамьен оказался на газоне.
62'
Ронжье Валентин разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
Нант начинает контратаку
62'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ронжье Валентин сделал результативную передачу.
62'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
62'
Г О О О О Л - Уорис Маджид изменил счет на табло!
61'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
60'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Уорис Маджид из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
59'
59'
59'
59'
Лимбомбе Антони из команды Нант отправил кросс в штрафную...
58'
Туре Абдулайе наказан за толчок Ойонго Амбруаз
58'
57'
Тактическая замена. Мбодж Кара уходит с поля и его заменяет Лимбомбе Антони
57'
Шанс! Мбодж Кара из команды Нант пробил головой, но мимо
57'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
57'
Лима Лукас из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
57'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Кватенг Энок из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Карлос Диего Сантос из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
56'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
55'
Ойонго Амбруаз предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
54'
54'
53'
52'
После дальнего удара, который нанес Туре Абдулайе мяч отбит вратарем
52'
52'
52'
51'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
50'
Матч возобновлен
50'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
49'
49'
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Самбья Саломон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Ронжье Валентин наказан за толчок Скири Эйе
47'
47'
47'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Жиротто Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
49'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
48'
Ронжье Валентин не смог попасть в створ ударом издали
48'
Ронжье Валентин наказан за толчок Мендеш Педру II
47'
Отличные скиллы показывает Ронжье Валентин, обводя своих соперников
47'
46'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Туре Абдулайе из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
45'
Отличные скиллы показывает Уорис Маджид, обводя своих соперников
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
44'
Скири Эйе возвращается на поле.
44'
44'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Жиротто Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Отличные скиллы показывает Скири Эйе, обводя своих соперников
42'
41'
41'
Жиротто Андрей из команды Нант отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Матч возобновлен
39'
Паллуа Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Кватенг Энок пострадал.
37'
36'
Кватенг Энок из команды Нант опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
36'
35'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Делор Анди
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
35'
Мбодж Кара не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
33'
Сала Эмилиано из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Уорис Маджид из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
31'
31'
Уорис Маджид из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
31'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кватенг Энок из команды Нант делает передачу одноклубнику.
31'
Паллуа Николя из команды Нант отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
30'
29'
29'
После дальнего удара, который нанес Туре Абдулайе мяч отбит вратарем
28'
27'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
23'
Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Ойонго Амбруаз пострадал.
23'
23'
23'
Делор Анди из команды Монпелье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
УДАЛЕНИЕ! - Лаборд Гаэтан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
19'
Безумный фол. Лаборд Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Карлос Диего Сантос
19'
19'
Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
19'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
Делор Анди из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мбодж Кара пострадал.
17'
Делор Анди наказан за толчок Мбодж Кара
17'
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
15'
14'
13'
Ронжье Валентин из команды Нант опасно и грубо сыграл. Самбья Саломон пострадал.
13'
Монпелье начинает контратаку
13'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
11'
Мендеш Педру II из команды Монпелье играет слишком грубо. Уорис Маджид оказался на газоне.
10'
Мбодж Кара из команды Нант опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
9'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Лаборд Гаэтан, и мяч снова в игре
9'
Опасность! Делор Анди из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
8'
Мбодж Кара из команды Нант делает неудачный навес.
8'
7'
7'
Делор Анди из команды Монпелье в офсайде
7'
Сала Эмилиано из команды Нант делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
4'
Вратарь парирует удар, который нанес Ронжье Валентин, и мяч снова в игре
4'
Сала Эмилиано из команды Нант сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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