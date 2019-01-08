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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
0:0
Второй тайм: 83'
Анже
0'
40' Желтая карточка
Сантамария Батист
83'
Второй тайм
83'
Удар от ворот произведет Амьен
82'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
81'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
80'
Мендоса Стивен возвращается на поле.
80'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
79'
Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Кужава Рафал из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
77'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
77'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
77'
Крафт Эмиль из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Гнаоре Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
75'
Тьоте Шейк возвращается на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Тьоте Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Тьоте Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
72'
Баокен Стефан возвращается на поле.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
72'
Отеро Хуан нанес удар, мяч был парирован, но Бютель Людовик не удержал его в руках.
71'
Тьоте Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Баокен Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
71'
Баокен Стефан наказан за толчок Крафт Эмиль
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
69'
Удар от ворот произведет Анже
69'
ШАНС! Тьоте Шейк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Бамба Абдулайе из команды Анже в офсайде
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
67'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
67'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
66'
Гнаоре Эдди пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
65'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
65'
Анже начинает контратаку
64'
Мендоса Стивен пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
64'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
63'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
63'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
60'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
Амьен контролирует мяч.
59'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
58'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Тактическая замена. Н'Дойе Шейк уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
57'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Амьен контролирует мяч.
56'
Удар от ворот произведет Анже
56'
Как он промахнулся? Гнаоре Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Крафт Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Амьен
54'
Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
54'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
53'
Хорошую попытку сделал Мендоса Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Отеро Хуан из команды Амьен делает пас партнеру.
52'
Гнаоре Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
51'
Гнаоре Эдди нанес удар головой, но Бютель Людовик спокойно отбил мяч.
51'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен делает пас партнеру.
Угловой
51'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
51'
Хороший удар издали нанес Тьоте Шейк, но отличный сейв сделал Бютель Людовик. Угловой.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Крафт Эмиль наказан за толчок Манко Венсан
47'
Амьен контролирует мяч.
47'
Удар от ворот произведет Амьен
47'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
44'
Анже контролирует мяч.
44'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Анже
43'
Мендоса Стивен не смог попасть в створ ударом издали
42'
Отеро Хуан нанес удар, мяч был парирован, но Бютель Людовик не удержал его в руках.
42'
Амьен начинает контратаку
41'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
41'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Отеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Желтая карточка
40'
Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
39'
Рен-Аделед Жефф нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
39'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Мендоса Стивен наказан за толчок Бамба Абдулайе
37'
Удар от ворот произведет Анже
37'
ШАНС! Бодмер Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает пас партнеру.
37'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
36'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
35'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гнаоре Эдди из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
34'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Отеро Хуан из команды Амьен играет слишком грубо. Томас Ромен оказался на газоне.
33'
Отеро Хуан из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
32'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
32'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Анже контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
30'
Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Бамба Абдулайе оказался на газоне.
29'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
29'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Амьен
Угловой
28'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
28'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Амьен
27'
ШАНС! Траоре Исмаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Павлович Матео нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
Угловой
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
26'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
26'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
26'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
Удар от ворот произведет Анже
25'
ШАНС! Тьоте Шейк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Анже контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
22'
Амьен контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Анже
22'
Гнаоре Эдди из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
После штрафного удара,который нанес Отеро Хуан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
19'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Мендоса Стивен
18'
Амьен контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Анже
17'
Как он промахнулся? Бодмер Матьё имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
16'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Гуано Принс-Десир оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Амьен начинает контратаку
Фол, нарушение
14'
Отеро Хуан наказан за толчок Манко Венсан
13'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Анже контролирует мяч.
12'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Амьен совершает вбрасывание на половине поля противника
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Анже контролирует мяч.
9'
Анже контролирует мяч.
8'
Амьен контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Амьен
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
7'
Анже контролирует мяч.
7'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
Угловой
3'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
2'
Отеро Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
1'
Амьен начинает с центра поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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