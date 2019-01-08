Стадион: Де ла Ликорн
40' Желтая карточкаСантамария Батист
Второй тайм
83'
82'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тьоте Шейк из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
80'
Мендоса Стивен возвращается на поле.
80'
80'
Матч возобновлен
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендоса Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.
79'
Мендоса Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Судья сигнализирует, что Кужава Рафал из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
77'
Тактическая замена. Отеро Хуан уходит с поля и его заменяет Кужава Рафал
77'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Фюльжини Анжело
77'
Крафт Эмиль из команды Амьен навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
76'
Гнаоре Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
76'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Гнаоре Эдди из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
75'
Тьоте Шейк возвращается на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
74'
Ох, нехорошо это выглядит. Тьоте Шейк получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Тьоте Шейк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
72'
Баокен Стефан возвращается на поле.
72'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Мангани Томас
72'
Отеро Хуан нанес удар, мяч был парирован, но Бютель Людовик не удержал его в руках.
71'
Тьоте Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Баокен Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Баокен Стефан наказан за толчок Крафт Эмиль
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
69'
69'
ШАНС! Тьоте Шейк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
68'
Бамба Абдулайе из команды Анже в офсайде
67'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
67'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
66'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Гнаоре Эдди пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
65'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
65'
Анже начинает контратаку
64'
Мендоса Стивен пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
64'
63'
63'
62'
61'
61'
60'
60'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
60'
59'
59'
58'
Монкондю Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Тактическая замена. Н'Дойе Шейк уходит с поля и его заменяет Мангани Томас
57'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
56'
Как он промахнулся? Гнаоре Эдди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Мендоса Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Крафт Эмиль нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
54'
Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
54'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Манко Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Манко Венсан
53'
Хорошую попытку сделал Мендоса Стивен. Удар в створ, но вратарь начеку
53'
Отеро Хуан из команды Амьен делает пас партнеру.
52'
Гнаоре Эдди нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Гнаоре Эдди нанес удар головой, но Бютель Людовик спокойно отбил мяч.
51'
Гуано Принс-Десир из команды Амьен делает пас партнеру.
51'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
51'
Хороший удар издали нанес Тьоте Шейк, но отличный сейв сделал Бютель Людовик. Угловой.
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
49'
49'
48'
Крафт Эмиль наказан за толчок Манко Венсан
47'
47'
47'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Гуано Принс-Десир из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Бамба Абдулайе
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
44'
44'
43'
43'
Мендоса Стивен не смог попасть в створ ударом издали
42'
Отеро Хуан нанес удар, мяч был парирован, но Бютель Людовик не удержал его в руках.
42'
Амьен начинает контратаку
41'
41'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
41'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Отеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
40'
Сантамария Батист получил желтую карточку от судьи
40'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
39'
Рен-Аделед Жефф нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
39'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Мендоса Стивен наказан за толчок Бамба Абдулайе
37'
37'
ШАНС! Бодмер Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает пас партнеру.
37'
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Судья сигнализирует, что Бодмер Матьё из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
35'
34'
Гнаоре Эдди из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Отеро Хуан из команды Амьен играет слишком грубо. Томас Ромен оказался на газоне.
33'
Отеро Хуан из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
32'
32'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
30'
Тьоте Шейк из команды Амьен играет слишком грубо. Бамба Абдулайе оказался на газоне.
29'
29'
28'
28'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
28'
Баокен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
27'
27'
ШАНС! Траоре Исмаэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Павлович Матео нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
26'
Гуано Принс-Десир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
26'
Тэт Флавьен из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
25'
25'
ШАНС! Тьоте Шейк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
23'
Аденон Халед из команды Амьен играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
22'
22'
22'
Гнаоре Эдди из команды Амьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
19'
После штрафного удара,который нанес Отеро Хуан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
19'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Мендоса Стивен
18'
17'
17'
Как он промахнулся? Бодмер Матьё имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Монкондю Томас из команды Амьен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
16'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже играет слишком грубо. Гуано Принс-Десир оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
15'
15'
Бютель Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Амьен начинает контратаку
14'
Отеро Хуан наказан за толчок Манко Венсан
13'
13'
12'
11'
Амьен совершает вбрасывание на половине поля противника
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
9'
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Рен-Аделед Жефф
7'
7'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
5'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Павлович Матео из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бодмер Матьё
3'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
2'
Отеро Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
1'
Судья сигнализирует, что Бамба Абдулайе из команды Анже поставил подножку. Пострадал Мендоса Стивен
1'
Амьен начинает с центра поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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