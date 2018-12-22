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  4. Румыния
  5. Первая лига
2018-2019
Стадион:
Стяуа
0:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
0:1
28' Гол
Дяк Чиприан
61' Желтая карточка
Камора Мауру
72' Красная карточка
Mihai Roman IV
73' Желтая карточка
Бэлаша Михай
74' Желтая карточка
Кулио Хуан
74' Желтая карточка
Ньоэр Харлем-Эдди
78' Желтая карточка
Мурешан Андрей
89' Желтая карточка
Бензар Ромарио
90' Вторая желтая карточка
Мурешан Андрей
90' Вторая желтая карточка
Бэлаша Михай
0:2
90' Пенальти
Ионицэ Александру II
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Описание гола
96'
Г О О О О Л - Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
96'
УДАЛЕНИЕ! - Бэлаша Михай получает вторую желтую за споры
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
95'
ПЕНАЛЬТИ - Неделку Драгош из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Паун-Александру Константин.
94'
Стан Александру пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
94'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Омрани Билель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
93'
Ньоэр Харлем-Эдди наказан за толчок Кулио Хуан
93'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Мурешан Андрей получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
92'
Мурешан Андрей наказан за толчок Ньоэр Харлем-Эдди
91'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Ланг Адам
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
89'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
88'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Тэнасе Флорин должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
88'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
88'
Стяуа начинает контратаку
87'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Неделку Драгош из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
86'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
86'
Омрани Билель оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан перевел мяч на угловой.
86'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
86'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Стан Александру из команды Стяуа подал угловой слева.
84'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Ньоэр Харлем-Эдди должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
83'
Русеску Раул из команды Стяуа делает пас партнеру.
83'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
82'
Тактическая замена. Ман Деннис уходит с поля и его заменяет Стан Александру
82'
Тактическая замена. Olimpiu Morutan уходит с поля и его заменяет Русеску Раул
81'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
80'
Омрани Билель мяч отрикошетил от ворот
80'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
79'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Филип Лучан нанес удар головой, но Арлаускис Гедрюс спокойно отбил мяч.
78'
Olimpiu Morutan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Мурешан Андрей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Ньоэр Харлем-Эдди заработал фол
Фол, нарушение
77'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Бэлаша Михай оказался на газоне.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Неделку Драгош из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
76'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Паун-Александру Константин
Фол, нарушение
76'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
75'
Хорошую попытку сделал Омрани Билель. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
74'
Ньоэр Харлем-Эдди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
74'
Кулио Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ньоэр Харлем-Эдди
74'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
Какой удар! Со штрафного Дяк Чиприан сотряс перекладину!
Желтая карточка
73'
Рефери не любит споров - именно за это Бэлаша Михай сейчас получил желтую
72'
УДАЛЕНИЕ! - Михай Роман увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
72'
Михай Роман наказан за толчок Бордеяну Михай
72'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
ЧФР Клуж начинает контратаку
72'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
72'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Михай Роман
Офсайд
70'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
70'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Ньоэр Харлем-Эдди должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
69'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Стяуа начинает контратаку
Фол, нарушение
69'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Ман Деннис оказался на газоне.
68'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
68'
Olimpiu Morutan не смог попасть в створ ударом издали
68'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
67'
Михай Роман из команды Стяуа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ньоэр Харлем-Эдди
67'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Винисиус Пауло наказан за толчок Тэнасе Флорин
Угловой
66'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Ионицэ Александру II
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
64'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Джокович Дамьян наказан за толчок Бензар Ромарио
63'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
62'
Шанс! Тэнасе Флорин из команды Стяуа пробил головой, но мимо
62'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
61'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
58'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Ньоэр Харлем-Эдди пострадал.
58'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой справа.
56'
Ньоэр Харлем-Эдди мяч отрикошетил от ворот
56'
Отличные скиллы показывает Ньоэр Харлем-Эдди, обводя своих соперников
56'
Стяуа начинает контратаку
56'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
55'
Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
54'
Стяуа начинает контратаку
53'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Офсайд
53'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа в офсайде
52'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Бензар Ромарио из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Омрани Билель пострадал.
51'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
50'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Бензар Ромарио заработал фол
48'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Джокович Дамьян нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
47'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
47'
Михай Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Olimpiu Morutan
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Удар от ворот произведет Стяуа
46'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
Угловой
46'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
45'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Назначен штрафной. Пострадал Ман Деннис, его свалил Бордеяну Михай.
44'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Неделку Драгош из команды Стяуа толкнул локтем оппонента. Это Джокович Дамьян заработал фол
42'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Михай Роман
41'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
41'
Бензар Ромарио из команды Стяуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Бензар Ромарио из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
41'
Стяуа начинает контратаку
40'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Филип Лучан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
39'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
39'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Неделку Драгош из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Филип Лучан оказался на газоне.
37'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Кулио Хуан пострадал.
36'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
35'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
34'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Неделку Драгош из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бордеяну Михай
Офсайд
33'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа в офсайде
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
32'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Планич Богдан
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Отличный гол забил Тэнасе Флорин
28'
Цукудян Георге сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Дяк Чиприан забил потрясным ударом ножницами!
28'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
28'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
27'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Ман Деннис пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
25'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
24'
Бордеяну Михай наказан за толчок Михай Роман
23'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Неделку Драгош из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Мурешан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
20'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Михай Роман наказан за толчок Омрани Билель
Офсайд
17'
Бэлаша Михай из команды Стяуа в офсайде
16'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
16'
Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
Фол, нарушение
15'
Мурешан Андрей наказан за толчок Ньоэр Харлем-Эдди
15'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Винисиус Пауло нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
Угловой
14'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
13'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
12'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Кулио Хуан задерживает мяч рукой
11'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
11'
Бензар Ромарио из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
9'
Винисиус Пауло наказан за толчок Тэнасе Флорин
9'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Омрани Билель наказан за толчок Михай Роман
6'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ньоэр Харлем-Эдди
5'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Стяуа
3'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Филип Лучан из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Джокович Дамьян пострадал.
2'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
2'
Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Назначен штрафной. Пострадал Бордеяну Михай, его свалил Михай Роман.
1'
Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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