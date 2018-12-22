Стадион: Националь
0:1
28' ГолДяк Чиприан
61' Желтая карточкаКамора Мауру
72' Красная карточкаMihai Roman IV
73' Желтая карточкаБэлаша Михай
74' Желтая карточкаКулио Хуан
74' Желтая карточкаНьоэр Харлем-Эдди
78' Желтая карточкаМурешан Андрей
89' Желтая карточкаБензар Ромарио
90' Вторая желтая карточкаМурешан Андрей
90' Вторая желтая карточкаБэлаша Михай
0:2
90' ПенальтиИоницэ Александру II
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
96'
Г О О О О Л - Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж забивает с точки!
96'
УДАЛЕНИЕ! - Бэлаша Михай получает вторую желтую за споры
95'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
95'
ПЕНАЛЬТИ - Неделку Драгош из команды Стяуа привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Паун-Александру Константин.
94'
Стан Александру пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
94'
93'
Омрани Билель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ньоэр Харлем-Эдди наказан за толчок Кулио Хуан
93'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Мурешан Андрей получает вторую желтую карточку. Удаление.
92'
Мурешан Андрей наказан за толчок Ньоэр Харлем-Эдди
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Ланг Адам
90'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
89'
Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Бензар Ромарио получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Бензар Ромарио из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
88'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Тэнасе Флорин должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
88'
88'
88'
87'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
87'
Судья сигнализирует, что Неделку Драгош из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Дяк Чиприан
86'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ионицэ Александру II из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
86'
Омрани Билель оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан перевел мяч на угловой.
86'
Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
86'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
85'
Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
84'
Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Стан Александру из команды Стяуа подал угловой слева.
84'
Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Ньоэр Харлем-Эдди должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
83'
Русеску Раул из команды Стяуа делает пас партнеру.
83'
83'
Судья сигнализирует, что Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
82'
Тактическая замена. Ман Деннис уходит с поля и его заменяет Стан Александру
82'
Тактическая замена. Olimpiu Morutan уходит с поля и его заменяет Русеску Раул
81'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Неделку Драгош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
Омрани Билель мяч отрикошетил от ворот
80'
Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
79'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
79'
Филип Лучан нанес удар головой, но Арлаускис Гедрюс спокойно отбил мяч.
78'
Olimpiu Morutan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Мурешан Андрей получил желтую карточку от судьи
78'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Ньоэр Харлем-Эдди заработал фол
77'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Бэлаша Михай оказался на газоне.
77'
Судья сигнализирует, что Неделку Драгош из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
76'
Тактическая замена. Цукудян Георге уходит с поля и его заменяет Паун-Александру Константин
76'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
75'
Хорошую попытку сделал Омрани Билель. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
74'
Ньоэр Харлем-Эдди получает желтую карточку за неспортивное поведение
74'
Кулио Хуан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
74'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ньоэр Харлем-Эдди
74'
Джокович Дамьян из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
Какой удар! Со штрафного Дяк Чиприан сотряс перекладину!
73'
Рефери не любит споров - именно за это Бэлаша Михай сейчас получил желтую
72'
УДАЛЕНИЕ! - Михай Роман увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
72'
Михай Роман наказан за толчок Бордеяну Михай
72'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
ЧФР Клуж начинает контратаку
72'
ЧФР Клуж контролирует мяч.
72'
Olimpiu Morutan из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Михай Роман
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
70'
70'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
70'
Арлаускис Гедрюс не дал случится голу! Ньоэр Харлем-Эдди должен был забивать, но Арлаускис Гедрюс сделал отличный сейв
69'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Ман Деннис оказался на газоне.
68'
68'
Olimpiu Morutan не смог попасть в створ ударом издали
68'
67'
Михай Роман из команды Стяуа делает неудачный навес.
67'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ньоэр Харлем-Эдди
67'
66'
66'
Винисиус Пауло наказан за толчок Тэнасе Флорин
66'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
65'
Тактическая замена. Бордеяну Михай уходит с поля и его заменяет Ионицэ Александру II
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
65'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
64'
64'
64'
Джокович Дамьян наказан за толчок Бензар Ромарио
63'
62'
62'
Шанс! Тэнасе Флорин из команды Стяуа пробил головой, но мимо
62'
Бензар Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Камора Мауру получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Камора Мауру из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
61'
60'
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Матч возобновлен
58'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
58'
Мурешан Андрей из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Ньоэр Харлем-Эдди пострадал.
58'
57'
56'
Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой справа.
56'
Ньоэр Харлем-Эдди мяч отрикошетил от ворот
56'
Отличные скиллы показывает Ньоэр Харлем-Эдди, обводя своих соперников
56'
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
55'
55'
Бэлгрэдян Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
54'
53'
53'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
53'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа в офсайде
52'
51'
Бензар Ромарио из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Омрани Билель пострадал.
51'
51'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
49'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж толкнул локтем оппонента. Это Бензар Ромарио заработал фол
48'
48'
47'
Джокович Дамьян нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
47'
Михай Роман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тактическая замена. Коман Флоринел уходит с поля и его заменяет Olimpiu Morutan
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.
46'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
46'
Удар от ворот произведет Стяуа
46'
Шанс! Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж пробил головой, но мимо
46'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Бензар Ромарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
44'
44'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Назначен штрафной. Пострадал Ман Деннис, его свалил Бордеяну Михай.
44'
43'
Неделку Драгош из команды Стяуа толкнул локтем оппонента. Это Джокович Дамьян заработал фол
42'
42'
Судья сигнализирует, что Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Михай Роман
41'
41'
Бензар Ромарио из команды Стяуа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Бензар Ромарио из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
41'
40'
40'
Филип Лучан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
39'
39'
38'
Неделку Драгош из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
37'
Бордеяну Михай из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Филип Лучан оказался на газоне.
37'
36'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Кулио Хуан пострадал.
36'
36'
35'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
Ньоэр Харлем-Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Винисиус Пауло из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Судья сигнализирует, что Неделку Драгош из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Бордеяну Михай
33'
33'
Судья сигнализирует, что Кулио Хуан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
32'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Планич Богдан
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
29'
Отличный гол забил Тэнасе Флорин
28'
Цукудян Георге сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Дяк Чиприан забил потрясным ударом ножницами!
28'
Цукудян Георге из команды ЧФР Клуж делает передачу одноклубнику.
28'
Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Кулио Хуан оказался на газоне.
27'
27'
26'
Ман Деннис пробует нанести удар издали, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
25'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Ман Деннис из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
24'
Бордеяну Михай наказан за толчок Михай Роман
23'
22'
22'
Бензар Ромарио из команды Стяуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Неделку Драгош из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
21'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
19'
18'
18'
Михай Роман наказан за толчок Омрани Билель
17'
Бэлаша Михай из команды Стяуа в офсайде
16'
16'
Дяк Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ман Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Омрани Билель из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Бензар Ромарио
15'
Мурешан Андрей наказан за толчок Ньоэр Харлем-Эдди
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Винисиус Пауло нанес удар головой, но Бэлгрэдян Кристиан спокойно отбил мяч.
14'
13'
Омрани Билель из команды ЧФР Клуж отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Маня Кристиан
12'
12'
Коман Флоринел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Кулио Хуан задерживает мяч рукой
11'
Арлаускис Гедрюс взял и забрал мяч на выходе
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
9'
Винисиус Пауло наказан за толчок Тэнасе Флорин
9'
Омрани Билель нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
8'
7'
6'
Омрани Билель наказан за толчок Михай Роман
6'
6'
6'
Ньоэр Харлем-Эдди из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Маня Кристиан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Ньоэр Харлем-Эдди
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
4'
4'
3'
Удар от ворот произведет Стяуа
3'
3'
3'
Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Камора Мауру из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
3'
Филип Лучан из команды Стяуа опасно и грубо сыграл. Джокович Дамьян пострадал.
2'
Бэлгрэдян Кристиан взял и забрал мяч на выходе
2'
1'
Назначен штрафной. Пострадал Бордеяну Михай, его свалил Михай Роман.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ЧФР Клуж начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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