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Стадион:
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 10'
Майнц
0' 10'
Первый тайм
10'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
8'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
Хоффенхайм контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
7'
Отличный пас сделал Бель Штефан из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Цубер Стивен наказан за толчок Ньякат Мусса
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
После дальнего удара, который нанес Бутьюс Жан-Поль мяч отбит вратарем
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хоффенхайм контролирует мяч.
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Офсайд
1'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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