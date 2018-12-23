Стадион: Райн-Неккар-Арена
0:0
Первый тайм: 10'
Первый тайм
10'
Бель Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
9'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой справа.
8'
Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
7'
Отличный пас сделал Бель Штефан из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
6'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Цубер Стивен наказан за толчок Ньякат Мусса
5'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
4'
После дальнего удара, который нанес Бутьюс Жан-Поль мяч отбит вратарем
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
3'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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