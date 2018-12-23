Стадион: ВВК Арена Зрители: 28152
2:3
Конец матча
0:1
33' ГолГилавоги Жошуа
39' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
0:2
41' ГолВиллиам Фуртадо
1:2
49' ГолХедира Рани
51' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
56' Желтая карточкаГинчек Даниэль
56' Желтая карточкаХедира Рани
2:2
59' ГолКордова Серхио
88' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
2:3
89' ГолГерардт Янник
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 28152 болельщиков
96'
95'
Байер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
94'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Штеффен Ренато пострадал.
93'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Удуохаи Феликс
93'
93'
Реджбекай Элвис наказан за толчок Ку Джачхоль
93'
92'
92'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
92'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Штеффен Ренато сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Герардт Янник изменил счет на табло!
89'
Вольфсбург начинает контратаку
89'
89'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
88'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
88'
88'
87'
87'
86'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
85'
Иттер Джанлука из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
85'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
84'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
84'
83'
Тактическая замена. Стафилидис Костас уходит с поля и его заменяет Фрамбергер Рафаэль
83'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
82'
Хорошую попытку сделал Герардт Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
82'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
81'
81'
ШАНС! Мехмеди Адмир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
79'
79'
78'
78'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
78'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
78'
Байер Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
77'
77'
76'
76'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
74'
74'
Кордова Серхио не смог попасть в створ ударом издали
74'
Плохо сыграл Виллиам Фуртадо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
73'
73'
72'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Иттер Джанлука
71'
Ку Джачхоль задерживает мяч рукой
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
70'
Иттер Джанлука из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
69'
Хан Андре наказан за толчок Реджбекай Элвис
68'
Ку Джачхоль нарушает правила. Кнохе Робин пострадал
68'
Ку Джачхоль нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
68'
Хедира Рани из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Ку Джачхоль
67'
Мехмеди Адмир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Байер Даниэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Мехмеди Адмир пострадал.
66'
65'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
64'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург в офсайде
64'
63'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
62'
61'
61'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Шмид Жонатан сделал результативную передачу.
59'
ГОООООЛ - Кордова Серхио Аугсбург забивает ударом головой
59'
58'
58'
58'
57'
56'
Хедира Рани получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Гинчек Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
56'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
55'
55'
54'
53'
53'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
52'
52'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
51'
Судья подбегает и показывает Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отложенную желтую карточку за фол.
51'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
49'
Г О О О О Л - Хедира Рани изменил счет на табло!
49'
Финнбогасон Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает пас партнеру.
49'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Финнбогасон Альфред сделал результативную передачу.
49'
49'
48'
48'
48'
Гилавоги Жошуа наказан за толчок Кордова Серхио
47'
47'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Хан Андре
46'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
46'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
45'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
45'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
45'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
44'
Хедира Рани задерживает мяч рукой
44'
44'
43'
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
41'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
41'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
41'
Луте Андреас из команды Аугсбург сделал отличный сейв!
41'
Мехмеди Адмир сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Виллиам Фуртадо изменил счет на табло!
41'
Головой пробил Гинчек Даниэль, но голкипер отбил его в поле!
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
39'
Грегорич Михаэль получил желтую карточку от судьи
39'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
39'
38'
38'
37'
37'
36'
35'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
35'
Стафилидис Костас делает длинную передачу вперед
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
34'
34'
33'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
33'
Брукс Джон сделал результативную передачу.
33'
Г О О О О Л - Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Гилавоги Жошуа
33'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
32'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
32'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
32'
Опасность предотвращена - Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург вступил в отбор удачно
32'
Иттер Джанлука из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
32'
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
30'
ШАНС! Хедира Рани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Гилавоги Жошуа ошибается в защите.
29'
29'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
29'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
28'
28'
Близко! Вегхорст Ваут нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
27'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
26'
26'
26'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
25'
Какой промах! Вегхорст Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
24'
24'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
23'
Дансо Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
23'
22'
22'
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Матч возобновлен
21'
Матч остановлен
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
19'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
18'
18'
ШАНС! Рихтер Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
17'
16'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
15'
Арнольд Максимилиан нарушает правила. Рихтер Марко пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
14'
14'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хорошую попытку сделал Финнбогасон Альфред. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Байер Даниэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
13'
Брукс Джон ошибается в защите.
12'
12'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
12'
Иттер Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
10'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
10'
10'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Иттер Джанлука
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
9'
8'
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
8'
Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
7'
7'
6'
6'
6'
Иттер Джанлука задерживает мяч рукой
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Шмид Жонатан нарушает правила. Мехмеди Адмир пострадал
3'
2'
1'
1'
1'
Иттер Джанлука нарушает правила. Шмид Жонатан пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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