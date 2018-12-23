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Стадион: Зрители: 28152
Аугсбург
2:3
Конец матча
Вольфсбург
0'
0:1
33' Гол
Гилавоги Жошуа
39' Желтая карточка
Грегорич Михаэль
0:2
41' Гол
Виллиам Фуртадо
1:2
49' Гол
Хедира Рани
51' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
56' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
56' Желтая карточка
Хедира Рани
2:2
59' Гол
Кордова Серхио
88' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
2:3
89' Гол
Герардт Янник
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 28152 болельщиков
96'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Байер Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
94'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Штеффен Ренато пострадал.
93'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Удуохаи Феликс
93'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
93'
Реджбекай Элвис наказан за толчок Ку Джачхоль
93'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
Угловой
92'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
92'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Штеффен Ренато из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Штеффен Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Герардт Янник изменил счет на табло!
89'
Вольфсбург начинает контратаку
89'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
89'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Виллиам Фуртадо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
88'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Хан Андре из команды Аугсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Аугсбург контролирует мяч.
87'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Аугсбург контролирует мяч.
86'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
85'
Иттер Джанлука из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Герардт Янник из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
84'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фрамбергер Рафаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
84'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Тактическая замена. Стафилидис Костас уходит с поля и его заменяет Фрамбергер Рафаэль
83'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Штеффен Ренато
82'
Хорошую попытку сделал Герардт Янник. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
82'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург подал угловой справа.
82'
Хедира Рани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Вольфсбург контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Аугсбург
81'
ШАНС! Мехмеди Адмир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Вольфсбург контролирует мяч.
79'
Вольфсбург контролирует мяч.
79'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
78'
Байер Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
77'
Вольфсбург контролирует мяч.
77'
Вольфсбург контролирует мяч.
76'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Вольфсбург контролирует мяч.
75'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
75'
Хан Андре из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
75'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
75'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Байер Даниэль пострадал.
74'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
74'
Кордова Серхио не смог попасть в створ ударом издали
74'
Плохо сыграл Виллиам Фуртадо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
74'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
73'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
73'
Аугсбург контролирует мяч.
73'
Удар от ворот произведет Аугсбург
72'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
72'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хан Андре из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Иттер Джанлука
Фол, нарушение
71'
Ку Джачхоль задерживает мяч рукой
70'
Вольфсбург контролирует мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Иттер Джанлука из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Мехмеди Адмир нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
69'
Хан Андре наказан за толчок Реджбекай Элвис
Фол, нарушение
68'
Ку Джачхоль нарушает правила. Кнохе Робин пострадал
68'
Ку Джачхоль нанес удар головой, но Кастельс Коэн спокойно отбил мяч.
68'
Хедира Рани из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
68'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Вегхорст Ваут наказан за толчок Ку Джачхоль
67'
Мехмеди Адмир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Байер Даниэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Мехмеди Адмир пострадал.
66'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Тактическая замена. Арнольд Максимилиан уходит с поля и его заменяет Реджбекай Элвис
65'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
64'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург в офсайде
64'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
63'
Аугсбург контролирует мяч.
63'
Аугсбург контролирует мяч.
Офсайд
62'
Хан Андре из команды Аугсбург в офсайде
62'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
61'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
61'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
61'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Шмид Жонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГОООООЛ - Кордова Серхио Аугсбург забивает ударом головой
59'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Аугсбург контролирует мяч.
58'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Аугсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
56'
Хедира Рани получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
56'
Гинчек Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Шмид Жонатан из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
55'
Вольфсбург контролирует мяч.
55'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
55'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
53'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Дансо Кевин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
52'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой слева.
Желтая карточка
51'
Судья подбегает и показывает Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отложенную желтую карточку за фол.
51'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Матч возобновлен
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Хедира Рани изменил счет на табло!
49'
Финнбогасон Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает пас партнеру.
49'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Финнбогасон Альфред сделал результативную передачу.
49'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Гилавоги Жошуа наказан за толчок Кордова Серхио
47'
Вольфсбург контролирует мяч.
47'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Хан Андре
46'
Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Аугсбург
45'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
45'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
45'
Ку Джачхоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
44'
Хедира Рани задерживает мяч рукой
44'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
41'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
41'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
41'
Луте Андреас из команды Аугсбург сделал отличный сейв!
41'
Мехмеди Адмир сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Виллиам Фуртадо изменил счет на табло!
41'
Головой пробил Гинчек Даниэль, но голкипер отбил его в поле!
41'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Вольфсбург контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
40'
Вольфсбург контролирует мяч.
Желтая карточка
39'
Грегорич Михаэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
39'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Вольфсбург контролирует мяч.
37'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
35'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург в офсайде
35'
Стафилидис Костас делает длинную передачу вперед
35'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
33'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
33'
Брукс Джон сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург забил гол! Легко это для такого игрока, как Гилавоги Жошуа
Угловой
33'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
32'
Мехмеди Адмир мяч отрикошетил от ворот
32'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
32'
Опасность предотвращена - Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург вступил в отбор удачно
32'
Иттер Джанлука из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
32'
Вольфсбург контролирует мяч.
31'
Вольфсбург контролирует мяч.
31'
Вольфсбург контролирует мяч.
30'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
30'
ШАНС! Хедира Рани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Гилавоги Жошуа ошибается в защите.
29'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
29'
Грегорич Михаэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
29'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
28'
Вольфсбург контролирует мяч.
28'
Близко! Вегхорст Ваут нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
27'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
26'
Аугсбург контролирует мяч.
26'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
26'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Удар от ворот произведет Аугсбург
25'
Какой промах! Вегхорст Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Герардт Янник из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
24'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Аугсбург
Угловой
24'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
23'
Дансо Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
23'
Вольфсбург контролирует мяч.
22'
Аугсбург контролирует мяч.
22'
Вольфсбург контролирует мяч.
21'
Матч возобновится спорным мячом
21'
Матч возобновлен
21'
Матч остановлен
20'
Вольфсбург контролирует мяч.
20'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
19'
Мехмеди Адмир из команды Вольфсбург в офсайде
19'
Гилавоги Жошуа из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
19'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Вольфсбург контролирует мяч.
19'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
18'
ШАНС! Рихтер Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Аугсбург контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
16'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
15'
Арнольд Максимилиан нарушает правила. Рихтер Марко пострадал
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
14'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Хорошую попытку сделал Финнбогасон Альфред. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Байер Даниэль из команды Аугсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Аугсбург контролирует мяч.
13'
Вольфсбург контролирует мяч.
13'
Брукс Джон ошибается в защите.
12'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
12'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
12'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург разыграл угловой с правого угла.
12'
Иттер Джанлука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
11'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Гоувелеув Джеффри
10'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ку Джачхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Иттер Джанлука
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Вольфсбург контролирует мяч.
8'
Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
8'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Грегорич Михаэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
8'
Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Кастельс Коэн держит все под контролем
7'
Аугсбург контролирует мяч.
7'
Вольфсбург контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
6'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Иттер Джанлука задерживает мяч рукой
5'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Вольфсбург контролирует мяч.
4'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Матч возобновлен
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Шмид Жонатан нарушает правила. Мехмеди Адмир пострадал
3'
Вольфсбург контролирует мяч.
2'
Вольфсбург контролирует мяч.
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
Фол, нарушение
1'
Иттер Джанлука нарушает правила. Шмид Жонатан пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Аугсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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