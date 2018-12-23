Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лидс

Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - ЛидсДо начала игры, которая состоится 23.12.2018, осталось 8 часов 17 минут.
Никто не будет отсиживаться в обороне. Предложу альтернативную ставку для всех. Тотал больше 3 голов за сносную котировку. Что скажете?
Прогноз от комментатора: Тотал больше 3 голов
Коэффициент: 2,3
Что же касается «Лидса», то этой команде пора возвращаться в АПЛ. Все уже заждались самобытную команду. «Лидс» смог увеличить свою победную серию до пяти матчей и не пропускает в четырех их них. Да, «белые» играют во многом прагматично, но они не допускают таких провалов в обороне, как соперник. У гостей идет низовая серия. Но и матч команде предстоит выездной. А в гостях «Лидс» уже оступался, потерпев два своих поражения из трех. Подопечные Бьелсы за пять туров пропустили лишь однажды.
Чего ждать в очередном матче с участием «Астон Виллы»? Да чего угодно, кроме как низового матча. Хозяева забивают необыкновенно много мячей, и уже на протяжении семи туров кряду забивают в ворота соперников не менее двух мячей. Было бы здорово, если бы этого хватало для победы, но нет. Только в четырех случаях команде хозяев удалось набрать три очка. «Львы» смогли поймать свою игру и, наконец, перестали проигрывать. Да и соперники были все достойные, из первой десятки. Но как будет в ситуации с «Лидсом»? На «Вилла Парк» хозяева проиграли однажды. Но играть от обороны хозяева просто не смогут. Несмотря на все проблемы, которые имеются у хозяев, они обязаны выходить на поле и показывать то, что умеют.
Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках очередного поединка 23-го тура Чемпионшипа лицом к лицу сойдутся футболисты «Астон Виллы» и «Лидса». Встреча состоится в Бирмингеме, на стадионе «Вилла Парк». Для вас текстовую трансляцию игры в своем виртуальном комментаторском кресле проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Комментарии к прогнозам (0)