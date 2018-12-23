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Winline
Эносис
0:0
Второй тайм: 58'
Омония
0'
29' Желтая карточка
Marinos Tzionis
44' Желтая карточка
Эно Эйонг
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Эно Эйонг получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Marinos Tzionis получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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