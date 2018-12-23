29' Желтая карточкаMarinos Tzionis
44' Желтая карточкаЭно Эйонг
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Эно Эйонг получил желтую карточку от судьи
29'
Marinos Tzionis получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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