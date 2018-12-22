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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18352
НАК Бреда
4:2
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
6' Гол
Те Вреде Митчелл
1:1
11' Гол
Ринстра Бен
14' Красная карточка
Ринстра Бен
1:2
27' Гол
Ван Берген Митчелл
36' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
45' Красная карточка
Кобаяси Юки
45' Желтая карточка
Корте Джованни
2:2
58' Гол
Те Вреде Митчелл
60' Желтая карточка
Ли Грегори II
3:2
69' Гол
Росхёвел Микхал
70' Желтая карточка
Хан Уорнер
4:2
76' Гол
Росхёвел Микхал
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
94'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
93'
Плохо сыграл Вауденберг Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
93'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Херенвен
92'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Брюин Джорди из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Херенвен
92'
ШАНС! Эль-Алуши Мунир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
91'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
91'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
90'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
90'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
88'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
87'
Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
87'
Херенвен начинает контратаку
86'
НАК Бреда нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
86'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Херенвен
85'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
85'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
84'
Хан Уорнер не дал случится голу! Росхёвел Микхал должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Росхёвел Микхал и Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда.
84'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Херенвен
83'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
83'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
82'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ламмерс Сэм
Фол, нарушение
81'
Версейрен Арно наказан за толчок Брюин Джорди
81'
Версейрен Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
81'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
80'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
НАК Бреда начинает контратаку
80'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Херенвен начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
79'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
79'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда находит одноклубника четким пасом пяткой.
79'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
78'
Корте Джованни пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
75'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Версейрен Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Метс Кароль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
74'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
73'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
72'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
72'
НАК Бреда контролирует мяч.
71'
Удар от ворот произведет Херенвен
71'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Шмидт Доке
Желтая карточка
70'
Рефери не любит споров - именно за это Хан Уорнер сейчас получил желтую
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
69'
Корте Джованни сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал изменил счет на табло!
69'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
69'
Ван Берген Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
69'
Ван Берген Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
68'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Удар от ворот произведет Херенвен
66'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
66'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
65'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Хан Уорнер не дал случится голу! Те Вреде Митчелл должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
65'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
65'
Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Метс Кароль из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Брюин Джорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Матч возобновлен
Желтая карточка
60'
Ли Грегори II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Ван Амерсфоорт Пелле пострадал.
Офсайд
60'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
59'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
58'
Ли Грегори II сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
58'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
58'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
58'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
58'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
57'
Влап Михел из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
57'
Херенвен начинает контратаку
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 18352 болельщиков
57'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кох Менно из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
57'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
55'
Ли Грегори II наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
55'
Ван Анхолт Пеле нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
54'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
54'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
54'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
54'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
53'
Брюин Джорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Метс Кароль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
53'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
52'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
51'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Метс Кароль наказан за толчок Ван Берген Митчелл
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Удар от ворот произведет Херенвен
49'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
49'
Версейрен Арно нанес удар издали, а Хан Уорнер отбил его обратно в игру!
48'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Херенвен
47'
Шанс! Кох Менно из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
46'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
46'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
46'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Брюин Джорди
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
Матч возобновлен
Желтая карточка
50'
Корте Джованни получает желтую карточку за неспортивное поведение
Травма, повреждение
48'
Хан Уорнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Корте Джованни из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Хан Уорнер пострадал.
Угловой
47'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Эль-Алуши Мунир, но отличный сейв сделал Хан Уорнер. Угловой.
47'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
47'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кох Менно из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
УДАЛЕНИЕ! - Кобаяси Юки удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
45'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Кох Менно атаковал сзади соперника. Это Влап Михел заработал своей команде штрафной
44'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
43'
Нийхолт Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
42'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Те Вреде Митчелл нанес удар головой, но Хан Уорнер спокойно отбил мяч.
41'
Кох Менно из команды НАК Бреда делает передачу одноклубнику.
Угловой
40'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Херенвен
38'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
38'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Нийхолт Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
37'
Корте Джованни мяч отрикошетил от ворот
Желтая карточка
36'
Рефери не любит споров - именно за это Ван Амерсфоорт Пелле сейчас получил желтую
Фол, нарушение
36'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Росхёвел Микхал
36'
Удар от ворот произведет Херенвен
36'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Тактическая замена. Кломп Дан уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
35'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
34'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
34'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Ван Анхолт Пеле из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
33'
НАК Бреда контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет Херенвен
32'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
30'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
Кох Менно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Флоранюс Шерел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
28'
Команда Херенвен забила мяч, хотя лучше играли соперники
27'
Вауденберг Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
26'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Флоранюс Шерел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Опасность предотвращена - Кломп Дан из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
24'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
23'
Херенвен начинает контратаку
23'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
22'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Херенвен начинает контратаку
22'
Корте Джованни пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
21'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кломп Дан из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
19'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
18'
Версейрен Арно пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
18'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Корте Джованни из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
17'
НАК Бреда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Хан Уорнер
16'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Матч возобновлен
14'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Ринстра Бен
14'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ринстра Бен оказался удален с поля
Травма, повреждение
13'
Те Вреде Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Ринстра Бен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
11'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
Угловой
11'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
11'
Хороший удар издали нанес Зенели Арбер, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
10'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
ШАНС! Кобаяси Юки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Пири Кик из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
9'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Влап Михел оказался на газоне.
8'
Херенвен контролирует мяч.
7'
Херенвен начинает контратаку
6'
Ли Грегори II сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
6'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Херенвен контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
2'
Опасность предотвращена - Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
2'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
1'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
НАК Бреда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Херенвен начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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