Стадион: Рат Верлег Зрители: 18352
1:0
6' ГолТе Вреде Митчелл
1:1
11' ГолРинстра Бен
14' Красная карточкаРинстра Бен
1:2
27' ГолВан Берген Митчелл
36' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
45' Красная карточкаКобаяси Юки
45' Желтая карточкаКорте Джованни
2:2
58' ГолТе Вреде Митчелл
60' Желтая карточкаЛи Грегори II
3:2
69' ГолРосхёвел Микхал
70' Желтая карточкаХан Уорнер
4:2
76' ГолРосхёвел Микхал
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
94'
93'
Плохо сыграл Вауденберг Лукас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
93'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
92'
92'
Брюин Джорди из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
92'
92'
ШАНС! Эль-Алуши Мунир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
91'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
91'
90'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
90'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
90'
Тактическая замена. Те Вреде Митчелл уходит с поля и его заменяет ван Хойдонк Сидней
88'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
87'
Ламмерс Сэм не смог попасть в створ ударом издали
87'
86'
НАК Бреда нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
86'
85'
85'
Эль-Алуши Мунир не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
84'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
84'
Хан Уорнер не дал случится голу! Росхёвел Микхал должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
84'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Росхёвел Микхал и Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда.
84'
83'
83'
Шанс! Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
83'
82'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
82'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ламмерс Сэм
81'
Версейрен Арно наказан за толчок Брюин Джорди
81'
Версейрен Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
Мюрен Роберт из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
НАК Бреда начинает контратаку
80'
Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
79'
79'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда находит одноклубника четким пасом пяткой.
79'
79'
78'
Корте Джованни пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
76'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
76'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
76'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
75'
75'
Матч возобновлен
75'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Версейрен Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
74'
74'
Метс Кароль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
74'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
74'
74'
73'
72'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
72'
НАК Бреда контролирует мяч.
71'
71'
71'
Тактическая замена. Ван Берген Митчелл уходит с поля и его заменяет Шмидт Доке
70'
Рефери не любит споров - именно за это Хан Уорнер сейчас получил желтую
70'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
69'
Корте Джованни сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Росхёвел Микхал изменил счет на табло!
69'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
69'
Ван Берген Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Ван Берген Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
68'
68'
67'
Матч возобновлен
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
66'
Росхёвел Микхал нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
65'
Пири Кик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Хан Уорнер не дал случится голу! Те Вреде Митчелл должен был забивать, но Хан Уорнер сделал отличный сейв
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
65'
Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Метс Кароль из команды НАК Бреда направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
64'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ван Берген Митчелл наказан за толчок Ван Анхолт Пеле
62'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Брюин Джорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Матч возобновлен
60'
Ли Грегори II получил желтую карточку от судьи
60'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Ван Амерсфоорт Пелле пострадал.
60'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
59'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
58'
Ли Грегори II сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
58'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
58'
58'
58'
58'
58'
Ван Лир Бенжамин взял и забрал мяч на выходе
57'
Влап Михел из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 18352 болельщиков
57'
Флоранюс Шерел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Эль-Алуши Мунир наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
55'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
55'
Ли Грегори II наказан за толчок Ван Амерсфоорт Пелле
55'
Ван Анхолт Пеле нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
54'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
54'
54'
54'
54'
53'
Брюин Джорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Метс Кароль из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
51'
50'
50'
Метс Кароль наказан за толчок Ван Берген Митчелл
50'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
49'
49'
49'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда делает неудачный навес.
49'
Версейрен Арно нанес удар издали, а Хан Уорнер отбил его обратно в игру!
48'
48'
47'
46'
46'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда разыграл угловой с левого угла.
46'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Нийхолт Джанлука уходит с поля и его заменяет Мюрен Роберт
46'
Тактическая замена. Зенели Арбер уходит с поля и его заменяет Брюин Джорди
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
50'
Матч возобновлен
50'
Корте Джованни получает желтую карточку за неспортивное поведение
48'
Хан Уорнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Корте Джованни из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Хан Уорнер пострадал.
47'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
47'
Хороший удар издали нанес Эль-Алуши Мунир, но отличный сейв сделал Хан Уорнер. Угловой.
47'
47'
47'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
УДАЛЕНИЕ! - Кобаяси Юки удален за серьёзный фол
46'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Эль-Алуши Мунир
45'
45'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
44'
Судья свистит. Кох Менно атаковал сзади соперника. Это Влап Михел заработал своей команде штрафной
44'
43'
43'
Нийхолт Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Эль-Алуши Мунир
42'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
41'
41'
Те Вреде Митчелл нанес удар головой, но Хан Уорнер спокойно отбил мяч.
40'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
40'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
38'
38'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
38'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Нийхолт Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда подал угловой слева.
37'
Корте Джованни мяч отрикошетил от ворот
36'
Рефери не любит споров - именно за это Ван Амерсфоорт Пелле сейчас получил желтую
36'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Росхёвел Микхал
36'
36'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Тактическая замена. Кломп Дан уходит с поля и его заменяет Эль-Алуши Мунир
35'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Росхёвел Микхал
35'
Ван Берген Митчелл из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда подал угловой справа.
34'
34'
33'
НАК Бреда контролирует мяч.
32'
32'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
29'
Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
29'
29'
Флоранюс Шерел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Корте Джованни из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Флоранюс Шерел
28'
Команда Херенвен забила мяч, хотя лучше играли соперники
27'
Вауденберг Лукас сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Ван Берген Митчелл из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
26'
26'
26'
Судья сигнализирует, что Флоранюс Шерел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Корте Джованни
25'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
25'
24'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
23'
23'
23'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
22'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Корте Джованни пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
20'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает навес прямо в штрафную.
18'
Версейрен Арно пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
18'
18'
17'
17'
17'
17'
Те Вреде Митчелл наказан за толчок Хан Уорнер
16'
16'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Матч возобновлен
14'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Ринстра Бен
14'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Ринстра Бен оказался удален с поля
13'
Те Вреде Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ринстра Бен из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
11'
Кобаяси Юки сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
11'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
11'
Хороший удар издали нанес Зенели Арбер, но отличный сейв сделал Ван Лир Бенжамин. Угловой.
10'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
9'
ШАНС! Кобаяси Юки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Кобаяси Юки навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Версейрен Арно из команды НАК Бреда играет слишком грубо. Влап Михел оказался на газоне.
8'
Херенвен контролирует мяч.
7'
6'
Ли Грегори II сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Те Вреде Митчелл изменил счет на табло!
6'
Ли Грегори II из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
4'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Херенвен контролирует мяч.
3'
Судья сигнализирует, что Нийхолт Джанлука из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
2'
Опасность предотвращена - Росхёвел Микхал из команды НАК Бреда вступил в отбор удачно
2'
Зенели Арбер из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
1'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Херенвен начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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