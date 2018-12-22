  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 34300
ПСВ
3:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
16' Гол
Сёнтьенс Матс
26' Желтая карточка
Свенссон Юнас
35' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
1:1
40' Гол
Бергвейн Стевен
2:1
47' Гол
Садилек Михал
58' Желтая карточка
Оуведжан Томас
62' Желтая карточка
Коопмейнерс Теун
64' Желтая карточка
Идрисси Уссама
66' Желтая карточка
Лосано Ирвин
70' Желтая карточка
Садилек Михал
76' Желтая карточка
Влаар Рон
3:1
84' Пенальти
Лосано Ирвин
90' Желтая карточка
Бергвейн Стевен
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 34300 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
94'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Гудмундссон Альберт ошибается в защите.
94'
Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
93'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
93'
Удар от ворот произведет ПСВ
92'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Гакпо Коди
92'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Желтая карточка
91'
Бергвейн Стевен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
91'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
90'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
89'
Как он промахнулся? Мален Дониэлл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
89'
ШАНС! Мален Дониэлл вышел один-на-один с голкипером...
89'
Мален Дониэлл из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
88'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
88'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
87'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Удар от ворот произведет ПСВ
86'
Тактическая замена. Гутьеррес Эрик уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
86'
Как он промахнулся? Гудмундссон Альберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Ох, красивый был бы гол! Йонсен Бьорн пробил с лета в перекладину!
86'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ забивает с точки!
84'
Матч возобновлен
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
82'
ПЕНАЛЬТИ - Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел.
82'
Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел, обводя своих соперников
82'
Удар от ворот произведет ПСВ
81'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
ПСВ начинает контратаку
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Офсайд
79'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
79'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
78'
Тактическая замена. Оуведжан Томас уходит с поля и его заменяет Вайндал Оуэн
Фол, нарушение
78'
Фиргевер Ник наказан за толчок Бизот Марко
77'
Хорошую попытку сделал Хендрикс Йоррит. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
Угловой
77'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
76'
Де Йонг Люк пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
76'
Влаар Рон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
76'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
74'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
73'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
73'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Махер Адам II грубо играет против соперника. Пострадал Де Йонг Люк
Офсайд
72'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
72'
ПСВ начинает контратаку
71'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Желтая карточка
70'
Судья подбегает и показывает Садилек Михал из команды ПСВ отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
69'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
69'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
68'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
67'
Удар от ворот произведет ПСВ
67'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
66'
Лосано Ирвин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
65'
Оуведжан Томас пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
65'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
64'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Идрисси Уссама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
63'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
62'
Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
62'
Коопмейнерс Теун получил желтую карточку от судьи
62'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мидтше Фредрик и попал в перекладину!
60'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Бергвейн Стевен нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
59'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
58'
Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
58'
Оуведжан Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Садилек Михал пострадал.
Фол, нарушение
57'
Махер Адам II наказан за толчок Де Йонг Люк
56'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
54'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
54'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
54'
Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
54'
Дюмфрис Дензел мяч отрикошетил от ворот
54'
Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел, обводя своих соперников
53'
Удар от ворот произведет ПСВ
52'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
52'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
52'
Гутьеррес Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
52'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
52'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
52'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
51'
Бергвейн Стевен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
51'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
51'
Тил Гуус хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
51'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
50'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Фиргевер Ник наказан за толчок Сёнтьенс Матс
47'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Садилек Михал изменил счет на табло!
47'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
47'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
47'
ПСВ начинает контратаку
46'
ПСВ контролирует мяч.
46'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
47'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
46'
ШАНС! Фиргевер Ник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Офсайд
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
43'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
41'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
40'
Г О О О О Л! - Бергвейн Стевен из команды ПСВ забивает благодаря рикошету.
40'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
38'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
37'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
36'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
36'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
35'
Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Свенссон Юнас
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
35'
Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Коопмейнерс Теун наказан за толчок Бергвейн Стевен
34'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
34'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Гутьеррес Эрик оказался на газоне.
Травма, повреждение
34'
Махер Адам II возвращается на поле.
33'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Махер Адам II получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Махер Адам II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Опасность предотвращена - Исима-Мирен Николя из команды ПСВ вступил в отбор удачно
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тил Гуус и Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар.
31'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Перейро Гастон получил травму и заменен. Садилек Михал выходит на поле.
29'
Мидтше Фредрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
27'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
27'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
27'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
27'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
Желтая карточка
26'
Свенссон Юнас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
26'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бергвейн Стевен оказался на газоне.
26'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет ПСВ
24'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Стенгс Келвин наказан за толчок Тасенде Хосе
21'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
21'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Травма, повреждение
20'
Бизот Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
18'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Соперник делает почти голевой пас, но Зут Йерун из команды ПСВ начеку и спасает ситуацию.
17'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
ПСВ контролирует мяч.
Описание гола
16'
ГОООООЛ - Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар забивает из-за штрафной площади
16'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
15'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
14'
ПСВ контролирует мяч.
13'
ПСВ контролирует мяч.
13'
Перейро Гастон из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
ПСВ контролирует мяч.
12'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет ПСВ
11'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
9'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
ПСВ контролирует мяч.
8'
ПСВ контролирует мяч.
7'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
6'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
6'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
6'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
5'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
4'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
ПСВ контролирует мяч.
2'
ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
ПСВ контролирует мяч.
1'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
1'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ПСВ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация