Стадион: Филипс Зрители: 34300
3:1
Конец матча
0:1
16' ГолСёнтьенс Матс
26' Желтая карточкаСвенссон Юнас
35' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
1:1
40' ГолБергвейн Стевен
2:1
47' ГолСадилек Михал
58' Желтая карточкаОуведжан Томас
62' Желтая карточкаКоопмейнерс Теун
64' Желтая карточкаИдрисси Уссама
66' Желтая карточкаЛосано Ирвин
70' Желтая карточкаСадилек Михал
76' Желтая карточкаВлаар Рон
3:1
84' ПенальтиЛосано Ирвин
90' Желтая карточкаБергвейн Стевен
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 34300 болельщиков
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
95'
95'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
94'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Гудмундссон Альберт ошибается в защите.
94'
Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
93'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
93'
92'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
92'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Гакпо Коди
92'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
91'
Бергвейн Стевен получил желтую карточку от судьи
91'
Судья сигнализирует, что Бергвейн Стевен из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Де Йонг Люк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вайндал Оуэн из команды АЗ Алкмаар навешивает в штрафную с рикошетом.
90'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
89'
Как он промахнулся? Мален Дониэлл имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
89'
ШАНС! Мален Дониэлл вышел один-на-один с голкипером...
89'
Мален Дониэлл из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
88'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
88'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
88'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Альберт
87'
86'
86'
Тактическая замена. Гутьеррес Эрик уходит с поля и его заменяет Мален Дониэлл
86'
Как он промахнулся? Гудмундссон Альберт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Ох, красивый был бы гол! Йонсен Бьорн пробил с лета в перекладину!
86'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Тактическая замена. Стенгс Келвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
84'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ забивает с точки!
84'
Матч возобновлен
83'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
82'
ПЕНАЛЬТИ - Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел.
82'
Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел, обводя своих соперников
82'
81'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
79'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ в офсайде
79'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Йонсен Бьорн
78'
Тактическая замена. Оуведжан Томас уходит с поля и его заменяет Вайндал Оуэн
78'
Фиргевер Ник наказан за толчок Бизот Марко
77'
Хорошую попытку сделал Хендрикс Йоррит. Удар в створ, но вратарь начеку
77'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
77'
76'
Де Йонг Люк пробил со штрафного прямо в стенку
76'
Влаар Рон получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Влаар Рон из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
76'
Лосано Ирвин из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
74'
74'
74'
Тасенде Хосе из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
74'
Коопмейнерс Теун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
73'
73'
Безумный фол. Махер Адам II грубо играет против соперника. Пострадал Де Йонг Люк
72'
Лосано Ирвин из команды ПСВ в офсайде
72'
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
70'
Судья подбегает и показывает Садилек Михал из команды ПСВ отложенную желтую карточку за фол.
69'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Сёнтьенс Матс
69'
Тасенде Хосе нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
69'
Гутьеррес Эрик из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
68'
67'
Судья сигнализирует, что Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
67'
67'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
66'
Лосано Ирвин получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
65'
Оуведжан Томас пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
64'
64'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Идрисси Уссама получил желтую карточку от судьи
64'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Лосано Ирвин оказался на газоне.
63'
Матч возобновлен
62'
Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Коопмейнерс Теун получил желтую карточку от судьи
62'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
61'
61'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мидтше Фредрик и попал в перекладину!
60'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Бергвейн Стевен нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
59'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
59'
Матч возобновлен
58'
Садилек Михал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Оуведжан Томас получил желтую карточку от судьи
58'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Садилек Михал пострадал.
57'
Махер Адам II наказан за толчок Де Йонг Люк
56'
Тасенде Хосе из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
55'
ПСВ имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
54'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
54'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
54'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
54'
Стенгс Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Дюмфрис Дензел мяч отрикошетил от ворот
54'
Отличные скиллы показывает Дюмфрис Дензел, обводя своих соперников
53'
52'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
52'
Гутьеррес Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
51'
Бергвейн Стевен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
51'
Тил Гуус хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
51'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
49'
48'
Фиргевер Ник наказан за толчок Сёнтьенс Матс
47'
Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Садилек Михал изменил счет на табло!
47'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
47'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает пас партнеру.
47'
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
47'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
ШАНС! Фиргевер Ник нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
43'
43'
43'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
42'
Судья сигнализирует, что Гутьеррес Эрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
41'
40'
Г О О О О Л! - Бергвейн Стевен из команды ПСВ забивает благодаря рикошету.
40'
Лосано Ирвин нанес удар, мяч был парирован, но Бизот Марко не удержал его в руках.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
38'
Лосано Ирвин пробует нанести удар издали, но Бизот Марко держит все под контролем
37'
36'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
36'
35'
Хендрикс Йоррит получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Хендрикс Йоррит грубо играет против соперника. Пострадал Свенссон Юнас
35'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
35'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
35'
Гутьеррес Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Коопмейнерс Теун наказан за толчок Бергвейн Стевен
34'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Гутьеррес Эрик оказался на газоне.
34'
Махер Адам II возвращается на поле.
33'
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Махер Адам II получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Махер Адам II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
32'
Опасность предотвращена - Исима-Мирен Николя из команды ПСВ вступил в отбор удачно
32'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тил Гуус и Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар.
31'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
29'
29'
Перейро Гастон получил травму и заменен. Садилек Михал выходит на поле.
29'
Мидтше Фредрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
27'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
27'
Отличные скиллы показывает Мидтше Фредрик, обводя своих соперников
27'
АЗ Алкмаар начинает контратаку
26'
Свенссон Юнас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
26'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Бергвейн Стевен оказался на газоне.
26'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
24'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
24'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
23'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
22'
22'
Стенгс Келвин наказан за толчок Тасенде Хосе
21'
21'
21'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
20'
Бизот Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Дюмфрис Дензел
18'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
17'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
ГОООООЛ - Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар забивает из-за штрафной площади
16'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
14'
13'
13'
Перейро Гастон из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
12'
11'
11'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
9'
8'
8'
7'
7'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
6'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Стенгс Келвин из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
6'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар отдал передачу, которая была заблокирована.
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
4'
Махер Адам II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лосано Ирвин из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Дюмфрис Дензел из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
ПСВ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
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