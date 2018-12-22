Стадион: Морис Дюфран
1:0
2' ГолДженепо Мусса
2:0
12' ГолМарин Рэзван
3:0
23' ГолВанхесден Зиньо
42' Желтая карточкаМпоку Поль-Жозе
56' Желтая карточкаВандандриш Кевин
80' Желтая карточкаЛуйиндама Кристиан
3:1
90' ГолБоонен Инди
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Боонен Инди бьет в цель!
87'
Стандард делает замену. Эмон Рено уходит с поля, а Лестьенн Максим выходит на его замену.
80'
Луйиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
73'
Стандард делает замену. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля, а Са Орланду выходит на его замену.
70'
Остенде делает замену. Ломбертс Николас уходит с поля, а Ванлерберг Жорди выходит на его замену.
56'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
51'
Стандард делает замену. Фаи Коллинс уходит с поля, а Каванда Луис выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Остенде делает замену. Живкович Рицхайро уходит с поля, а Сакала Фэшн выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Мпоку Поль-Жозе получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Ванхесден Зиньо бьет в цель!
20'
Остенде делает замену. Aristote Nkaka уходит с поля, а Francois Marquet выходит на его замену.
12'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Дженепо Мусса бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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