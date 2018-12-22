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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Стандард
3:1
Конец матча
Остенде
0'
1:0
2' Гол
Дженепо Мусса
2:0
12' Гол
Марин Рэзван
3:0
23' Гол
Ванхесден Зиньо
42' Желтая карточка
Мпоку Поль-Жозе
56' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
80' Желтая карточка
Луйиндама Кристиан
3:1
90' Гол
Боонен Инди
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Боонен Инди бьет в цель!
87'
Стандард делает замену. Эмон Рено уходит с поля, а Лестьенн Максим выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Луйиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
73'
Стандард делает замену. Карсела-Гонсалес Мехди уходит с поля, а Са Орланду выходит на его замену.
70'
Остенде делает замену. Ломбертс Николас уходит с поля, а Ванлерберг Жорди выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Вандандриш Кевин получил желтую карточку от судьи
51'
Стандард делает замену. Фаи Коллинс уходит с поля, а Каванда Луис выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Остенде делает замену. Живкович Рицхайро уходит с поля, а Сакала Фэшн выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Мпоку Поль-Жозе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Ванхесден Зиньо бьет в цель!
20'
Остенде делает замену. Aristote Nkaka уходит с поля, а Francois Marquet выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Марин Рэзван бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Дженепо Мусса бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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