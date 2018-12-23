Стадион: Матмю Атлантик
5' Желтая карточкаБодмер Матьё
1:0
23' ГолКалу Сэмьюэл
36' Желтая карточкаТьоте Шейк
Второй тайм
53'
52'
52'
Отеро Хуан из команды Амьен подал угловой слева.
51'
Калу Сэмьюэл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Гуано Принс-Десир делает длинную передачу вперед
51'
50'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает пас партнеру.
50'
Санхаре Юнусс из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
50'
Бордо начинает контратаку
50'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
49'
49'
49'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
49'
Левчук Игор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Мендоса Стивен из команды Амьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мендоса Стивен и Монкондю Томас из команды Амьен.
47'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Бодмер Матьё пробует нанести удар издали, но Костил Бенуа держит все под контролем
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
47'
47'
Бодмер Матьё не смог попасть в створ ударом издали
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
46'
Мендоса Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Левчук Игор из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тьоте Шейк
45'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
44'
44'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
44'
Паленсия Серги выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
43'
Должен был быть гол! Тьоте Шейк имел отличный шанс, но Костил Бенуа не дал голу состоятся!
43'
Левчук Игор ошибается в защите.
43'
Гуано Принс-Десир делает длинную передачу вперед
43'
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Аденон Халед из команды Амьен наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
42'
Отеро Хуан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Крафт Эмиль
41'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
39'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Калу Сэмьюэл оказался на газоне.
39'
Опасность предотвращена - Гуано Принс-Десир из команды Амьен вступил в отбор удачно
39'
Гуано Принс-Десир ошибается в защите.
38'
38'
Матч возобновлен
37'
Отавио Пассос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Тьоте Шейк получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Тьоте Шейк грубо играет против соперника. Пострадал Отавио Пассос
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
34'
Калу Сэмьюэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Паленсия Серги из команды Бордо делает пас партнеру.
33'
33'
Дибасси Бакай из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
30'
Пабло Кастро получил травму и заменен. Левчук Игор выходит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
29'
ШАНС! Калу Сэмьюэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Бриан Джимми из команды Бордо делает пас партнеру.
28'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
27'
Пабло Кастро возвращается на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
26'
Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Плохо сыграл Гартнер Регис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Матч возобновлен
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Пабло Кастро получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Пабло Кастро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
23'
Паленсия Серги сделал результативную передачу.
23'
ГОООООЛ - Калу Сэмьюэл Бордо забивает ударом головой
22'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
22'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
22'
Пабло Кастро делает длинную передачу вперед
21'
20'
20'
Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
19'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
18'
Бодмер Матьё из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
17'
Бриан Джимми из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
17'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает пас партнеру.
17'
Крафт Эмиль ошибается в защите.
16'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
15'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
14'
Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Плохо сыграл Гуано Принс-Десир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Бриан Джимми нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
12'
12'
11'
Выглядело как неплохой момент. Камано Франсуа из команды Бордо закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает пас партнеру.
11'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
11'
Бордо начинает контратаку
11'
11'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
11'
Паленсия Серги предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
9'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
9'
Санхаре Юнусс из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
7'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Камано Франсуа пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
7'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Бриан Джимми из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
Бодмер Матьё получил желтую карточку от судьи
5'
Безумный фол. Бодмер Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Кунде Жюль
5'
Бодмер Матьё из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
4'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Бордо имеет хороший шанс забить.
3'
Судья сигнализирует, что Монкондю Томас из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
3'
3'
ШАНС! Тьоте Шейк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Монкондю Томас из команды Амьен делает пас партнеру.
3'
3'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой справа.
2'
Пундже Максим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Бордо начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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