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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Сент-Трюйден
0:0
Конец матча
Кортрейк
0'
16' Желтая карточка
Yohan Boli
18' Желтая карточка
Номбе Мбойо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Кортрейк делает замену. Jovan Stojanovic уходит с поля, а Харисис Харилаос выходит на его замену.
85'
Сент-Труйден делает замену. Casper de Norre уходит с поля, а Elton Acolatse выходит на его замену.
72'
Кортрейк делает замену. Кумордзи Бернар уходит с поля, а Кристофер Лепуан выходит на его замену.
67'
Сент-Труйден делает замену. Безус Роман уходит с поля, а Де Сар Алексис выходит на его замену.
61'
Кортрейк делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Кану выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Номбе Мбойо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Yohan Boli получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Staaien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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