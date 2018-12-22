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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17275
Монпелье
1:1
Конец матча
Лион
0'
55' Желтая карточка
Мендеш Педру II
60' Желтая карточка
Агилар Рубен
0:1
67' Гол
Фекир Набиль
72' Желтая карточка
Фекир Набиль
1:1
81' Гол
Агилар Рубен
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 17275 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
97'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
97'
Удар от ворот произведет Лион
96'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
96'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
96'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Удар от ворот произведет Монпелье
95'
Дембеле Мусса I решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
94'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
92'
Удар от ворот произведет Лион
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
Удар от ворот произведет Лион
91'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
90'
Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Шкулетич Петар пострадал.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
88'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Ауа Уссем уходит с поля и его заменяет Шейх Пап
87'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
87'
Удар от ворот произведет Лион
86'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Шкулетич Петар из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
86'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Тусар Люка наказан за толчок Самбья Саломон
86'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
84'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Илтон Виторино делает длинную передачу вперед
83'
Монпелье контролирует мяч.
83'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Лион контролирует мяч.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Агилар Рубен забивает!
81'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Ле Таллек Дамьен уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
79'
Лион контролирует мяч.
78'
Траоре Бертран пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
78'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
77'
Конгре Даниэль наказан за толчок Тете Кенни
77'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
76'
Дембеле Мусса I из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
Фол, нарушение
76'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье играет слишком грубо. Тусар Люка оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тете Кенни
74'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
74'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
74'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
72'
Фекир Набиль получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
72'
Фекир Набиль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
72'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
72'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
72'
Менди Ферлан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
72'
Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
71'
Удар от ворот произведет Монпелье
71'
Марсал Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
71'
Марсал Фернандо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
70'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тете Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Фекир Набиль изменил счет на табло!
67'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
66'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
65'
Делор Анди из команды Монпелье играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
65'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
65'
Денайе Джейсон возвращается на поле.
65'
Делор Анди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Денайе Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Денайе Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
63'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Менди Ферлан
61'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
61'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
60'
Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
60'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Плохо сыграл Конгре Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
58'
Менди Ферлан из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
57'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
57'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
56'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
56'
Траоре Бертран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Желтая карточка
55'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
55'
Удар от ворот произведет Монпелье
55'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
Угловой
55'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
54'
Тете Кенни мяч отрикошетил от ворот
54'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
54'
Депай Мемфис из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
54'
Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
53'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
53'
Ауа Уссем из команды Лион в офсайде
53'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Ауа Уссем из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
50'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
50'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Марсело Антонио пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Лион
49'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
49'
Делор Анди из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
49'
Монпелье начинает контратаку
49'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Менди Ферлан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
47'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Илтон Виторино из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
46'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
46'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Фекир Набиль из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
46'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Офсайд
44'
Агилар Рубен из команды Монпелье в офсайде
44'
Лион контролирует мяч.
43'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Монпелье контролирует мяч.
Фол, нарушение
42'
Траоре Бертран наказан за толчок Ойонго Амбруаз
41'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фекир Набиль мяча так и не получил
40'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Денайе Джейсон из команды Лион.
40'
Лопеш Антони ошибается в защите.
40'
Лион контролирует мяч.
39'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
39'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
38'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
38'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Тусар Люка из команды Лион опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
Фол, нарушение
36'
Молле Флоран наказан за толчок Марсал Фернандо
36'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Лион контролирует мяч.
34'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Монпелье контролирует мяч.
32'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
32'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
30'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Траоре Бертран заработал фол
Угловой
29'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой справа.
28'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Лион
27'
Агилар Рубен не смог попасть в створ ударом издали
27'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ауа Уссем делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
26'
Лион контролирует мяч.
25'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Матч возобновлен
Офсайд
24'
Илтон Виторино из команды Монпелье в офсайде
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
22'
Гол команды Монпелье не засчитывается
Угловой
21'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
21'
Делор Анди нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Молле Флоран, и мяч снова в игре
20'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
20'
Мендеш Педру II возвращается на поле.
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендеш Педру II получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Удар от ворот произведет Монпелье
18'
Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
16'
Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони ловит мяч
16'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
15'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
15'
Делор Анди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
14'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
13'
Лион контролирует мяч.
12'
Лион контролирует мяч.
12'
Лион контролирует мяч.
11'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Молле Флоран из команды Монпелье играет слишком грубо. Марсело Антонио оказался на газоне.
10'
Марсело Антонио из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
10'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
9'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Делор Анди мяча так и не получил
8'
Монпелье начинает контратаку
8'
Лион контролирует мяч.
7'
Лион контролирует мяч.
6'
Лион контролирует мяч.
6'
Монпелье контролирует мяч.
6'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Делор Анди наказан за толчок Денайе Джейсон
4'
Удар от ворот произведет Лион
4'
Илтон Виторино делает длинную передачу вперед
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
3'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
3'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
3'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Депай Мемфис из штрафной площади.
Фол, нарушение
2'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Траоре Бертран пострадал.
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
1'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лион начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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