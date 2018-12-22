Стадион: Стад де ля Моссон Зрители: 17275
55' Желтая карточкаМендеш Педру II
60' Желтая карточкаАгилар Рубен
0:1
67' ГолФекир Набиль
72' Желтая карточкаФекир Набиль
1:1
81' ГолАгилар Рубен
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 17275 болельщиков
97'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
97'
97'
96'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
96'
96'
95'
95'
Дембеле Мусса I решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
94'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
94'
93'
Тактическая замена. Молле Флоран уходит с поля и его заменяет Ласне Пол
92'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
91'
91'
Самбья Саломон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Шкулетич Петар пострадал.
89'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мендеш Педру II
88'
87'
Тактическая замена. Траоре Бертран уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
87'
86'
ШАНС! Делор Анди нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
86'
Шкулетич Петар из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
86'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
86'
Тусар Люка наказан за толчок Самбья Саломон
86'
86'
Марсал Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
85'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Шкулетич Петар
84'
84'
Илтон Виторино делает длинную передачу вперед
83'
83'
82'
81'
Г О О О О Л - Агилар Рубен забивает!
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
79'
79'
Тактическая замена. Ле Таллек Дамьен уходит с поля и его заменяет Самбья Саломон
79'
78'
Траоре Бертран пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
78'
77'
Конгре Даниэль наказан за толчок Тете Кенни
77'
76'
Дембеле Мусса I из команды Лион толкнул локтем оппонента. Это Илтон Виторино заработал фол
76'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье играет слишком грубо. Тусар Люка оказался на газоне.
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тете Кенни
74'
Делор Анди нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
72'
Фекир Набиль получает желтую карточку за нырок
72'
Фекир Набиль упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
72'
Отличные скиллы показывает Фекир Набиль, обводя своих соперников
72'
72'
Менди Ферлан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Менди Ферлан из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
72'
Тете Кенни из команды Лион опасно и грубо сыграл. Делор Анди пострадал.
71'
71'
Марсал Фернандо не смог попасть в створ ударом издали
71'
Марсал Фернандо из команды Лион идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
69'
68'
68'
67'
Тете Кенни сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Фекир Набиль изменил счет на табло!
67'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
66'
65'
Делор Анди из команды Монпелье играет слишком грубо. Фекир Набиль оказался на газоне.
65'
65'
Денайе Джейсон возвращается на поле.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Матч возобновлен
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Денайе Джейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Денайе Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
63'
62'
62'
Лаборд Гаэтан наказан за толчок Менди Ферлан
61'
61'
Тактическая замена. Депай Мемфис уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса I
60'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
60'
Агилар Рубен получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
60'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
Фекир Набиль из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Плохо сыграл Конгре Даниэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
58'
Менди Ферлан из команды Лион направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
57'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
56'
56'
Матч возобновлен
56'
Траоре Бертран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Мендеш Педру II получил желтую карточку от судьи
55'
Судья сигнализирует, что Мендеш Педру II из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
55'
55'
Шанс! Марсело Антонио из команды Лион пробил головой, но мимо
55'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
54'
Тете Кенни мяч отрикошетил от ворот
54'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
54'
Депай Мемфис из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
53'
53'
Фекир Набиль нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
50'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Марсело Антонио пострадал.
49'
49'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
49'
Делор Анди из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
49'
Монпелье начинает контратаку
49'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Траоре Бертран из команды Лион отправил кросс в штрафную...
47'
Менди Ферлан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Агилар Рубен пострадал.
47'
47'
Илтон Виторино из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
46'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
46'
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
45'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
44'
Агилар Рубен из команды Монпелье в офсайде
44'
43'
43'
43'
42'
42'
Траоре Бертран наказан за толчок Ойонго Амбруаз
41'
Траоре Бертран из команды Лион сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
41'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фекир Набиль мяча так и не получил
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Денайе Джейсон из команды Лион.
40'
Лопеш Антони ошибается в защите.
40'
39'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
39'
Игрок из команды Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
39'
39'
Илтон Виторино из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
38'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Тусар Люка из команды Лион опасно и грубо сыграл. Лаборд Гаэтан пострадал.
36'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
36'
Молле Флоран наказан за толчок Марсал Фернандо
36'
35'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
34'
33'
32'
32'
32'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
29'
29'
Делор Анди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Траоре Бертран заработал фол
29'
28'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Молле Флоран из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Агилар Рубен не смог попасть в створ ударом издали
27'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ауа Уссем делает длинную передачу вперед
27'
Судья сигнализирует, что Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
26'
25'
25'
Судья сигнализирует, что Фекир Набиль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
24'
Матч возобновлен
24'
Илтон Виторино из команды Монпелье в офсайде
22'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
22'
Гол команды Монпелье не засчитывается
21'
Молле Флоран из команды Монпелье подал угловой слева.
21'
Делор Анди нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Молле Флоран, и мяч снова в игре
20'
20'
Мендеш Педру II возвращается на поле.
20'
Матч возобновлен
20'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Матч возобновлен
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Мендеш Педру II получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Ойонго Амбруаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Судья сигнализирует, что Конгре Даниэль из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Траоре Бертран
16'
Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Лопеш Антони ловит мяч
16'
Делор Анди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
15'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
15'
Делор Анди из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
14'
14'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Депай Мемфис
13'
12'
12'
11'
11'
Молле Флоран из команды Монпелье играет слишком грубо. Марсело Антонио оказался на газоне.
10'
Марсело Антонио из команды Лион хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Ойонго Амбруаз из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
10'
Контроль мяча: [team1]: 17%, [team2]: 83%.
10'
9'
9'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Делор Анди мяча так и не получил
8'
Монпелье начинает контратаку
8'
7'
6'
6'
6'
Фекир Набиль из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
5'
Делор Анди наказан за толчок Денайе Джейсон
4'
4'
Илтон Виторино делает длинную передачу вперед
3'
3'
Ауа Уссем не смог попасть в створ ударом издали
3'
Лекомт Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Депай Мемфис из команды Лион подал угловой слева.
3'
Лекомт Бенджамин отбил мяч на угловой после удара Депай Мемфис из штрафной площади.
2'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Траоре Бертран пострадал.
2'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Фекир Набиль из команды Лион отправил кросс в штрафную...
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Лион начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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