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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 22430
Ренн
4:0
Конец матча
Ним
0'
1:0
6' Гол
Андре Бенжамин
2:0
14' Гол
Буриго Бенжамен
34' Желтая карточка
Бриансон Антони
3:0
47' Гол
Сьебатшё Теосон
4:0
67' Гол
Сьебатшё Теосон
80' Желтая карточка
Траоре Амари
88' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
90'+2
Второй тайм
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 22430 болельщиков
92'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Бен Арфа Хатем упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
92'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
92'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
91'
Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Пакье Гаэтан из штрафной площади.
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
Бен Арфа Хатем нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
89'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
88'
Матч возобновлен
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
88'
Пакье Гаэтан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Амари
87'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Ним
86'
Тактическая замена. Гренье Клеман уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
86'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
85'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
84'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
83'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
81'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
81'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
81'
Бозок Умут пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш ловит мяч
80'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
80'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
80'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Траоре Амари грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
79'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Назначен штрафной. Пострадал Бозок Умут, его свалил Буриго Бенжамен.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
77'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Бобишон Антонен
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
74'
Ним контролирует мяч.
72'
Ренн контролирует мяч.
71'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Бернардони Поль не дал случится голу! Андре Бенжамин должен был забивать, но Бернардони Поль сделал отличный сейв
Офсайд
70'
Андре Бенжамин из команды Ренн в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
68'
Тактическая замена. Сьебатшё Теосон уходит с поля и его заменяет Юханссон Якоб
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Сьебатшё Теосон забивает!
66'
Гренье Клеман нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
Угловой
66'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
66'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
63'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Алиуи Рашид
62'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
61'
Рипар Рено из команды Ним играет слишком грубо. Бен Арфа Хатем оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Буриго Бенжамен имел все шансы забить, но Бернардони Поль сделал отличный сейв!
60'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
59'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой слева.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
57'
Удар от ворот произведет Ним
57'
Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Бен Арфа Хатем из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
56'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
56'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
56'
Алиуи Рашид мяч отрикошетил от ворот
56'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ферри Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Тактическая замена. Валь Тео уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
54'
Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Алакуш Софьян
54'
Буанга Денис имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
53'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
Фол, нарушение
51'
Буриго Бенжамен нарушает правила. Ферри Жордан пострадал
51'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
50'
Бриансон Антони из команды Ним опасно и грубо сыграл. Бен Арфа Хатем пострадал.
50'
Удар от ворот произведет Ним
50'
Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
49'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
48'
Отличный командный гол!
47'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Сьебатшё Теосон изменил счет на табло!
46'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Ренн
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Шанс! Бриансон Антони из команды Ним пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
44'
Тиуб Сада из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
43'
Ферри Жордан наказан за толчок Андре Бенжамин
43'
Удар от ворот произведет Ренн
43'
ШАНС! Ферри Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Ферри Жордан, обводя своих соперников
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Ним контролирует мяч.
40'
Удар от ворот произведет Ренн
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Удар от ворот произведет Ним
39'
Бенсебаини Рами не смог попасть в створ ударом издали
38'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Бриансон Антони наказан за толчок Бенсебаини Рами
Угловой
37'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
37'
Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
37'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
36'
Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Буанга Денис из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
36'
Саванье Тежи из команды Ним разыграл угловой с левого угла.
35'
Буанга Денис мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
34'
Бриансон Антони получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Безумный фол. Бриансон Антони грубо играет против соперника. Пострадал Бен Арфа Хатем
33'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Ним
32'
Ренн начинает контратаку
31'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
31'
Пакье Гаэтан из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Ним контролирует мяч.
28'
Ренн контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Ним
27'
Да Сильва Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
26'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
25'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Удар от ворот произведет Ренн
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
Угловой
24'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
24'
Мешер Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Алиуи Рашид пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
21'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Ренн
20'
ШАНС! Бриансон Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Валь Тео из команды Ним отправил кросс в штрафную...
19'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ферри Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
18'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ферри Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Андре Бенжамин наказан за толчок Алиуи Рашид
Офсайд
17'
Сьебатшё Теосон из команды Ренн в офсайде
16'
Алиуи Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
Сьебатшё Теосон сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
13'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Сьебатшё Теосон это был.
13'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
Фол, нарушение
11'
Пакье Гаэтан наказан за толчок Сарр Исмаила
10'
Удар от ворот произведет Ренн
10'
Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
Удар от ворот произведет Ренн
9'
ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Ренн контролирует мяч.
8'
Ним контролирует мяч.
6'
Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Андре Бенжамин изменил счет на табло!
6'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
6'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
5'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Буанга Денис из команды Ним в офсайде
2'
Алиуи Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Ним начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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