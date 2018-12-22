Стадион: Роазон Парк Зрители: 22430
1:0
6' ГолАндре Бенжамин
2:0
14' ГолБуриго Бенжамен
34' Желтая карточкаБриансон Антони
3:0
47' ГолСьебатшё Теосон
4:0
67' ГолСьебатшё Теосон
80' Желтая карточкаТраоре Амари
88' Желтая карточкаПакье Гаэтан
Второй тайм
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 22430 болельщиков
92'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Бен Арфа Хатем упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
92'
92'
Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
92'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
91'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
91'
Коубек Томаш отбил мяч на угловой после удара Пакье Гаэтан из штрафной площади.
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
Бен Арфа Хатем нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
89'
89'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
88'
Матч возобновлен
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Пакье Гаэтан получил желтую карточку от судьи
88'
Безумный фол. Пакье Гаэтан грубо играет против соперника. Пострадал Траоре Амари
87'
87'
86'
Тактическая замена. Гренье Клеман уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
86'
85'
Алиуи Рашид из команды Ним отправил кросс в штрафную...
85'
Траоре Амари нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ферри Жордан из команды Ним отправил кросс в штрафную...
84'
83'
83'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
82'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
81'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
81'
Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Дель Кастильо Ромен
81'
Судья сигнализирует, что Бобишон Антонен из команды Ним поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
81'
Бозок Умут пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш ловит мяч
80'
Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
79'
Безумный фол. Траоре Амари грубо играет против соперника. Пострадал Саванье Тежи
79'
79'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Назначен штрафной. Пострадал Бозок Умут, его свалил Буриго Бенжамен.
78'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
77'
76'
Алакуш Софьян из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
76'
Тактическая замена. Буанга Денис уходит с поля и его заменяет Бобишон Антонен
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
74'
72'
71'
71'
Бернардони Поль не дал случится голу! Андре Бенжамин должен был забивать, но Бернардони Поль сделал отличный сейв
70'
Андре Бенжамин из команды Ренн в офсайде
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
68'
Тактическая замена. Сьебатшё Теосон уходит с поля и его заменяет Юханссон Якоб
67'
Г О О О О Л - Сьебатшё Теосон забивает!
66'
Гренье Клеман нанес удар издали, а Бернардони Поль отбил его обратно в игру!
66'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой справа.
66'
Либой Эрве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
64'
Буанга Денис из команды Ним отправил кросс в штрафную...
63'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Алиуи Рашид
62'
62'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
61'
Рипар Рено из команды Ним играет слишком грубо. Бен Арфа Хатем оказался на газоне.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Буриго Бенжамен имел все шансы забить, но Бернардони Поль сделал отличный сейв!
60'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
59'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бен Арфа Хатем из команды Ренн подал угловой слева.
57'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бозок Умут
57'
57'
Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Бен Арфа Хатем из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
56'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
56'
56'
Алиуи Рашид мяч отрикошетил от ворот
56'
Коубек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Тактическая замена. Валь Тео уходит с поля и его заменяет Бозок Умут
54'
Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Алакуш Софьян
54'
Буанга Денис имел все шансы забить, но Коубек Томаш сделал отличный сейв!
53'
Плохо сыграл Бенсебаини Рами - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
52'
51'
Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
51'
Буриго Бенжамен нарушает правила. Ферри Жордан пострадал
51'
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Бриансон Антони из команды Ним опасно и грубо сыграл. Бен Арфа Хатем пострадал.
50'
50'
Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
49'
Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
49'
49'
Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
48'
Отличный командный гол!
47'
Сарр Исмаила сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Сьебатшё Теосон изменил счет на табло!
46'
46'
Судья сигнализирует, что Буриго Бенжамен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Шанс! Бриансон Антони из команды Ним пробил головой, но мимо
44'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
43'
Ферри Жордан наказан за толчок Андре Бенжамин
43'
43'
ШАНС! Ферри Жордан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Ферри Жордан, обводя своих соперников
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
39'
Бенсебаини Рами не смог попасть в створ ударом издали
38'
37'
Бриансон Антони наказан за толчок Бенсебаини Рами
37'
37'
37'
36'
36'
Буанга Денис из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Саванье Тежи из команды Ним разыграл угловой с левого угла.
35'
Буанга Денис мяч отрикошетил от ворот
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
34'
Бриансон Антони получил желтую карточку от судьи
33'
Безумный фол. Бриансон Антони грубо играет против соперника. Пострадал Бен Арфа Хатем
33'
32'
32'
Ренн начинает контратаку
31'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
31'
Пакье Гаэтан из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
30'
30'
28'
27'
27'
Да Сильва Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Шанс! Рипар Рено из команды Ним пробил головой, но мимо
24'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
24'
24'
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
Алиуи Рашид пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
20'
20'
ШАНС! Бриансон Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Судья сигнализирует, что Бенсебаини Рами из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Саванье Тежи
18'
18'
17'
Андре Бенжамин наказан за толчок Алиуи Рашид
17'
Сьебатшё Теосон из команды Ренн в офсайде
16'
Алиуи Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Судья сигнализирует, что Пакье Гаэтан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
Сьебатшё Теосон сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Буриго Бенжамен из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
13'
Буриго Бенжамен из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Сьебатшё Теосон это был.
13'
13'
12'
11'
11'
Судья сигнализирует, что Саванье Тежи из команды Ним поставил подножку. Пострадал Бен Арфа Хатем
11'
Пакье Гаэтан наказан за толчок Сарр Исмаила
10'
10'
Алиуи Рашид не смог попасть в створ ударом издали
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
10'
9'
ШАНС! Буанга Денис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
8'
6'
Буриго Бенжамен сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Андре Бенжамин изменил счет на табло!
6'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
6'
Либой Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
4'
4'
Буанга Денис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
3'
3'
2'
Буанга Денис из команды Ним в офсайде
2'
Алиуи Рашид нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Ним начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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