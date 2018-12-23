Стадион: Ян Брейдель
5:1
Конец матча
13' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
1:0
21' ГолБонавентуре Деннис
2:0
40' ГолШрейверс Сьебе
3:0
54' ГолРитс Матс
4:0
65' ГолБонавентуре Деннис
4:1
84' ГолВан Дамм Йелле
5:1
88' ПенальтиВанакен Ханс
88' Желтая карточкаВан Дамм Йелле
90' Желтая карточкаРодригеш Иву
90' Желтая карточкаАмрабат Софьян
90' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
90' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
Второй тайм
90'
Мбокани Дьёмерси получил желтую карточку от судьи
90'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
90'
Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
88'
Ван Дамм Йелле получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
84'
Г О О О О Л - Ван Дамм Йелле бьет в цель!
79'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Икома Луис выходит на его замену.
71'
Ройал Антверпен делает замену. Юклеред Симен уходит с поля, а Родригеш Иву выходит на его замену.
69'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
67'
Брюгге делает замену. Бонавентуре Деннис уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
66'
Ройал Антверпен делает замену. Рафаэлов Лиор уходит с поля, а Болинжи Жонатан выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Бонавентуре Деннис бьет в цель!
59'
Ройал Антверпен делает замену. Назарина Егор уходит с поля, а Ламкель Зе Дидье выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Бонавентуре Деннис бьет в цель!
13'
Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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