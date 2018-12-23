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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Брюгге
5:1
Конец матча
Ройал Антверпен
0'
13' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
1:0
21' Гол
Бонавентуре Деннис
2:0
40' Гол
Шрейверс Сьебе
3:0
54' Гол
Ритс Матс
4:0
65' Гол
Бонавентуре Деннис
4:1
84' Гол
Ван Дамм Йелле
5:1
88' Пенальти
Ванакен Ханс
88' Желтая карточка
Ван Дамм Йелле
90' Желтая карточка
Родригеш Иву
90' Желтая карточка
Амрабат Софьян
90' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
90' Желтая карточка
Мбокани Дьёмерси
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мбокани Дьёмерси получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Ван Дамм Йелле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Ванакен Ханс из команды Брюгге забивает с точки!
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Ван Дамм Йелле бьет в цель!
79'
Брюгге делает замену. Уэсли Мораес уходит с поля, а Икома Луис выходит на его замену.
71'
Ройал Антверпен делает замену. Юклеред Симен уходит с поля, а Родригеш Иву выходит на его замену.
69'
Брюгге делает замену. Шрейверс Сьебе уходит с поля, а Амрабат Софьян выходит на его замену.
67'
Брюгге делает замену. Бонавентуре Деннис уходит с поля, а Коолс Дион выходит на его замену.
66'
Ройал Антверпен делает замену. Рафаэлов Лиор уходит с поля, а Болинжи Жонатан выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Бонавентуре Деннис бьет в цель!
59'
Ройал Антверпен делает замену. Назарина Егор уходит с поля, а Ламкель Зе Дидье выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Ритс Матс бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Бонавентуре Деннис бьет в цель!
Желтая карточка
13'
Рафаэлов Лиор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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