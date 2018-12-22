  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
1:1
Конец матча
Марсель
0'
22' Желтая карточка
Лопес Максим
1:0
35' Гол
Баокен Стефан
43' Желтая карточка
Сансон Морган
69' Желтая карточка
Товен Флорьян
69' Желтая карточка
Траоре Исмаэль
1:1
84' Гол
Сарр Буна
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Удар от ворот произведет Анже
92'
Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали
91'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
91'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
91'
Сарр Буна из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
90'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
Фол, нарушение
89'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Манзала Хариссон пострадал.
89'
Шанс! Роланду Жорже из команды Марсель пробил головой, но мимо
Угловой
89'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
88'
Капелле Пьеррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
88'
Амави Жордан из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
88'
Марсель контролирует мяч.
87'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
86'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
86'
Марсель контролирует мяч.
86'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
84'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
84'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Сарр Буна из команды Марсель забил гол! Легко это для такого игрока, как Сарр Буна
84'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
84'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
83'
Марсель контролирует мяч.
83'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Удар от ворот произведет Анже
82'
Амави Жордан из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
82'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
82'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
81'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
Удар от ворот произведет Анже
79'
Окампос Лукас из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
79'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
78'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
77'
Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
77'
Товен Флорьян из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
76'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
76'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Сантамария Батист из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Пайе Димитри заработал фол
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Удар от ворот произведет Анже
74'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
74'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
73'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
73'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
73'
Амави Жордан из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Удар от ворот произведет Марсель
72'
Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Рен-Аделед Жефф пострадал.
Фол, нарушение
71'
Окампос Лукас наказан за толчок Томас Ромен
71'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
71'
Опасность! Пайе Димитри из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Удар от ворот произведет Анже
Желтая карточка
69'
Рефери не любит споров - именно за это Траоре Исмаэль сейчас получил желтую
Желтая карточка
69'
Рефери не любит споров - именно за это Товен Флорьян сейчас получил желтую
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
69'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
68'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
68'
Анже контролирует мяч.
66'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Удар от ворот произведет Марсель
65'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Рен-Аделед Жефф, и мяч снова в игре
65'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
62'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
60'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
59'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
59'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
Угловой
59'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
58'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
58'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
57'
Пайе Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
57'
Тэт Флавьен из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
57'
Фюльжини Анжело нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Отличные скиллы показывает Фюльжини Анжело, обводя своих соперников
56'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Анже
54'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
54'
Амави Жордан из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
53'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
Марсель контролирует мяч.
52'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Анже начинает контратаку
51'
Удар от ворот произведет Анже
51'
Шанс! Сарр Буна из команды Марсель пробил головой, но мимо
50'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
49'
Капелле Пьеррик возвращается на поле.
49'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Капелле Пьеррик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
47'
Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Митроглу Константинос уходит с поля и его заменяет Окампос Лукас
46'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Пайе Димитри, и мяч снова в игре
47'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Удар от ворот произведет Марсель
46'
Бамба Абдулайе из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
Желтая карточка
43'
Рефери не любит споров - именно за это Сансон Морган сейчас получил желтую
Фол, нарушение
43'
Сансон Морган задерживает мяч рукой
43'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Роланду Жорже
42'
Удар от ворот произведет Марсель
41'
ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
41'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
40'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
Травма, повреждение
39'
Сансон Морган возвращается на поле.
39'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Бамба Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГОООООЛ - Баокен Стефан Анже забивает ударом головой
35'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный кросс...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
Фол, нарушение
33'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
33'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
Угловой
33'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
33'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Марсель
31'
Мангани Томас из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
31'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
31'
Роланду Жорже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Роланду Жорже ошибается в защите.
30'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Анже контролирует мяч.
28'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
26'
Анже контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Анже
25'
Сансон Морган из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
Удар от ворот произведет Марсель
24'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Плохо сыграл Рами Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Фюльжини Анжело пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
22'
Лопес Максим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Лопес Максим грубо играет против соперника. Пострадал Рен-Аделед Жефф
22'
Анже контролирует мяч.
21'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Марсель
20'
Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
19'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу одноклубнику.
19'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
18'
Близко! Капелле Пьеррик нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
18'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
16'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Марсель контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
14'
Манданда Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Баокен Стефан из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
13'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
13'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
12'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
12'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Баокен Стефан из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
9'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
9'
Марсель контролирует мяч.
8'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
8'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Марсель
7'
Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Капелле Пьеррик из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
6'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
6'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
5'
Мангани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
5'
Густаво Луис из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сакаи Хироки
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
Фол, нарушение
2'
Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
1'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация