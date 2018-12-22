Стадион: Раймон Копа
22' Желтая карточкаЛопес Максим
1:0
35' ГолБаокен Стефан
43' Желтая карточкаСансон Морган
69' Желтая карточкаТовен Флорьян
69' Желтая карточкаТраоре Исмаэль
1:1
84' ГолСарр Буна
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
Сансон Морган не смог попасть в створ ударом издали
91'
Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
90'
90'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
89'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Манзала Хариссон пострадал.
89'
Шанс! Роланду Жорже из команды Марсель пробил головой, но мимо
89'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
88'
Капелле Пьеррик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
88'
Амави Жордан из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
88'
87'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Канга Вилфрид
86'
Баокен Стефан не смог попасть в створ ударом издали
86'
86'
Товен Флорьян из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
85'
85'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
85'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
84'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
84'
Товен Флорьян сделал результативную передачу.
84'
84'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
84'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
83'
83'
82'
82'
Амави Жордан из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
82'
82'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
82'
81'
81'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
79'
79'
Окампос Лукас из команды Марсель не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
79'
Товен Флорьян из команды Марсель сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
79'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
78'
78'
78'
78'
77'
77'
Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
77'
Товен Флорьян из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Сансон Морган из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
76'
76'
76'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Сантамария Батист из команды Анже толкнул локтем оппонента. Это Пайе Димитри заработал фол
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
74'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Тэт Флавьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
73'
73'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
73'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
73'
Амави Жордан из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
72'
72'
Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Амави Жордан из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Рен-Аделед Жефф пострадал.
71'
Окампос Лукас наказан за толчок Томас Ромен
71'
Хорошую попытку сделал Товен Флорьян. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Товен Флорьян из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
71'
Опасность! Пайе Димитри из команды Марсель отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
69'
Рефери не любит споров - именно за это Траоре Исмаэль сейчас получил желтую
69'
Рефери не любит споров - именно за это Товен Флорьян сейчас получил желтую
69'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Товен Флорьян не смог попасть в створ ударом издали
69'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
68'
66'
66'
Сансон Морган из команды Марсель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
65'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Рен-Аделед Жефф, и мяч снова в игре
65'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
64'
63'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
62'
Амави Жордан из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Сансон Морган нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
60'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
59'
59'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
58'
Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
58'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
57'
Пайе Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Тэт Флавьен из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
57'
Фюльжини Анжело нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
57'
Отличные скиллы показывает Фюльжини Анжело, обводя своих соперников
56'
56'
Бамба Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
54'
54'
54'
Окампос Лукас из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
54'
Амави Жордан из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
53'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
53'
Пайе Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
52'
52'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Анже начинает контратаку
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Капелле Пьеррик возвращается на поле.
49'
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Капелле Пьеррик получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
47'
47'
47'
47'
Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
46'
46'
Тактическая замена. Митроглу Константинос уходит с поля и его заменяет Окампос Лукас
46'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Пайе Димитри, и мяч снова в игре
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
46'
Бамба Абдулайе из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
45'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
44'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
43'
Рефери не любит споров - именно за это Сансон Морган сейчас получил желтую
43'
Сансон Морган задерживает мяч рукой
43'
43'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Роланду Жорже
42'
41'
ШАНС! Фюльжини Анжело нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
41'
Баокен Стефан из команды Анже в офсайде
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Судья сигнализирует, что Рен-Аделед Жефф из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
39'
Сансон Морган возвращается на поле.
39'
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Сансон Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Сансон Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
35'
Бамба Абдулайе сделал результативную передачу.
35'
ГОООООЛ - Баокен Стефан Анже забивает ударом головой
35'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает отличный кросс...
35'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
33'
Сакаи Хироки из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
33'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
33'
33'
Бамба Абдулайе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
32'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
32'
31'
31'
Мангани Томас из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
31'
Роланду Жорже предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Баокен Стефан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Роланду Жорже ошибается в защите.
30'
30'
30'
Товен Флорьян из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
29'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
28'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баокен Стефан из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
26'
25'
25'
Сансон Морган из команды Марсель плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
24'
24'
ШАНС! Тэт Флавьен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Плохо сыграл Рами Адиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
23'
Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Фюльжини Анжело пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Лопес Максим получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Лопес Максим грубо играет против соперника. Пострадал Рен-Аделед Жефф
22'
21'
20'
20'
Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Буше Закари взял и забрал мяч на выходе
19'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает передачу одноклубнику.
19'
19'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Товен Флорьян
18'
Близко! Капелле Пьеррик нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
18'
18'
Лопес Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
14'
14'
Товен Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
14'
Манданда Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Баокен Стефан из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
Сансон Морган из команды Марсель в офсайде
13'
12'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
12'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Баокен Стефан из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
11'
11'
10'
10'
10'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Мангани Томас из команды Анже играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
9'
8'
8'
8'
7'
Игрок из команды Марсель вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
7'
7'
7'
7'
Как он промахнулся? Баокен Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
6'
Капелле Пьеррик из команды Анже сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
6'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Баокен Стефан
6'
5'
Мангани Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Густаво Луис из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Фюльжини Анжело из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сакаи Хироки
3'
Судья сигнализирует, что Сакаи Хироки из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
2'
Бамба Абдулайе из команды Анже опасно и грубо сыграл. Сансон Морган пострадал.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Анже начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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