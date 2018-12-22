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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Васланд-Беверен
2:1
Конец матча
Локерен
0'
1:0
27' Гол
Nana Ampomah
35' Желтая карточка
Тичинович Марио
2:0
52' Пенальти
Francesco Forte I
2:1
70' Гол
Mehdi Terki
89' Желтая карточка
Болевич Александар
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Болевич Александар получил желтую карточку от судьи
86'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Веллиос Апостолос выходит на его замену.
79'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Диркс Тюр выходит на его замену.
77'
Васланд-Беверен делает замену. Лулич Карло уходит с поля, а Шрайверс Юр выходит на его замену.
72'
Локерен делает замену. Мехди Терки уходит с поля, а Laurens Symons выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Мехди Терки бьет в цель!
60'
Локерен делает замену. Йованович Джёрдже уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
56'
Локерен делает замену. Joher Khadim Rassoul уходит с поля, а Хуппертс Гуус выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Тичинович Марио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Nana Ampomah бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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