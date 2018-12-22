Стадион: Фреетиель
2:1
Конец матча
1:0
27' ГолNana Ampomah
35' Желтая карточкаТичинович Марио
2:0
52' ПенальтиFrancesco Forte I
2:1
70' ГолMehdi Terki
89' Желтая карточкаБолевич Александар
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Болевич Александар получил желтую карточку от судьи
86'
Васланд-Беверен делает замену. Francesco Forte уходит с поля, а Веллиос Апостолос выходит на его замену.
79'
Васланд-Беверен делает замену. Nana Ampomah уходит с поля, а Диркс Тюр выходит на его замену.
77'
Васланд-Беверен делает замену. Лулич Карло уходит с поля, а Шрайверс Юр выходит на его замену.
72'
Локерен делает замену. Мехди Терки уходит с поля, а Laurens Symons выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Мехди Терки бьет в цель!
60'
Локерен делает замену. Йованович Джёрдже уходит с поля, а Сорока Антон выходит на его замену.
56'
Локерен делает замену. Joher Khadim Rassoul уходит с поля, а Хуппертс Гуус выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Francesco Forte из команды Васланд-Беверен забивает с точки!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Тичинович Марио получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Nana Ampomah бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Боливия: Примера: Квалификация (Финал)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Египет: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура. Финал (Финал)
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Турция: Первая лига Турции
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить