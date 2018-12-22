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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 6424
Монако
0:2
Конец матча
Генгам
0'
14' Желтая карточка
Икоко Джордан
25' Желтая карточка
Февр Ромен
26' Желтая карточка
Ребошу Педру
0:1
68' Гол
Тюрам Маркус
0:2
75' Гол
Ру Нолан
78' Желтая карточка
Фофана Гессума
81' Желтая карточка
Глик Камил
90' Желтая карточка
Ру Нолан
90'+4
-
"Монако" - "Генгам" - 0:2. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Второй тайм
Свисток
-
Финальный свисток!
Фол, нарушение
90'
Фалькао перед чужой штрафной площадью сбил Эбоа.
Желтая карточка
90'
Ру в центре поля решил упасть и получил жёлтую карточку за симуляцию.
Фол, нарушение
90'
Фофана на чужой половине поля ударил по ногам Хенрихса.
Дополнительное время
90'
3 минуты добавил Шнайдер во втором тайме.
89'
Всей командой хозяева отправились вперёд. До удара комбинации никак довести не удаётся.
Фол, нарушение
88'
Фалькао в чужой штрафной площади сыграл рукой.
Замена
86'
Замена в составе "Монако": вместо Этьена Дидо на на поле вышел Ронни Родлен.
Угловой
85'
Тилеманс от углового флага навесил к воротам. Глику сыграть вверху соперники не дали.
Угловой
83'
Разыграли хозяева угловой удар. Навес Тилеманса на ближнюю штангу адресным не получился.
82'
Ребошу слева со штрафного навесил к дальней штанге, где никого не было.
Желтая карточка
81'
Глик за удар локтем по голове Ру получил жёлтую карточку.
Угловой
80'
Тилеманс от углового флага навесил к воротам. Кайяр неудачно сыграл кулаками, но партнёры помогли своему голкиперу.
Желтая карточка
79'
Не успел Фофана выйти на поле, как уже получил жёлтую карточку. О чём-то поспорил с арбитром Гессума.
Замена
78'
Замена в составе "Генгама": вместо Людовика Бласа на поле вышел Гессума Фофана.
77'
Дидо в центре поля завалил на газон Февра.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:2!!!
РУ!!! Февр ошибся на чужой половине поля. Ру подхватил мяч в центральном круге и понёсся вперёд. Нолан перед штрафной площадью обыгрался с Бласом, сместился вправо и с угла вратарской площади пробил Бенальо.
Замена
74'
Замена в составе "Монако": вместо Юссефа Аит Бенассера на поле вышел Адама Траоре.
72'
Ребошу справа со штрафного прострелил к ближней штанге, куда сместился Бенальо и поймал мяч.
Фол, нарушение
71'
Грандсир на фланге сбил Ру.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:1!!!
ТЮРАМ!!! Блас отличной передачей отправил вперёд Тюрама. Маркус вошёл слева в штрафную площадь,обыграл Бенальо и покатил мяч в пустые ворота.
Угловой
69'
Тилеманс исполнил угловой удар. Гости выбили мяч.
68'
Фалькао слева вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Кайяра.
68'
Февр справа в штрафной площади сместился немного к центру и пробил в Эбоа.
67'
Удар Тюрама с двадцати метров заблокировали защитники "Монако".
Фол, нарушение
66'
Глик в центре поля подтолкнул в спину Ребошу.
65'
Грандсир справа навесил к воротам. Мяч прилетел точно в руки Кайяру.
Замена
64'
Замена в составе "Генгама": вместо Александра Менди на поле вышел Нолан Ру.
63'
К прострелу Грандсира Фалькао немного не успел.
62'
Силла справа вошёл в штрафную площадь. Фалькао сделал рывок по центру вперёд, а передача от Муссы последовала за спину Радамелю.
61'
Тюрам слева прорвался вперёд и прострелил к воротам. Бенальо кулаком выбил мяч из штрафной площади.
Замена
60'
Замена в составе "Монако": вместо Софиана Диопа на поле вышел Самуэль Грандсир.
Угловой
59'
Дидо от углового флага навесил к дальней штанге. Бенальо вышел из ворот и поймал мяч.
Угловой
58'
Ребошу от углового флага навесил к ближней штанге. Защитники "Монако" выбили мяч из штрафной площади.
57'
Коко справа прострелил на Менди, которому помешал Глик пробить по воротам.
Угловой
56'
Дидо от углового флага навесил к воротам, где без проблем сыграл Фалькао. Мяч выбит из штрафной площади "Монако".
55'
Тюрам слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.
54'
Бенальо выскочил на фланг к линии штрафной площади и опередил Бласа. Мяч улетел за боковую линию поля.
53'
Тюрам слева обыграл Бьянкона и прострелил на Коко, от ноги которого с линии вратарской площади мяч полетел рядом с ближней штангой.
52'
Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Пришлось с мячом отходить на свою половину поля.
51'
Тилеманс справа прорвался вперёд и заработал угловой удар.
50'
Блас слева рванул вперёд, но Глик сильно выбил мяч на трибуны.
48'
Ребошу слева навесил на голову Бласа. Мяч полетел по дуге и оказался сверху на сетке ворот.
47'
Второй тайм активнее начал "Генгам". Тюраму слева, а Коко справа не смогли прорваться в штрафную площадь хозяев.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм в Монако!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Перерыв! "Монако" - "Генгам" - 0:0.
Угловой
45'
Подача Тилеманса от углового флага наконец-то дошла до Глика, но Камилу сильно и точно пробить по воротам не удалось.
Дополнительное время
45'
1 минуту добавил Шнайдер в первом тайме.
Угловой
45'
Тилеманс навесил на на дальнюю штангу, где Кербра опередил Глика и снова отправил мяч за пределы поля.
44'
Удар Фалькао справа из пределов штрафной площади заблокировал Ребошу.
42'
Менди справа мог выйти к воротам, но Глик выставил ногу и выбил мяч во фланг.
Угловой
41'
Тилеманс от углового флага навесил на Глика, в действиях которого арбитр усмотрел нарушение правил.
40'
Бьянкон заработал угловой удар.
Фол, нарушение
39'
Фири у центрального круга сыграл опасно и попал ногой в Аит Бенассера.
38'
Хенрихс слева обыгрался с Аит Бенассером, но упустил мяч за пределы поля.
Фол, нарушение
36'
Диоп у центрального круга сбил Икоко.
35'
Блас на правом фланге пропустил мяч вперёд и не заметил, что поле уже кончилось.
34'
Икоко прервал передачу Диопа слева в штрафную на ход Силле.
32'
В центре поля проходит игра. Темп заметно упал.
Угловой
30'
Ребошу от углового флага навесил точно на голову Тюрама, который пробил немного выше перекладины.
29'
Удар Менди справа по воротам заблокировал Бадьяшиль.
28'
Икоко по правому флангу прорвался вперёд, но прострел в центр перехватывает Тилеманс.
Желтая карточка
27'
Ребошу в центре поля врезал по ногам Февру. В руках арбитра снова появляется жёлтая карточка.
Желтая карточка
26'
Февр в центре поля сбил Февра и получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Икоко в центре поля подтолкнул в спину Силлу.
24'
Тюрам слева оказался в офсайде.
Угловой
23'
Дидо неудачно исполнил угловой удар. Фалькао выбил мяч из собственной штрафной площади.
22'
Тюрам слева убежал от Бьянкона, но его прострел к воротам перехватил Глик.
Офсайд
21'
Дидо на правом фланге забрался в офсайд.
20'
Менди справа прострелил в центр штрафной площади, где Глик опередил Тюрама и выбил мяч.
Фол, нарушение
19'
Фири на чужой половине поля ударил по ногам Фалькао.
18'
Аит Беннасер слева покатил мяч к воротам, а Силла не "прочитал" ситуацию и рывка не сделал.
Угловой
17'
Гости исполнили угловой удар. Бенальо вновь хорошо на выходе играет кулаками.
16'
Ребошу слева навесил к воротам. Бенальо вышел вперёд и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
Желтая карточка
14'
Икоко на правом фланге атаки очень грубо сыграл против Аит Бенассера и получил первую жёлтую карточку в матче.
Фол, нарушение
12'
Фалькао на правом фланге атаки нарушил правила.
Фол, нарушение
11'
Дидо в центре поля нарушил правила.
10'
Первый приличный выпад организовали гости. Коко навесил к воротам, но защитники "Монако" вверху сыграли лучше.
9'
Хенрихс слева прошёл вперёд, но подача у него не получилась.
7'
Фалькао с двадцати метров пробил в правый угол низом. Кайяр прилёг на газон и забрал мяч в руки.
6'
Хенрихс слева прострелил вдоль ворот, а никто из партнёров по мячу не попал.
5'
"Монако" первые минуты встречи проводит активнее и владеет инициативой. Гости пока не могут провести атаку.
Угловой
4'
Фалькао заработал первый угловой удар в матче. Тилеманс навесил к ближней штанге, где Фалькао немного не дотянулся до мяча.
3'
Силла слева выскочил один на один с голкипером после передачи Диопа, Кайяр бросился в ноги Муссе и выбил мяч.
2'
"Монако" играет в бело-красной форме,, "Генгам" - в чёрной.
Первый тайм начался
1'
Стартовал матч на "Луи II"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Французской Лиги 1, в котором сыграют «Монако» и «Генгам». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Новости матча
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 6424 болельщиков
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Фалькао Радамель грубо играет против соперника. Пострадал Эбоа Феликс
93'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Безумный фол. Ру Нолан грубо играет против соперника. Пострадал Глик Камил
91'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Безумный фол. Фофана Гессума грубо играет против соперника. Пострадал Хенрихс Бенджамин
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Тилеманс Юри из команды Монако отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
88'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Фалькао Радамель задерживает мяч рукой
86'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
85'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой слева.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
83'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Грандсир Самуэль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Грандсир Самуэль из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
82'
Удар от ворот произведет Монако
82'
Ребошу Педру из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
81'
Глик Камил из команды Монако предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
81'
Глик Камил из команды Монако опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама II из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
80'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой справа.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Грандсир Самуэль из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
79'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
78'
Фофана Гессума получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
78'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
76'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Блас Людовик сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Ру Нолан изменил счет на табло!
75'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Генгам начинает контратаку
75'
Февр Ромен ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Траоре Адама II
Фол, нарушение
73'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно и грубо сыграл. Эбоа Феликс пострадал.
72'
Бенальо Диего взял и забрал мяч на выходе
72'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Хенрихс Бенджамин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
71'
Генгам контролирует мяч.
70'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Монако контролирует мяч.
68'
Блас Людовик сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Тюрам Маркус изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
68'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
68'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Генгам начинает контратаку
68'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой слева.
68'
Кайяр Марк-Орель отбил мяч на угловой после удара Фалькао Радамель из штрафной площади.
68'
Аит Бенассер Юссеф из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
66'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Фири Лебоганг нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Глик Камил из команды Монако поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
65'
Генгам контролирует мяч.
64'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
63'
Грандсир Самуэль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
63'
Бенальо Диего взял и забрал мяч на выходе
63'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
63'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
62'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Грандсир Самуэль из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Грандсир Самуэль из команды Монако делает неудачный навес.
61'
Силла Мусса из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Тактическая замена. Диоп Софиан уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
Фол, нарушение
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Глик Камил пострадал.
Угловой
59'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
59'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако отправил кросс в штрафную...
57'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
57'
Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
56'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
56'
Февр Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Монако
53'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Глик Камил задерживает мяч рукой
53'
Генгам контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Монако
52'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Силла Мусса из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Плохо сыграл Дидо Этьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако отправил кросс в штрафную...
51'
Февр Ромен из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Удар от ворот произведет Генгам
50'
Диоп Софиан из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
48'
Giulian Biancone выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
47'
Удар от ворот произведет Монако
47'
Шанс! Блас Людовик из команды Генгам пробил головой, но мимо
47'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Силла Мусса из команды Монако опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
46'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Генгам контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Глик Камил нанес удар головой, но Кайяр Марк-Орель спокойно отбил мяч.
Угловой
45'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой слева.
44'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
44'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой справа.
44'
Февр Ромен из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Силла Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Аит Бенассер Юссеф из команды Монако делает пас партнеру.
43'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Генгам контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Глик Камил наказан за толчок Эбоа Феликс
Угловой
41'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой справа.
40'
Giulian Biancone из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
39'
Фири Лебоганг из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
39'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Генгам
Фол, нарушение
37'
Фири Лебоганг наказан за толчок Февр Ромен
Фол, нарушение
36'
Диоп Софиан из команды Монако играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Удар от ворот произведет Монако
34'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Диоп Софиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Монако контролирует мяч.
32'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Генгам
31'
Монако контролирует мяч.
30'
Удар от ворот произведет Монако
30'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
Удар от ворот произведет Монако
29'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
Угловой
29'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
28'
Менди Александр мяч отрикошетил от ворот
28'
Дидо Этьен из команды Генгам делает пас партнеру.
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
27'
Генгам начинает контратаку
27'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
26'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Ребошу Педру грубо играет против соперника. Пострадал Февр Ромен
26'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
25'
Февр Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
25'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Икоко Джордан наказан за толчок Силла Мусса
24'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Генгам контролирует мяч.
Офсайд
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
22'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Дидо Этьен из команды Генгам подал угловой слева.
22'
Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
22'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Офсайд
21'
Дидо Этьен из команды Генгам в офсайде
20'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Менди Александр из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
19'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Фалькао Радамель
17'
Аит Бенассер Юссеф из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Бенальо Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Ребошу Педру из команды Генгам подал угловой справа.
16'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Бенальо Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
14'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Giulian Biancone из команды Монако поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
13'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Монако контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно и грубо сыграл. Кайяр Марк-Орель пострадал.
11'
Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Тилеманс Юри оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Giulian Biancone нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Giulian Biancone из команды Монако сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
9'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
8'
Монако контролирует мяч.
8'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Фалькао Радамель пробует нанести удар издали, но Кайяр Марк-Орель держит все под контролем
6'
Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако отправил кросс в штрафную...
5'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Удар от ворот произведет Монако
4'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Тилеманс Юри из команды Монако подал угловой справа.
3'
Фалькао Радамель из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Бенальо Диего взял и забрал мяч на выходе
3'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
2'
Диоп Софиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монако начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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