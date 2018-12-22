Заруба дня ;-) Два "лидера" играют ...
Стадион: Луи II Зрители: 6424
14' Желтая карточкаИкоко Джордан
25' Желтая карточкаФевр Ромен
26' Желтая карточкаРебошу Педру
0:1
68' ГолТюрам Маркус
0:2
75' ГолРу Нолан
78' Желтая карточкаФофана Гессума
81' Желтая карточкаГлик Камил
90' Желтая карточкаРу Нолан
-
"Монако" - "Генгам" - 0:2. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Второй тайм
-
Финальный свисток!
90'
Фалькао перед чужой штрафной площадью сбил Эбоа.
90'
Ру в центре поля решил упасть и получил жёлтую карточку за симуляцию.
90'
Фофана на чужой половине поля ударил по ногам Хенрихса.
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90'
3 минуты добавил Шнайдер во втором тайме.
89'
Всей командой хозяева отправились вперёд. До удара комбинации никак довести не удаётся.
88'
Фалькао в чужой штрафной площади сыграл рукой.
86'
Замена в составе "Монако": вместо Этьена Дидо на на поле вышел Ронни Родлен.
85'
Тилеманс от углового флага навесил к воротам. Глику сыграть вверху соперники не дали.
83'
Разыграли хозяева угловой удар. Навес Тилеманса на ближнюю штангу адресным не получился.
82'
Ребошу слева со штрафного навесил к дальней штанге, где никого не было.
81'
Глик за удар локтем по голове Ру получил жёлтую карточку.
80'
Тилеманс от углового флага навесил к воротам. Кайяр неудачно сыграл кулаками, но партнёры помогли своему голкиперу.
79'
Не успел Фофана выйти на поле, как уже получил жёлтую карточку. О чём-то поспорил с арбитром Гессума.
78'
Замена в составе "Генгама": вместо Людовика Бласа на поле вышел Гессума Фофана.
77'
Дидо в центре поля завалил на газон Февра.
75'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:2!!!
РУ!!! Февр ошибся на чужой половине поля. Ру подхватил мяч в центральном круге и понёсся вперёд. Нолан перед штрафной площадью обыгрался с Бласом, сместился вправо и с угла вратарской площади пробил Бенальо.
0:2!!!
РУ!!! Февр ошибся на чужой половине поля. Ру подхватил мяч в центральном круге и понёсся вперёд. Нолан перед штрафной площадью обыгрался с Бласом, сместился вправо и с угла вратарской площади пробил Бенальо.
74'
Замена в составе "Монако": вместо Юссефа Аит Бенассера на поле вышел Адама Траоре.
72'
Ребошу справа со штрафного прострелил к ближней штанге, куда сместился Бенальо и поймал мяч.
71'
Грандсир на фланге сбил Ру.
69'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
0:1!!!
ТЮРАМ!!! Блас отличной передачей отправил вперёд Тюрама. Маркус вошёл слева в штрафную площадь,обыграл Бенальо и покатил мяч в пустые ворота.
0:1!!!
ТЮРАМ!!! Блас отличной передачей отправил вперёд Тюрама. Маркус вошёл слева в штрафную площадь,обыграл Бенальо и покатил мяч в пустые ворота.
69'
Тилеманс исполнил угловой удар. Гости выбили мяч.
68'
Фалькао слева вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Кайяра.
68'
Февр справа в штрафной площади сместился немного к центру и пробил в Эбоа.
67'
Удар Тюрама с двадцати метров заблокировали защитники "Монако".
66'
Глик в центре поля подтолкнул в спину Ребошу.
65'
Грандсир справа навесил к воротам. Мяч прилетел точно в руки Кайяру.
64'
Замена в составе "Генгама": вместо Александра Менди на поле вышел Нолан Ру.
63'
К прострелу Грандсира Фалькао немного не успел.
62'
Силла справа вошёл в штрафную площадь. Фалькао сделал рывок по центру вперёд, а передача от Муссы последовала за спину Радамелю.
61'
Тюрам слева прорвался вперёд и прострелил к воротам. Бенальо кулаком выбил мяч из штрафной площади.
60'
Замена в составе "Монако": вместо Софиана Диопа на поле вышел Самуэль Грандсир.
59'
Дидо от углового флага навесил к дальней штанге. Бенальо вышел из ворот и поймал мяч.
58'
Ребошу от углового флага навесил к ближней штанге. Защитники "Монако" выбили мяч из штрафной площади.
57'
Коко справа прострелил на Менди, которому помешал Глик пробить по воротам.
56'
Дидо от углового флага навесил к воротам, где без проблем сыграл Фалькао. Мяч выбит из штрафной площади "Монако".
55'
Тюрам слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.
54'
Бенальо выскочил на фланг к линии штрафной площади и опередил Бласа. Мяч улетел за боковую линию поля.
53'
Тюрам слева обыграл Бьянкона и прострелил на Коко, от ноги которого с линии вратарской площади мяч полетел рядом с ближней штангой.
52'
Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Пришлось с мячом отходить на свою половину поля.
51'
Тилеманс справа прорвался вперёд и заработал угловой удар.
50'
Блас слева рванул вперёд, но Глик сильно выбил мяч на трибуны.
48'
Ребошу слева навесил на голову Бласа. Мяч полетел по дуге и оказался сверху на сетке ворот.
47'
Второй тайм активнее начал "Генгам". Тюраму слева, а Коко справа не смогли прорваться в штрафную площадь хозяев.
46'
Второй тайм в Монако!
Второй тайм
Первый тайм
-
Перерыв! "Монако" - "Генгам" - 0:0.
45'
Подача Тилеманса от углового флага наконец-то дошла до Глика, но Камилу сильно и точно пробить по воротам не удалось.
45'
1 минуту добавил Шнайдер в первом тайме.
45'
Тилеманс навесил на на дальнюю штангу, где Кербра опередил Глика и снова отправил мяч за пределы поля.
44'
Удар Фалькао справа из пределов штрафной площади заблокировал Ребошу.
42'
Менди справа мог выйти к воротам, но Глик выставил ногу и выбил мяч во фланг.
41'
Тилеманс от углового флага навесил на Глика, в действиях которого арбитр усмотрел нарушение правил.
40'
Бьянкон заработал угловой удар.
39'
Фири у центрального круга сыграл опасно и попал ногой в Аит Бенассера.
38'
Хенрихс слева обыгрался с Аит Бенассером, но упустил мяч за пределы поля.
36'
Диоп у центрального круга сбил Икоко.
35'
Блас на правом фланге пропустил мяч вперёд и не заметил, что поле уже кончилось.
34'
Икоко прервал передачу Диопа слева в штрафную на ход Силле.
32'
В центре поля проходит игра. Темп заметно упал.
30'
Ребошу от углового флага навесил точно на голову Тюрама, который пробил немного выше перекладины.
29'
Удар Менди справа по воротам заблокировал Бадьяшиль.
28'
Икоко по правому флангу прорвался вперёд, но прострел в центр перехватывает Тилеманс.
27'
Ребошу в центре поля врезал по ногам Февру. В руках арбитра снова появляется жёлтая карточка.
26'
Февр в центре поля сбил Февра и получил жёлтую карточку.
25'
Икоко в центре поля подтолкнул в спину Силлу.
24'
Тюрам слева оказался в офсайде.
23'
Дидо неудачно исполнил угловой удар. Фалькао выбил мяч из собственной штрафной площади.
22'
Тюрам слева убежал от Бьянкона, но его прострел к воротам перехватил Глик.
21'
Дидо на правом фланге забрался в офсайд.
20'
Менди справа прострелил в центр штрафной площади, где Глик опередил Тюрама и выбил мяч.
19'
Фири на чужой половине поля ударил по ногам Фалькао.
18'
Аит Беннасер слева покатил мяч к воротам, а Силла не "прочитал" ситуацию и рывка не сделал.
17'
Гости исполнили угловой удар. Бенальо вновь хорошо на выходе играет кулаками.
16'
Ребошу слева навесил к воротам. Бенальо вышел вперёд и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
14'
Икоко на правом фланге атаки очень грубо сыграл против Аит Бенассера и получил первую жёлтую карточку в матче.
12'
Фалькао на правом фланге атаки нарушил правила.
11'
Дидо в центре поля нарушил правила.
10'
Первый приличный выпад организовали гости. Коко навесил к воротам, но защитники "Монако" вверху сыграли лучше.
9'
Хенрихс слева прошёл вперёд, но подача у него не получилась.
7'
Фалькао с двадцати метров пробил в правый угол низом. Кайяр прилёг на газон и забрал мяч в руки.
6'
Хенрихс слева прострелил вдоль ворот, а никто из партнёров по мячу не попал.
5'
"Монако" первые минуты встречи проводит активнее и владеет инициативой. Гости пока не могут провести атаку.
4'
Фалькао заработал первый угловой удар в матче. Тилеманс навесил к ближней штанге, где Фалькао немного не дотянулся до мяча.
3'
Силла слева выскочил один на один с голкипером после передачи Диопа, Кайяр бросился в ноги Муссе и выбил мяч.
2'
"Монако" играет в бело-красной форме,, "Генгам" - в чёрной.
1'
Стартовал матч на "Луи II"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Французской Лиги 1, в котором сыграют «Монако» и «Генгам». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Новости матча
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 6424 болельщиков
93'
Безумный фол. Фалькао Радамель грубо играет против соперника. Пострадал Эбоа Феликс
93'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
Ру Нолан получил желтую карточку от судьи
92'
Безумный фол. Ру Нолан грубо играет против соперника. Пострадал Глик Камил
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Безумный фол. Фофана Гессума грубо играет против соперника. Пострадал Хенрихс Бенджамин
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
89'
89'
Тилеманс Юри из команды Монако отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
88'
87'
Фалькао Радамель задерживает мяч рукой
86'
86'
86'
85'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Роделен Ронни
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
85'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Грандсир Самуэль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
82'
Грандсир Самуэль из команды Монако разыграл угловой с правого угла.
82'
82'
Ребошу Педру из команды Генгам пробил со штрафного, но очень мимо цели.
81'
Глик Камил из команды Монако предупрежден после нескольких фолов.
81'
Глик Камил из команды Монако опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
81'
Судья сигнализирует, что Траоре Адама II из команды Монако поставил подножку. Пострадал Фири Лебоганг
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Грандсир Самуэль из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
79'
79'
78'
Фофана Гессума получил желтую карточку от судьи
78'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
78'
78'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Фофана Гессума
77'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тилеманс Юри
76'
75'
Блас Людовик сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Ру Нолан изменил счет на табло!
75'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
75'
Февр Ромен ошибается в защите.
75'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
75'
74'
73'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Траоре Адама II
73'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно и грубо сыграл. Эбоа Феликс пострадал.
72'
72'
Ребошу Педру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Хенрихс Бенджамин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Ру Нолан
71'
70'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
68'
Блас Людовик сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Тюрам Маркус изменил счет на табло!
68'
Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус, обводя своих соперников
68'
Тюрам Маркус из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
68'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
68'
68'
68'
Кайяр Марк-Орель отбил мяч на угловой после удара Фалькао Радамель из штрафной площади.
68'
Аит Бенассер Юссеф из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Февр Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
66'
Тюрам Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Фири Лебоганг нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Судья сигнализирует, что Глик Камил из команды Монако поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
65'
64'
64'
Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе
63'
Грандсир Самуэль из команды Монако отправил кросс в штрафную...
63'
63'
63'
62'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
62'
62'
Грандсир Самуэль из команды Монако отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Грандсир Самуэль из команды Монако делает неудачный навес.
61'
Силла Мусса из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
59'
Тактическая замена. Диоп Софиан уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
59'
Тюрам Маркус из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Глик Камил пострадал.
59'
59'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
58'
58'
57'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
56'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
56'
Февр Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
54'
53'
53'
Глик Камил задерживает мяч рукой
53'
52'
52'
Тюрам Маркус из команды Генгам сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
51'
51'
Силла Мусса из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
51'
Плохо сыграл Дидо Этьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
51'
Февр Ромен из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
50'
Диоп Софиан из команды Монако сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
48'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Хенрихс Бенджамин
48'
Giulian Biancone выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
Шанс! Блас Людовик из команды Генгам пробил головой, но мимо
47'
47'
Силла Мусса из команды Монако опасно и грубо сыграл. Кербра Кристоф пострадал.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
45'
Глик Камил нанес удар головой, но Кайяр Марк-Орель спокойно отбил мяч.
45'
44'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Февр Ромен из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Силла Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Аит Бенассер Юссеф из команды Монако делает пас партнеру.
43'
42'
41'
Глик Камил наказан за толчок Эбоа Феликс
41'
40'
Giulian Biancone из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Фири Лебоганг из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Аит Бенассер Юссеф пострадал.
39'
38'
37'
Фири Лебоганг наказан за толчок Февр Ромен
36'
Диоп Софиан из команды Монако играет слишком грубо. Икоко Джордан оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
34'
34'
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
33'
Диоп Софиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
32'
31'
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
29'
29'
Шанс! Тюрам Маркус из команды Генгам пробил головой, но мимо
29'
28'
Менди Александр мяч отрикошетил от ворот
28'
Дидо Этьен из команды Генгам делает пас партнеру.
28'
28'
28'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Икоко Джордан из команды Генгам идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
Тюрам Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Ребошу Педру получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Ребошу Педру грубо играет против соперника. Пострадал Февр Ромен
26'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
25'
Февр Ромен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
25'
Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
25'
25'
24'
Икоко Джордан наказан за толчок Силла Мусса
24'
24'
23'
23'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
22'
Benoit Badiashile выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Глик Камил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
21'
Дидо Этьен из команды Генгам в офсайде
20'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Генгам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Менди Александр из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
19'
18'
Судья сигнализирует, что Эбоа Феликс из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Фалькао Радамель
17'
Аит Бенассер Юссеф из команды Монако направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Бенальо Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
15'
Бенальо Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
14'
Икоко Джордан получил желтую карточку от судьи
14'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Аит Бенассер Юссеф
14'
Судья сигнализирует, что Февр Ромен из команды Монако поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
14'
Судья сигнализирует, что Giulian Biancone из команды Монако поставил подножку. Пострадал Дидо Этьен
13'
13'
12'
11'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно и грубо сыграл. Кайяр Марк-Орель пострадал.
11'
11'
10'
Фири Лебоганг из команды Генгам играет слишком грубо. Тилеманс Юри оказался на газоне.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Giulian Biancone нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Giulian Biancone из команды Монако сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
9'
Менди Александр из команды Генгам в офсайде
8'
8'
7'
Фалькао Радамель пробует нанести удар издали, но Кайяр Марк-Орель держит все под контролем
6'
6'
Эбоа Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Хенрихс Бенджамин из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
4'
Ребошу Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Фалькао Радамель из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
3'
2'
Диоп Софиан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Монако начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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