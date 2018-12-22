Второй тайм

- Финальный свисток!

90' Фалькао перед чужой штрафной площадью сбил Эбоа.

90' Ру в центре поля решил упасть и получил жёлтую карточку за симуляцию.

90' Фофана на чужой половине поля ударил по ногам Хенрихса.

90' 3 минуты добавил Шнайдер во втором тайме.

89' Всей командой хозяева отправились вперёд. До удара комбинации никак довести не удаётся.

88' Фалькао в чужой штрафной площади сыграл рукой.

86' Замена в составе "Монако": вместо Этьена Дидо на на поле вышел Ронни Родлен.

85' Тилеманс от углового флага навесил к воротам. Глику сыграть вверху соперники не дали.

83' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Тилеманса на ближнюю штангу адресным не получился.

82' Ребошу слева со штрафного навесил к дальней штанге, где никого не было.

81' Глик за удар локтем по голове Ру получил жёлтую карточку.

80' Тилеманс от углового флага навесил к воротам. Кайяр неудачно сыграл кулаками, но партнёры помогли своему голкиперу.

79' Не успел Фофана выйти на поле, как уже получил жёлтую карточку. О чём-то поспорил с арбитром Гессума.

78' Замена в составе "Генгама": вместо Людовика Бласа на поле вышел Гессума Фофана.

77' Дидо в центре поля завалил на газон Февра.

75' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

РУ!!! Февр ошибся на чужой половине поля. Ру подхватил мяч в центральном круге и понёсся вперёд. Нолан перед штрафной площадью обыгрался с Бласом, сместился вправо и с угла вратарской площади пробил Бенальо.

74' Замена в составе "Монако": вместо Юссефа Аит Бенассера на поле вышел Адама Траоре.

72' Ребошу справа со штрафного прострелил к ближней штанге, куда сместился Бенальо и поймал мяч.

71' Грандсир на фланге сбил Ру.

69' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТЮРАМ!!! Блас отличной передачей отправил вперёд Тюрама. Маркус вошёл слева в штрафную площадь,обыграл Бенальо и покатил мяч в пустые ворота.

69' Тилеманс исполнил угловой удар. Гости выбили мяч.

68' Фалькао слева вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Кайяра.

68' Февр справа в штрафной площади сместился немного к центру и пробил в Эбоа.

67' Удар Тюрама с двадцати метров заблокировали защитники "Монако".

66' Глик в центре поля подтолкнул в спину Ребошу.

65' Грандсир справа навесил к воротам. Мяч прилетел точно в руки Кайяру.

64' Замена в составе "Генгама": вместо Александра Менди на поле вышел Нолан Ру.

63' К прострелу Грандсира Фалькао немного не успел.

62' Силла справа вошёл в штрафную площадь. Фалькао сделал рывок по центру вперёд, а передача от Муссы последовала за спину Радамелю.

61' Тюрам слева прорвался вперёд и прострелил к воротам. Бенальо кулаком выбил мяч из штрафной площади.

60' Замена в составе "Монако": вместо Софиана Диопа на поле вышел Самуэль Грандсир.

59' Дидо от углового флага навесил к дальней штанге. Бенальо вышел из ворот и поймал мяч.

58' Ребошу от углового флага навесил к ближней штанге. Защитники "Монако" выбили мяч из штрафной площади.

57' Коко справа прострелил на Менди, которому помешал Глик пробить по воротам.

56' Дидо от углового флага навесил к воротам, где без проблем сыграл Фалькао. Мяч выбит из штрафной площади "Монако".

55' Тюрам слева прошёл вперёд и заработал угловой удар.

54' Бенальо выскочил на фланг к линии штрафной площади и опередил Бласа. Мяч улетел за боковую линию поля.

53' Тюрам слева обыграл Бьянкона и прострелил на Коко, от ноги которого с линии вратарской площади мяч полетел рядом с ближней штангой.

52' Неудачно хозяева разыграли угловой удар. Пришлось с мячом отходить на свою половину поля.

51' Тилеманс справа прорвался вперёд и заработал угловой удар.

50' Блас слева рванул вперёд, но Глик сильно выбил мяч на трибуны.

48' Ребошу слева навесил на голову Бласа. Мяч полетел по дуге и оказался сверху на сетке ворот.

47' Второй тайм активнее начал "Генгам". Тюраму слева, а Коко справа не смогли прорваться в штрафную площадь хозяев.