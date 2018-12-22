Стадион: Стад Огюст Делон Зрители: 11017
1' Желтая карточкаСук Юн-Чжун
1:0
7' ГолСук Юн-Чжун
16' Желтая карточкаГильберт Фредерик
26' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:1
28' ГолНинга Родрике
1:2
45' ГолКривелли Энцо
2:2
53' ГолЭнгельс Бьорн
64' Желтая карточкаАрмугом Йоэль
89' Желтая карточкаЭнгельс Бьорн
89' Желтая карточкаБайсс Пол
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11017 болельщиков
93'
Санко Баиссама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
93'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
93'
92'
92'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
91'
91'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
91'
Абдельамид Юнис оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Самба Брис перевел мяч на угловой.
90'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Удин Реми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
89'
Байсс Пол получает желтую карточку за неспортивное поведение
89'
Энгельс Бьорн получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Абдельамид Юнис имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
88'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой справа.
87'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
87'
Должен был быть гол! Оджо Шейи имел отличный шанс, но Самба Брис не дал голу состоятся!
87'
ШАНС! Оджо Шейи вышел один-на-один с голкипером...
87'
Мартен Марвен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Имору Эммануэль
85'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Нинга Родрике пострадал.
85'
Тшокунте Малик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
84'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
84'
Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Энгельс Бьорн заработал фол
84'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ромао Алаиксис пострадал.
82'
81'
81'
Энгельс Бьорн из команды Реймс делает пас партнеру.
80'
80'
80'
Удар от ворот произведет Реймс
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
80'
Тшокунте Малик не смог попасть в створ ударом издали
79'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
79'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
79'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
78'
Энгельс Бьорн делает длинную передачу вперед
78'
77'
77'
77'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Менди Эдуар из команды Реймс.
77'
ШАНС! Нинга Родрике вышел один-на-один с голкипером...
77'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
77'
76'
76'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
76'
76'
Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
75'
75'
75'
74'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
74'
74'
Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
74'
Мартен Марвен из команды Реймс делает пас партнеру.
74'
Мартен Марвен из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
72'
72'
72'
Деминге Джесси из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
71'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
70'
70'
70'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
69'
69'
69'
69'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
68'
Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
68'
67'
Энгельс Бьорн из команды Реймс в офсайде
67'
67'
Армугом Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
67'
Думбия Мусса из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
66'
66'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
65'
Думбия Мусса из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
65'
65'
65'
65'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
64'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
64'
Армугом Йоэль получил желтую карточку от судьи
64'
Армугом Йоэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Удин Реми пострадал.
63'
62'
Удар от ворот произведет Реймс
62'
Какой промах! Кривелли Энцо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
62'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
62'
Оджо Шейи имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
62'
ШАНС! Оджо Шейи вышел один-на-один с голкипером...
61'
Опасность! Ромао Алаиксис из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
61'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Деминге Джесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
60'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
59'
59'
Энгельс Бьорн из команды Реймс делает пас партнеру.
59'
59'
Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
59'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает пас партнеру.
58'
О, нет. Из многообещающей позиции Кривелли Энцо из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
58'
Нинга Родрике из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
58'
Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Думбия Мусса из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Реймс начинает контратаку
57'
Нинга Родрике из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
57'
Нинга Родрике из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
56'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Фахир Файсал из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Evens Joseph из команды Кан делает пас партнеру.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
55'
55'
55'
54'
Хауи Саиф-Эдин получил травму и заменен. Evens Joseph выходит на поле.
53'
Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
53'
ГОООООЛ - Энгельс Бьорн Реймс забивает ударом головой
53'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
52'
Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Оджо Шейи
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
50'
Энгельс Бьорн из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
Нинга Родрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
50'
49'
49'
48'
Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
48'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Диоманде Исмаэль пострадал.
47'
47'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
47'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
47'
Кан начинает контратаку
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Сук Юн-Чжун получил травму и заменен. Оджо Шейи выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
47'
47'
Как он промахнулся? Кафаро Матьё имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Кафаро Матьё вышел один-на-один с голкипером...
45'
Нинга Родрике сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Кривелли Энцо изменил счет на табло!
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Хауи Саиф-Эдин из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Фахир Файсал из команды Кан делает пас партнеру.
45'
Хауи Саиф-Эдин задерживает мяч рукой
44'
43'
43'
42'
Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Кан контролирует мяч.
41'
40'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
39'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
38'
Удин Реми из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
38'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
38'
Хороший удар издали нанес Сук Юн-Чжун, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
37'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает пас партнеру.
37'
37'
36'
Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Энгельс Бьорн из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
35'
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
33'
Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
33'
32'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Байсс Пол пострадал.
32'
Самба Брис не дал случится голу! Думбия Мусса должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
32'
Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
31'
Армугом Йоэль из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
30'
Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Удин Реми пострадал.
29'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
28'
Г О О О О Л - Нинга Родрике из команды Кан забивает головой!
28'
Плохо сыграл Энгельс Бьорн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
28'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Кривелли Энцо оказался на газоне.
27'
27'
Фахир Файсал из команды Кан пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
26'
Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи
26'
Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кривелли Энцо пострадал.
25'
Байсс Пол наказан за толчок Сук Юн-Чжун
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
24'
24'
Нинга Родрике из команды Кан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
Кан начинает контратаку
23'
23'
Сук Юн-Чжун возвращается на поле.
23'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
22'
Матч возобновлен
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Сук Юн-Чжун получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Сук Юн-Чжун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
19'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
18'
18'
17'
17'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
17'
Штрафной исполнил Кафаро Матьё, после его удара Самба Брис сделал классный сейв. Угловой
16'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
16'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
15'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
15'
15'
14'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
14'
13'
13'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
Конан Гислен из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
12'
11'
10'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
9'
Думбия Мусса не смог попасть в створ ударом издали
9'
Конан Гислен из команды Реймс делает пас партнеру.
9'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Удин Реми пострадал.
7'
Г О О О О Л - Сук Юн-Чжун забивает!
7'
Отличные скиллы показывает Сук Юн-Чжун, обводя своих соперников
7'
Деминге Джесси ошибается в защите.
7'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
6'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
3'
1'
Сук Юн-Чжун получил желтую карточку от судьи
1'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Гильберт Фредерик заработал фол
1'
Реймс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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