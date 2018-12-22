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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 11017
Реймс
2:2
Конец матча
Кан
0'
1' Желтая карточка
Сук Юн-Чжун
1:0
7' Гол
Сук Юн-Чжун
16' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
26' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:1
28' Гол
Нинга Родрике
1:2
45' Гол
Кривелли Энцо
2:2
53' Гол
Энгельс Бьорн
64' Желтая карточка
Армугом Йоэль
89' Желтая карточка
Энгельс Бьорн
89' Желтая карточка
Байсс Пол
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 11017 болельщиков
93'
Оджо Шейи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
93'
Санко Баиссама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Ромао Алаиксис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Тшокунте Малик
93'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
92'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
92'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой слева.
91'
Абдельамид Юнис оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Самба Брис перевел мяч на угловой.
90'
Мартен Марвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Удин Реми имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
Желтая карточка
89'
Байсс Пол получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
89'
Энгельс Бьорн получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Абдельамид Юнис имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
88'
Тшокунте Малик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Мартен Марвен из команды Реймс подал угловой справа.
87'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
87'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
87'
Должен был быть гол! Оджо Шейи имел отличный шанс, но Самба Брис не дал голу состоятся!
87'
ШАНС! Оджо Шейи вышел один-на-один с голкипером...
87'
Оджо Шейи из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
87'
Мартен Марвен из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Тактическая замена. Нинга Родрике уходит с поля и его заменяет Имору Эммануэль
Фол, нарушение
85'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Нинга Родрике пострадал.
Фол, нарушение
85'
Тшокунте Малик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Энгельс Бьорн пострадал.
84'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Фол, нарушение
84'
Тшокунте Малик из команды Кан толкнул локтем оппонента. Это Энгельс Бьорн заработал фол
84'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
84'
Кан имеет хороший шанс забить.
84'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
83'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Матч возобновлен
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Ромао Алаиксис пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Кан
81'
Выглядело как неплохой момент. Удин Реми из команды Реймс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
81'
Оджо Шейи из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Энгельс Бьорн из команды Реймс делает пас партнеру.
80'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Оджо Шейи из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
80'
Удар от ворот произведет Реймс
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
80'
Тшокунте Малик не смог попасть в створ ударом издали
79'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
79'
Тактическая замена. Кривелли Энцо уходит с поля и его заменяет Тшокунте Малик
Офсайд
79'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
78'
Энгельс Бьорн делает длинную передачу вперед
78'
Реймс контролирует мяч.
77'
Удар от ворот произведет Кан
77'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Менди Эдуар из команды Реймс.
77'
ШАНС! Нинга Родрике вышел один-на-один с голкипером...
77'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
77'
Кан имеет хороший шанс забить.
76'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Нинга Родрике из команды Кан поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
76'
Оджо Шейи из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
75'
Реймс имеет хороший шанс забить.
75'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
74'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
74'
Удар от ворот произведет Кан
74'
Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
74'
Мартен Марвен из команды Реймс делает пас партнеру.
74'
Мартен Марвен из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Кан имеет хороший шанс забить.
72'
Деминге Джесси из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
71'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
71'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
70'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Тактическая замена. Кафаро Матьё уходит с поля и его заменяет Мартен Марвен
69'
Реймс имеет хороший шанс забить.
69'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
69'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
68'
Думбия Мусса из команды Реймс делает пас партнеру.
68'
Реймс имеет хороший шанс забить.
Офсайд
67'
Энгельс Бьорн из команды Реймс в офсайде
67'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
67'
Армугом Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
67'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Думбия Мусса из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Думбия Мусса из команды Реймс делает навес прямо в штрафную.
65'
Реймс имеет хороший шанс забить.
65'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
64'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
64'
Армугом Йоэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Армугом Йоэль из команды Кан опасно и грубо сыграл. Удин Реми пострадал.
63'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Удар от ворот произведет Реймс
62'
Какой промах! Кривелли Энцо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
62'
Фахир Файсал из команды Кан отправил кросс в штрафную...
62'
Оджо Шейи имел все шансы забить, но Самба Брис сделал отличный сейв!
62'
ШАНС! Оджо Шейи вышел один-на-один с голкипером...
61'
Оджо Шейи из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
61'
Опасность! Ромао Алаиксис из команды Реймс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
61'
Ромао Алаиксис из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
61'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Деминге Джесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой справа.
60'
Диоманде Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Фокет Томас из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
60'
Реймс имеет хороший шанс забить.
59'
Выглядело как неплохой момент. Удин Реми из команды Реймс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
59'
Энгельс Бьорн из команды Реймс делает пас партнеру.
59'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
59'
Ромао Алаиксис из команды Реймс делает пас партнеру.
58'
О, нет. Из многообещающей позиции Кривелли Энцо из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
58'
Нинга Родрике из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
58'
Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Думбия Мусса из команды Реймс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Реймс начинает контратаку
57'
Нинга Родрике из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает пас партнеру.
57'
Нинга Родрике из команды Кан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
57'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
56'
Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Фахир Файсал из команды Кан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Evens Joseph из команды Кан делает пас партнеру.
56'
Кан имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
55'
Удар от ворот произведет Кан
Угловой
55'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
55'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
54'
Хауи Саиф-Эдин получил травму и заменен. Evens Joseph выходит на поле.
53'
Шавалерин Ксавье сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГОООООЛ - Энгельс Бьорн Реймс забивает ударом головой
53'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Хауи Саиф-Эдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Фахир Файсал из команды Кан поставил подножку. Пострадал Оджо Шейи
51'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
50'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
50'
Энгельс Бьорн из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
50'
Нинга Родрике выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
50'
Байсс Пол предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Удин Реми из команды Реймс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Деминге Джесси из команды Кан поставил подножку. Пострадал Ромао Алаиксис
Фол, нарушение
48'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Диоманде Исмаэль пострадал.
47'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
47'
Отличные скиллы показывает Нинга Родрике, обводя своих соперников
47'
Кан начинает контратаку
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
46'
Реймс имеет хороший шанс забить.
46'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сук Юн-Чжун получил травму и заменен. Оджо Шейи выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Конан Гислен из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
47'
Удар от ворот произведет Кан
47'
Как он промахнулся? Кафаро Матьё имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Кафаро Матьё вышел один-на-один с голкипером...
45'
Нинга Родрике сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кривелли Энцо изменил счет на табло!
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Хауи Саиф-Эдин из команды Кан наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Фахир Файсал из команды Кан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
45'
Хауи Саиф-Эдин задерживает мяч рукой
44'
Кан имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Кан
43'
Реймс контролирует мяч.
42'
Думбия Мусса из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Кан контролирует мяч.
41'
Удар от ворот произведет Кан
40'
Думбия Мусса пробует нанести удар издали, но Самба Брис держит все под контролем
40'
Удин Реми из команды Реймс делает пас партнеру.
39'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
38'
Удин Реми из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
38'
Ромао Алаиксис из команды Реймс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Самба Брис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой слева.
38'
Хороший удар издали нанес Сук Юн-Чжун, но отличный сейв сделал Самба Брис. Угловой.
37'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает пас партнеру.
37'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Фокет Томас из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Энгельс Бьорн из команды Реймс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Байсс Пол из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
35'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Матч возобновлен
34'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
33'
Фахир Файсал из команды Кан в офсайде
33'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Байсс Пол пострадал.
32'
Самба Брис не дал случится голу! Думбия Мусса должен был забивать, но Самба Брис сделал отличный сейв
32'
Отличные скиллы показывает Думбия Мусса, обводя своих соперников
31'
Армугом Йоэль из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно и грубо сыграл. Удин Реми пострадал.
29'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Нинга Родрике из команды Кан забивает головой!
28'
Плохо сыграл Энгельс Бьорн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Армугом Йоэль из команды Кан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Ромао Алаиксис из команды Реймс играет слишком грубо. Кривелли Энцо оказался на газоне.
27'
Реймс контролирует мяч.
27'
Фахир Файсал из команды Кан пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Желтая карточка
26'
Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Абдельамид Юнис из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кривелли Энцо пострадал.
Фол, нарушение
25'
Байсс Пол наказан за толчок Сук Юн-Чжун
25'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
24'
Реймс контролирует мяч.
24'
Нинга Родрике из команды Кан сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
Кан начинает контратаку
23'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
23'
Сук Юн-Чжун возвращается на поле.
23'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Сук Юн-Чжун получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Сук Юн-Чжун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
20'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
19'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Кан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Энгельс Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Гильберт Фредерик из команды Кан отправил кросс в штрафную...
19'
Кан имеет хороший шанс забить.
18'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Диоманде Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Кафаро Матьё из команды Реймс подал угловой справа.
17'
Штрафной исполнил Кафаро Матьё, после его удара Самба Брис сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
16'
Гильберт Фредерик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
15'
Контроль мяча: [team1]: 77%, [team2]: 23%.
15'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
15'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Санко Баиссама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Думбия Мусса
14'
Реймс контролирует мяч.
13'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
13'
Реймс имеет хороший шанс забить.
13'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Конан Гислен из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гильберт Фредерик пострадал.
12'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Реймс контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Гильберт Фредерик из команды Кан поставил подножку. Пострадал Конан Гислен
10'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 79%, [team2]: 21%.
10'
Удар от ворот произведет Кан
9'
Думбия Мусса не смог попасть в створ ударом издали
9'
Конан Гислен из команды Реймс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
9'
Нинга Родрике из команды Кан опасно и грубо сыграл. Удин Реми пострадал.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Сук Юн-Чжун забивает!
7'
Отличные скиллы показывает Сук Юн-Чжун, обводя своих соперников
7'
Деминге Джесси ошибается в защите.
Офсайд
7'
Думбия Мусса из команды Реймс в офсайде
Офсайд
7'
Удин Реми из команды Реймс в офсайде
7'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
6'
Контроль мяча: [team1]: 84%, [team2]: 16%.
5'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Реймс контролирует мяч.
Желтая карточка
1'
Сук Юн-Чжун получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
1'
Сук Юн-Чжун из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Гильберт Фредерик заработал фол
1'
Реймс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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