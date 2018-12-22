Стадион: де ла Мейно Зрители: 25113
5' Желтая карточкаМитрович Стефан
1:0
26' ГолТомассон Адриен
2:0
41' ГолКоне Ламин
43' Желтая карточкаМотиба Лебо
2:0
56' Не забитый пенальтиСиприен Вилан
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 25113 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
96'
Сарр Маланг нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
95'
95'
Ницца остается без одного игрока, потому что Лис-Мелу Пьерр уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.
93'
Лала Кенни из команды Страсбург играет слишком грубо. Сакко Ихсан оказался на газоне.
93'
Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
90'
90'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
90'
Селс Матц не дал случится голу! Аталь Юсеф должен был забивать, но Селс Матц сделал отличный сейв
89'
Лала Кенни из команды Страсбург разыграл угловой с левого угла.
89'
Лала Кенни мяч отрикошетил от ворот
88'
87'
87'
86'
86'
85'
Аталь Юсеф нарушает правила. Зохи Люсьен пострадал
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
84'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
83'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
83'
82'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
82'
Эдди Сильвестр из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Эдди Сильвестр
81'
81'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
80'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
79'
79'
78'
78'
Данте Бонфим нарушает правила. Мотиба Лебо пострадал
77'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
77'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Аталь Юсеф мяч отрикошетил от ворот
76'
75'
75'
Тактическая замена. Ажорк Людовик уходит с поля и его заменяет Зохи Люсьен
75'
Сакко Ихсан из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Кнепе-Ганаго Игнатиус нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
73'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
73'
Мотиба Лебо из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
71'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
71'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
70'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
68'
67'
67'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Эдди Сильвестр
66'
66'
Ажорк Людовик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Каси Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
65'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
65'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
64'
Хорошую попытку сделал Лала Кенни. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Ажорк Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
62'
Как он промахнулся? Лала Кенни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Мотиба Лебо из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
61'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Коне Ламин пострадал
61'
61'
Тамез Адриен из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
60'
Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
59'
Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Жалле Кристоф
58'
Ажорк Людовик имел все шансы забить, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв!
58'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
57'
56'
Как он промахнулся? Сакко Ихсан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Сиприен Вилан взялся за удар, но Селс Матц заблокировал его!
55'
ПЕНАЛЬТИ - Каси Антони из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Аталь Юсеф.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
54'
53'
52'
52'
52'
Бюрнер Патрик получил травму и заменен. Сакко Ихсан выходит на поле.
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
50'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
46'
Сиссоко Ибраима задерживает мяч рукой
46'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Мотиба Лебо должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
46'
ШАНС! Мотиба Лебо вышел один-на-один с голкипером...
46'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
46'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
44'
Матч возобновлен
44'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Мотиба Лебо получил желтую карточку от судьи
43'
Мотиба Лебо из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Сарр Маланг заработал фол
43'
Кнепе-Ганаго Игнатиус возвращается на поле.
43'
42'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
41'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
41'
ГОООООЛ - Коне Ламин Страсбург забивает ударом головой
41'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
41'
Ажорк Людовик из команды Страсбург пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
40'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Матч возобновлен
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Кнепе-Ганаго Игнатиус получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
38'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
38'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
38'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Сиприен Вилан наказан за толчок Сиссоко Ибраима
37'
36'
Каси Антони из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
36'
35'
34'
33'
32'
32'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
29'
Судья сигнализирует, что Жалле Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
28'
28'
26'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
26'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Томассон Адриен из команды команды Страсбург.
26'
Лала Кенни разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
25'
Каси Антони из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
24'
Лала Кенни из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
22'
22'
Лала Кенни наказан за толчок Бюрнер Патрик
21'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
18'
Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
18'
17'
Мотиба Лебо задерживает мяч рукой
16'
Тамез Адриен задерживает мяч рукой
16'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
15'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Митрович Стефан
13'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
11'
11'
Аталь Юсеф из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Каси Антони наказан за толчок Аталь Юсеф
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
9'
8'
8'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Данте Бонфим наказан за толчок Ажорк Людовик
7'
Данте Бонфим наказан за толчок Митрович Стефан
6'
6'
Штрафной исполнил Сиприен Вилан, после его удара Селс Матц сделал классный сейв. Угловой
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
5'
Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
5'
Митрович Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Кнепе-Ганаго Игнатиус заработал фол
4'
4'
3'
3'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
-
Веа-младший может покинуть "ПСЖ" — 14:24
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