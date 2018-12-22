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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25113
Страсбург
2:0
Конец матча
Ницца
0'
5' Желтая карточка
Митрович Стефан
1:0
26' Гол
Томассон Адриен
2:0
41' Гол
Коне Ламин
43' Желтая карточка
Мотиба Лебо
2:0
56' Не забитый пенальти
Сиприен Вилан
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Сегодняшная посещаемость составляет 25113 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
96'
Сарр Маланг нарушает правила. Мартин Йонас пострадал
95'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
95'
Ницца остается без одного игрока, потому что Лис-Мелу Пьерр уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
94'
Ох, нехорошо это выглядит. Лис-Мелу Пьерр получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
93'
Лала Кенни из команды Страсбург играет слишком грубо. Сакко Ихсан оказался на газоне.
Травма, повреждение
93'
Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Страсбург
91'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Аталь Юсеф из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Селс Матц не дал случится голу! Аталь Юсеф должен был забивать, но Селс Матц сделал отличный сейв
Угловой
89'
Лала Кенни из команды Страсбург разыграл угловой с левого угла.
89'
Лала Кенни мяч отрикошетил от ворот
88'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Ницца контролирует мяч.
87'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Аталь Юсеф нарушает правила. Зохи Люсьен пострадал
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Корнье Бенжамин
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
83'
Тактическая замена. Вальтер Реми уходит с поля и его заменяет Срарфи Бассем
83'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
82'
Эдди Сильвестр из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Эдди Сильвестр
81'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Мартин Йонас из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Сиприен Вилан
79'
Ницца контролирует мяч.
79'
Удар от ворот произведет Ницца
78'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
78'
Данте Бонфим нарушает правила. Мотиба Лебо пострадал
77'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
77'
Сиссоко Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
76'
Аталь Юсеф мяч отрикошетил от ворот
76'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Удар от ворот произведет Страсбург
75'
Тактическая замена. Ажорк Людовик уходит с поля и его заменяет Зохи Люсьен
75'
Сакко Ихсан из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
74'
Кнепе-Ганаго Игнатиус нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Страсбург контролирует мяч.
73'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
73'
Мотиба Лебо из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Ницца контролирует мяч.
71'
Селс Матц взял и забрал мяч на выходе
71'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Ибраима из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Лис-Мелу Пьерр
70'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
70'
Страсбург контролирует мяч.
69'
Матч возобновлен
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Тактическая замена. Тамез Адриен уходит с поля и его заменяет Эдди Сильвестр
66'
Удар от ворот произведет Ницца
66'
Ажорк Людовик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Каси Антони из команды Страсбург делает пас партнеру.
65'
Лала Кенни из команды Страсбург делает пас партнеру.
65'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
64'
Страсбург контролирует мяч.
64'
Хорошую попытку сделал Лала Кенни. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Ажорк Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Страсбург контролирует мяч.
62'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Удар от ворот произведет Ницца
62'
Как он промахнулся? Лала Кенни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Мотиба Лебо из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
62'
Каси Антони из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Лис-Мелу Пьерр нарушает правила. Коне Ламин пострадал
61'
Удар от ворот произведет Страсбург
61'
Тамез Адриен из команды Ницца не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
60'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
60'
Каси Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Ницца имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Аталь Юсеф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартин Йонас
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Каси Антони из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Жалле Кристоф
58'
Ажорк Людовик имел все шансы забить, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв!
58'
Плохо сыграл Данте Бонфим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
Томассон Адриен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
58'
Ницца контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Страсбург
56'
Как он промахнулся? Сакко Ихсан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Описание гола
56'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Сиприен Вилан взялся за удар, но Селс Матц заблокировал его!
Фол, нарушение
55'
ПЕНАЛЬТИ - Каси Антони из команды Страсбург привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Аталь Юсеф.
55'
Ницца имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
54'
Удар от ворот произведет Ницца
54'
Страсбург контролирует мяч.
53'
Ницца контролирует мяч.
52'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Бюрнер Патрик получил травму и заменен. Сакко Ихсан выходит на поле.
51'
Ницца контролирует мяч.
51'
Страсбург контролирует мяч.
50'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Бюрнер Патрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Бюрнер Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Ницца контролирует мяч.
47'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Сиссоко Ибраима задерживает мяч рукой
46'
Бенитес Вальтер не дал случится голу! Мотиба Лебо должен был забивать, но Бенитес Вальтер сделал отличный сейв
46'
ШАНС! Мотиба Лебо вышел один-на-один с голкипером...
46'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
46'
Аталь Юсеф из команды Ницца в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
45'
Удар от ворот произведет Страсбург
44'
Матч возобновлен
44'
Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
43'
Мотиба Лебо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Мотиба Лебо из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Сарр Маланг заработал фол
Травма, повреждение
43'
Кнепе-Ганаго Игнатиус возвращается на поле.
43'
Страсбург контролирует мяч.
42'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
41'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГОООООЛ - Коне Ламин Страсбург забивает ударом головой
41'
Лала Кенни из команды Страсбург подал угловой слева.
41'
Ажорк Людовик из команды Страсбург пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
40'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Кнепе-Ганаго Игнатиус получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Тамез Адриен из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мартинеc Пабло
38'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Аталь Юсеф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
38'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
38'
Лала Кенни из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Сиприен Вилан наказан за толчок Сиссоко Ибраима
37'
Ницца контролирует мяч.
36'
Каси Антони из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
36'
Страсбург контролирует мяч.
35'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Страсбург контролирует мяч.
33'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Сиприен Вилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Томассон Адриен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
31'
Ницца имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Жалле Кристоф из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
28'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Ницца имеет хороший шанс забить.
26'
Лала Кенни сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Томассон Адриен из команды команды Страсбург.
26'
Лала Кенни разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
25'
Удар от ворот произведет Ницца
25'
Каси Антони из команды Страсбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Лала Кенни из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
22'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Лала Кенни наказан за толчок Бюрнер Патрик
21'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
21'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
19'
Ницца контролирует мяч.
18'
Хорошую попытку сделал Аталь Юсеф. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Ницца имеет хороший шанс забить.
18'
Страсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Мотиба Лебо задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
16'
Тамез Адриен задерживает мяч рукой
16'
Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
15'
Ницца контролирует мяч.
15'
Страсбург имеет хороший шанс забить.
15'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Кнепе-Ганаго Игнатиус из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Митрович Стефан
13'
Мартинеc Пабло из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Лала Кенни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Сарр Маланг из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
11'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Аталь Юсеф из команды Ницца навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
11'
Каси Антони наказан за толчок Аталь Юсеф
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
10'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Страсбург контролирует мяч.
9'
Ницца контролирует мяч.
8'
Удар от ворот произведет Ницца
8'
Лала Кенни из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Данте Бонфим наказан за толчок Ажорк Людовик
Фол, нарушение
7'
Данте Бонфим наказан за толчок Митрович Стефан
Угловой
6'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
6'
Штрафной исполнил Сиприен Вилан, после его удара Селс Матц сделал классный сейв. Угловой
5'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
5'
Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Митрович Стефан из команды Страсбург толкнул локтем оппонента. Это Кнепе-Ганаго Игнатиус заработал фол
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург контролирует мяч.
3'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Страсбург контролирует мяч.
2'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Удар от ворот произведет Страсбург
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ницца начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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