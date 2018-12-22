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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 30186
Лилль
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
1:0
17' Гол
Леау Рафаэл
38' Желтая карточка
Мубандже Жак-Франсуа
43' Желтая карточка
Дурмаз Джимми
45' Желтая карточка
Мендес Тьяго
1:1
50' Пенальти
Градель Макс-Ален
62' Желтая карточка
Дибала Кауадио
1:2
64' Пенальти
Градель Макс-Ален
66' Желтая карточка
Тьяго Маия
71' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
88' Желтая карточка
Сидибе Калиду
90'+9
Новости после матча

Второй тайм
99'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Тулуза вырывает победу
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Сегодняшная посещаемость составляет 30186 болельщиков
99'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
99'
Ие Эдгар из команды Лилль в офсайде
98'
Дибала Кауадио из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
Угловой
98'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
98'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
97'
Лилль контролирует мяч.
96'
Удар от ворот произведет Тулуза
96'
ШАНС! Челик Зеки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Дибала Кауадио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
95'
Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
95'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
95'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
95'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
94'
Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Тулуза
94'
Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали
93'
Лилль контролирует мяч.
93'
Араужо Луис пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
93'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Лилль контролирует мяч.
Офсайд
92'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
91'
Удар от ворот произведет Тулуза
91'
Лилль контролирует мяч.
91'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
89'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
89'
Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дибала Кауадио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Калиду Сидибе получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
88'
Калиду Сидибе из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
88'
Матч возобновлен
87'
М'Биа Стефан получил травму и заменен. Бафоде Диаките выходит на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сумар Бубакари
87'
Лилль контролирует мяч.
86'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
86'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Сумар Бубакари оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
85'
Матч возобновлен
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Лилль контролирует мяч.
84'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
84'
Лилль контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Тулуза
83'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
82'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Сумар Бубакари
81'
Лилль контролирует мяч.
81'
Тулуза контролирует мяч.
81'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Травма, повреждение
81'
Жюльен Кристофер возвращается на поле.
80'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Калиду Сидибе
Травма, повреждение
79'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Лилль контролирует мяч.
78'
Реми Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличный пас сделал Араужо Луис из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
Лилль контролирует мяч.
Офсайд
77'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
77'
Удар от ворот произведет Тулуза
77'
Дибала Кауадио из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
77'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
76'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
76'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
76'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
75'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
Фол, нарушение
74'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Леау Рафаэл пострадал.
74'
Лилль контролирует мяч.
74'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
72'
Араужо Луис из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Каюзак Янник заработал фол
72'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Доссеви Матьё
71'
Лилль контролирует мяч.
71'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Желтая карточка
71'
Амьен-Аду Кельвен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
69'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
69'
Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
М'Биа Стефан ошибается в защите.
68'
Удар от ворот произведет Тулуза
68'
Бамба Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
68'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
67'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Лилль контролирует мяч.
67'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
66'
Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Безумный фол. Тьяго Маия грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
64'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
63'
Матч возобновлен
Желтая карточка
62'
Дибала Кауадио получил желтую карточку от судьи
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛЬТИ - Дибала Кауадио из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Градель Макс-Ален.
60'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
60'
Тулуза начинает контратаку
60'
Мендес Тьяго пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
59'
Лилль контролирует мяч.
59'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Тьяго Маия из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
58'
Пепе Николя из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иконе Джонатан мяча так и не получил
57'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
57'
Лилль контролирует мяч.
57'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
57'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
56'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
55'
Дибала Кауадио наказан за толчок Жюльен Кристофер
55'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
55'
Лилль контролирует мяч.
54'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Тулуза контролирует мяч.
52'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
52'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
52'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Удар от ворот произведет Тулуза
51'
Мендес Тьяго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Балло Фоде из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Лилль контролирует мяч.
51'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
Фол, нарушение
48'
ПЕНАЛЬТИ - Ие Эдгар из команды Лилль привез своей команде пенальти за опасную игру против Жан Корентин.
47'
Тулуза контролирует мяч.
47'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза пасует в штрафную, но Меньян Майк выходит и ловит мяч.
47'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
46'
Тулуза контролирует мяч.
46'
Лилль контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Тулуза контролирует мяч.
Желтая карточка
47'
Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Мендес Тьяго наказан за толчок Гарсия Мануэль II
46'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леау Рафаэл из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
46'
Лилль начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
44'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
Офсайд
44'
Леау Рафаэл из команды Лилль в офсайде
Желтая карточка
43'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
43'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
Угловой
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
43'
Жюльен Кристофер нанес удар головой, но Меньян Майк перевел мяч на угловой!
Угловой
43'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
43'
Опасность предотвращена - Ие Эдгар из команды Лилль вступил в отбор удачно
42'
Удар от ворот произведет Тулуза
42'
Пепе Николя из команды Лилль сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
40'
Лилль контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Тулуза
39'
Мендес Тьяго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
38'
Мубандже Жак-Франсуа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Пепе Николя заработал фол
Травма, повреждение
37'
Тьяго Маия возвращается на поле.
37'
Тулуза контролирует мяч.
37'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Тьяго Маия получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
36'
Тьяго Маия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
36'
Каюзак Янник из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
35'
Удар от ворот произведет Тулуза
35'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
33'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Тулуза контролирует мяч.
32'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Лилль контролирует мяч.
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Тьяго Маия из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Лилль контролирует мяч.
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Тулуза контролирует мяч.
30'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Отличный пас сделал Мендес Тьяго из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
Лилль контролирует мяч.
29'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет Тулуза
28'
Отличный пас сделал Леау Рафаэл из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Лилль начинает контратаку
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
Тулуза контролирует мяч.
27'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
Травма, повреждение
26'
Пепе Николя возвращается на поле.
26'
Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
24'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Выглядело как неплохой момент. Челик Зеки из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Тьяго Маия из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
24'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
23'
Должен был быть гол! Иконе Джонатан имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
23'
ШАНС! Иконе Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
23'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
22'
Тулуза контролирует мяч.
22'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Тулуза контролирует мяч.
21'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Тулуза контролирует мяч.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
20'
Лилль контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Тьяго Маия сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
17'
Тьяго Маия из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Лилль имеет хороший шанс забить.
17'
Удар от ворот произведет Тулуза
17'
Шанс! Пепе Николя из команды Лилль пробил головой, но мимо
17'
Тьяго Маия из команды Лилль делает отличный кросс...
17'
М'Биа Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
16'
Тулуза контролирует мяч.
Офсайд
15'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза в офсайде
15'
Лилль контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Удар от ворот произведет Лилль
Угловой
15'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
14'
Дибала Кауадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
14'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
12'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
12'
Выглядело как неплохой момент. Жан Корентин из команды Тулуза закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Тулуза контролирует мяч.
10'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
9'
Лилль контролирует мяч.
8'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
Фол, нарушение
6'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Балло Фоде
6'
Лилль контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
5'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
4'
Выглядело как неплохой момент. Градель Макс-Ален из команды Тулуза закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Леау Рафаэл бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
3'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Тулуза контролирует мяч.
3'
Лилль контролирует мяч.
3'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
1'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Лилль имеет хороший шанс забить.
1'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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