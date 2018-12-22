Стадион: Пьер Моруа Зрители: 30186
1:0
17' ГолЛеау Рафаэл
38' Желтая карточкаМубандже Жак-Франсуа
43' Желтая карточкаДурмаз Джимми
45' Желтая карточкаМендес Тьяго
1:1
50' ПенальтиГрадель Макс-Ален
62' Желтая карточкаДибала Кауадио
1:2
64' ПенальтиГрадель Макс-Ален
66' Желтая карточкаТьяго Маия
71' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
88' Желтая карточкаСидибе Калиду
Новости после матча
Второй тайм
99'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Тулуза вырывает победу
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Сегодняшная посещаемость составляет 30186 болельщиков
99'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
98'
Дибала Кауадио из команды Лилль делает передачу одноклубнику.
98'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
98'
97'
97'
96'
96'
ШАНС! Челик Зеки нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
96'
Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Дибала Кауадио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
95'
Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
95'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
95'
Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
95'
95'
Араужо Луис из команды Лилль подал угловой слева.
94'
Бафоде Диаките предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
94'
94'
Араужо Луис не смог попасть в створ ударом издали
93'
93'
Араужо Луис пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
93'
93'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
92'
92'
Доссеви Матьё из команды Тулуза в офсайде
91'
91'
91'
90'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
89'
Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
89'
89'
89'
89'
89'
89'
Бафоде Диаките выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дибала Кауадио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Калиду Сидибе получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Калиду Сидибе из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
88'
Матч возобновлен
87'
М'Биа Стефан получил травму и заменен. Бафоде Диаките выходит на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сумар Бубакари
87'
86'
86'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Сумар Бубакари оказался на газоне.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
85'
Матч возобновлен
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
84'
84'
Судья сигнализирует, что Доссеви Матьё из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
84'
83'
83'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Тьяго Маия уходит с поля и его заменяет Сумар Бубакари
81'
81'
81'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
81'
Жюльен Кристофер возвращается на поле.
80'
Матч возобновлен
80'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Калиду Сидибе
79'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
78'
Реми Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличный пас сделал Араужо Луис из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
78'
77'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
77'
77'
Дибала Кауадио из команды Лилль наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
77'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
76'
76'
76'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
75'
75'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
75'
Тактическая замена. Леау Рафаэл уходит с поля и его заменяет Реми Лоик
74'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Леау Рафаэл пострадал.
74'
74'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
72'
Араужо Луис из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Каюзак Янник заработал фол
72'
72'
Тактическая замена. Жан Корентин уходит с поля и его заменяет Доссеви Матьё
71'
71'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
71'
Амьен-Аду Кельвен получил желтую карточку от судьи
70'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза играет слишком грубо. Мендес Тьяго оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
69'
Гарсия Мануэль II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
69'
69'
Араужо Луис из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
М'Биа Стефан ошибается в защите.
68'
68'
Бамба Джонатан из команды Лилль не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
68'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
67'
67'
66'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
66'
Тьяго Маия получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Тьяго Маия грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Судья сигнализирует, что Араужо Луис из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
64'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Араужо Луис
64'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
63'
Матч возобновлен
62'
Дибала Кауадио получил желтую карточку от судьи
60'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
60'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
60'
ПЕНАЛЬТИ - Дибала Кауадио из команды Лилль привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Градель Макс-Ален.
60'
Отличные скиллы показывает Градель Макс-Ален, обводя своих соперников
60'
Тулуза начинает контратаку
60'
Мендес Тьяго пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
59'
59'
58'
58'
Тьяго Маия из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
58'
Пепе Николя из команды Лилль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Иконе Джонатан мяча так и не получил
57'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бамба Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
56'
55'
Дибала Кауадио наказан за толчок Жюльен Кристофер
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
55'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
55'
54'
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
53'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
53'
52'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
52'
51'
51'
Мендес Тьяго нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Балло Фоде из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
51'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Г О О О О Л - Градель Макс-Ален из команды Тулуза забивает с точки!
48'
ПЕНАЛЬТИ - Ие Эдгар из команды Лилль привез своей команде пенальти за опасную игру против Жан Корентин.
47'
47'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза пасует в штрафную, но Меньян Майк выходит и ловит мяч.
47'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
47'
Мендес Тьяго получил желтую карточку от судьи
47'
Мендес Тьяго наказан за толчок Гарсия Мануэль II
46'
46'
46'
Леау Рафаэл из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
46'
Лилль начинает контратаку
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Силла Иссиага из команды Тулуза в офсайде
44'
Леау Рафаэл из команды Лилль в офсайде
43'
Дурмаз Джимми получил желтую карточку от судьи
43'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
43'
43'
43'
Жюльен Кристофер нанес удар головой, но Меньян Майк перевел мяч на угловой!
43'
42'
42'
Пепе Николя из команды Лилль сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
41'
Судья сигнализирует, что Каюзак Янник из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
40'
40'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
39'
39'
39'
39'
Мендес Тьяго решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
38'
Мубандже Жак-Франсуа получил желтую карточку от судьи
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Пепе Николя заработал фол
37'
Тьяго Маия возвращается на поле.
37'
37'
37'
Мубандже Жак-Франсуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Тьяго Маия получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Тьяго Маия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Каюзак Янник из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
35'
35'
ШАНС! Бамба Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но промахнулся очень сильно.
34'
34'
33'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Пепе Николя из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
31'
31'
Тьяго Маия из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
31'
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
29'
Отличный пас сделал Мендес Тьяго из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
29'
29'
28'
28'
Отличный пас сделал Леау Рафаэл из команды Лилль. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Лилль начинает контратаку
28'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
27'
27'
27'
Дибала Кауадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Пепе Николя возвращается на поле.
26'
Челик Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Пепе Николя получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Пепе Николя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Судья сигнализирует, что Пепе Николя из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Жан Корентин
24'
24'
Выглядело как неплохой момент. Челик Зеки из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Тьяго Маия из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
24'
23'
23'
Должен был быть гол! Иконе Джонатан имел отличный шанс, но Рейне Батист не дал голу состоятся!
23'
ШАНС! Иконе Джонатан вышел один-на-один с голкипером...
23'
Иконе Джонатан из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
22'
21'
21'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Бамба Джонатан из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
19'
17'
Тьяго Маия сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Леау Рафаэл изменил счет на табло!
17'
Тьяго Маия из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Лилль имеет хороший шанс забить.
17'
17'
Шанс! Пепе Николя из команды Лилль пробил головой, но мимо
17'
Тьяго Маия из команды Лилль делает отличный кросс...
17'
17'
16'
Силла Иссиага из команды Тулуза играет слишком грубо. Пепе Николя оказался на газоне.
16'
15'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза в офсайде
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Удар от ворот произведет Лилль
15'
14'
Дибала Кауадио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
14'
14'
14'
Матч возобновлен
13'
Игра остановлена из-за технических проблем.
13'
Дурмаз Джимми мяч отрикошетил от ворот
12'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Гарсия Мануэль II из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
12'
Выглядело как неплохой момент. Жан Корентин из команды Тулуза закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
9'
Судья сигнализирует, что Силла Иссиага из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Мендес Тьяго
9'
8'
Меньян Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Дибала Кауадио
7'
Иконе Джонатан наказан за толчок Мубандже Жак-Франсуа
6'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Балло Фоде
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
5'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
4'
Выглядело как неплохой момент. Градель Макс-Ален из команды Тулуза закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
4'
Силла Иссиага из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
4'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Леау Рафаэл бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади
3'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
3'
3'
Леау Рафаэл из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Иконе Джонатан из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
М'Биа Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Лилль имеет хороший шанс забить.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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