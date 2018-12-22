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  5. Лига 1
Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 47511
ПСЖ
1:0
Отчёт о матче
Нант
0'
1:0
68' Гол
Мбаппе Килиан
88' Желтая карточка
Силва Тьяго
90' Желтая карточка
Маркиньос Маркос
90'+6
Новости после матча

-
Не лишенный интриги матч мы сегодня посмотрели с вами на "Парк де Пренс", в котором "ПСЖ" благодаря мячу Мбаппе обыграл "Нант". Одного гола хозяевам оказалось достаточно для того, чтобы забрать очередные три очка. Нужно отдать должное гостям, которые имели все шансы лишить показателей мастеровитых оппонентов, но, к счастью, или, к сожалению, - для кого как, у них этого сделать не вышло. Ну а я буду прощаться. Вместе с вами за поединком 19-го тура Лиги 1 следил Риза Хасанов. До скорых встреч, друзья, пока! 
Второй тайм
Свисток
-
И, да, всё! "ПСЖ" побеждает на домашнем стадионе "Нант", минимально, 1:0. 
90'
Выполнил подачу туда, в штрафную "Парижа" Жиротто, но его передачу верхом накрыл кивком головы Кимпембе. Кажется, это всё. 
Желтая карточка
90'
"Нант" всеми силами пытается идти вперед, вот уже тактический фол совершил Маркиньос, который схватил за футболку Салу, чтобы тот не убежал вперед к воротам Буффона. 
Опасный момент
90'
И! Керер! Не попал четвертый номер в пустой угол ворот с семи метров! Неточным оказался его выстрел перед тем, как мяч, попав под ногу игроку, пережил серию рикошетов. "Парижане" могли бы снять все вопросы о победителе сегодняшнего поединка, но, увы, не получилось. 
90'
Есть ещё время у "Нанта", чтобы отыграться, а у "Парижа", чтобы удвоить своё преимущество и уже точно взять три очка! Смотрим, удастся ли командам забить, времени достаточно! 
Дополнительное время
90'
Тем временем главный арбитр встречи добавил пять минут к основному времени матча! 
90'
Бернат с левого фланга выполнил подачу на дальнюю, где никто из партнеров защитника к мячу не успел - из-за боковой введут мяч в игру гости. 
Желтая карточка
89'
Получил "горчичник" Силва за жесткий прыжок двумя ногами в Уориса - судья не медлил, показав капитану "Парижа" желтую карточку. 
Замена
88'
Последнее кадровое изменение в составе "Парижа": вместо Ди Марии на поле вышел Алвес. 
87'
Хозяева всё никак не могут соорудить голевую атаку: пробивал снова Чупо-Мотинг в сторону ворот Татарушану, но снова очень неточно и гораздо выше, чем в предыдущий раз - от ворот введет в игру снаряд голкипер "Нанта". 
86'
Чупо-Мотинг классно убрал финтом Мбоджа, вошел в штрафную, пробил, казалось, в дальний угол залетит снаряд, но тут как тут оказался Паллуа, который, постелившись, идеально телом накрыл этот выстрел. 
85'
Гости провели свою атаку, концом которой стал выстрел Уориса из-за пределов штрафной, но не по воротам, а в колено Кемпембе. 
Фол, нарушение
84'
Нарушили правила в последнем эпизоде игроки "Нанта", сделал это Сала, который руками подтолкнул Силву: бразилец, почувствовав конечности оппонента, упал грудью вперед на газон. 
Замена
83'
И почти сразу ещё одно изменение: Керер сменил ушедшего с поля Менье. 
Замена
82'
Замена в составе "Парижа": Кавани ушел с поля, на место выбежал Чупо-Мотинг. 
81'
"Парижане" продолжают оказывать натиск на ворота "Нанта": Менье в последнем эпизоде здорово обыграл на фланге Лиму, но вот пройти второго защитника в желтой майке ему не удалось - Паллуа вынес снаряд на чужую половину. 
Замена
80'
Ещё одна замена, снова у "желтых" - покинул поле Бошилья, его место занял Уорис. 
Замена
78'
Изменение в составе "Нанта": на поле вместо Кватенга выбежал Фабио - интересное решение. 
77'
Подача в штрафную аргентинца ни к чему опасному не привела, гости в очередной раз отбились и, кажется, готовы начать новую атаку, владея снарядом на чужой половине. 
Фол, нарушение
76'
Лежит на газоне Маркиньос, были нарушены на нём правила, у пределов штрафной "Нанта". Подача, видимо, ожидает зрителей, у мяча Ди Мария. 
Замена
75'
Первая замена в матче, в составе "Нанта": на поле вместо Крхина выбежал Жиротто. 
Опасный момент
73'
МОМЕНТ! ДИ МАРИЯ! Оккупировали чужую штрафную игроки "ПСЖ": в последнем моменте Анхель вывалился на ударную позицию, пробил во вратаря, после чего сфера снова оказалось под ударам аргентинца, одиннадцатый пробил, но точно в перекладину ворот Татарушану! 
72'
Менье! Мог удвоить счет бельгиец в последнем эпизоде! После серий рикошетов скачущий мяч нашла нога двенадцатого номера, который пробил с убойной позиции, но выше намеченной цели. 
70'
Сала пошел в ответную атаку один, для того, чтобы создать, наконец, серьезную угрозу воротам соперников, но все его попытки оказались тщетны - Силва идеально сыграл корпусом, оттиснив форварда в последнем эпизоде от мяча. 
69'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! МБАППЕ!!! 1:0!!! Ди Мария выполнил классную подачу с подкруткой на голову Силве, который легким касанием макушки скинул снаряд дальше, на Мбаппе, после чего француз в падении переправил мяч в верхний ближний угол! Счет в матче открыт! 
Угловой
67'
Кемпембе заработал угловой, пробив перед этим неточно в сторону ворот Татарушану, но попав точно в соперника, от которого снаряд укатился за лицевую линию - угловой. 
66'
"Парижане" шли вперед правым флангом: Мбаппе выполнил передачу в штрафную на Кавани, но последнего идеально опередил Мбодж, не дав нападающему принять пас француза. 
Угловой
64'
Бернат идеально накрыл выпад гостей: Сала выходил на рандеву с Буффоном после передачу на нападающего от Лимы, но Хуан вовремя оказался перед форвардов, выбив у того сферу из-под ноги - прекрасная игра защитника: угловой. 
Фол, нарушение
63'
Нарушение правил: тактический фол совершил на игроке "ПСЖ" Ронжье, которому арбитр почему-то за последнее действие "горчичник" не предъявил. 
62'
Новая атака "ПСЖ" завершилась очень неточным забросом Маркиньоса на Мбаппе, который к снаряду, даже если бы очень хотел, не успел. 
61'
Две минуты ушло на то, чтобы выяснить, по правилам ли залетел снаряд в сетку или нет. На повторе видно, что перед ударом в сетку ворот Дракслера, сфера побывала за пределами поля. Прекрасная работа команды арбитров! 
58'
Нет, не гол! Отменил взятие ворот арбитр встречи, посчитав, что мяч покинул пределы поля перед тем, как его в подкате ковырнул Веррати. 
57'
Обосновался "ПСЖ" всей командой на чужой половине поля, а закончился последний эпизод ударом Мбаппе, выстрел которого пришелся в рекламный щит за спиной стража ворот "Нанта". 
56'
Туре сейчас снова нанес удар в сторону ворот Буффона: намного активнее стали играть "желтые", очень уверенно, нельзя за это не похвалить наставника "Нанта", но хватит ли сил гостям для того, чтобы играть в таком темпе до конца встречи? 
55'
Ди Мария в последнем эпизоде классно разбросал финтами одного, приблизился к штрафной, пробил, но мимо ворот Татарушану, в нескольких метрах от каркаса ворот "Нанта". 
54'
Мбодж классно пробил из-за пределов штрафной по воротам Буффона, мяч летел странной траекторией, виляя перед голкипером, однако итальянский вратарь уверенно кулаками отвел его в сторону. 
53'
Мбаппе, получив передачу с левого фланга в штрафной, первым касанием выполнил прострел, но точно в объятия Татарушану. 
52'
Достаточно комфортно чувствуют сейчас себя игроки "Нанта", им удается что-то создавать, выходить из-под прессинга, как в последнем эпизоде. Пока что очень уверенно играют гости. 
51'
Свою атаку провели гости, с левого фланга в штрафную Буффона вошел Кватенг, скатил мяч под удар Бошилье, последний нанес удар, попав точно в Кемпембе - на этом атака "желтых" завершилась. 
50'
Силва выполнил классный проникающий пас на Мбаппе в штрафную соперника, Килиан немного неудачно принял мяч, который в последствии оказался в руках голкипера "Нанта", а могло быть очень опасно. 
49'
Аргентинец выполнил подачу в штрафную верхом, на его передачу никто из игроков хозяйской команды не откликнулся - с аута начнут "желтые". 
Угловой
48'
Ди Мария отыгрался на правом фланге с Веррати, последнему удалось заработать угловой, находясь в суматохе чужой штрафной. 
47'
Первая атака гостей оказалась неудачной: с левого фланга в штрафную прострелил Лима, передачу которого накрыл Силва, вынеся вторым касанием снаряд из своей штрафной. 
Второй тайм начался
46'
Разыграли мяч с центра поля гости после того, как прозвучал свисток арбитра! Вторая половины матча 19-го тура Лиги 1 стартовала! Поехали, друзья! 
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
И, всё! Свисток судьи прозвучал! Первый тайм завершен, на табло нули. Ждём начала второй половины. 
45'
"Парижане" пытались провести последнюю атаку в тайме, но всё закончилось, не начавшись: Силва потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с соперником. 
Дополнительное время
45'
Одну минуту добавил арбитр ко времени первого тайма! 
Фол, нарушение
44'
По ногам получил жестко Мбаппе, буквально врезался шипами в ногу Килиана Ронжье, судья тут же игру остановил, но карточку не показал. 
43'
После розыгрыша мяча с точки, снаряд себе забрали футболисты столичной команды, у которых, как вы уже поняли, снова ничего не вышло правым флангом - Менье потерял сферу на своей правой бровке. 
Фол, нарушение
42'
Ещё одна остановка в игре, причина - удар Веррати по ногам соперника, фол со стороны итальянца. 
41'
Ничего. "Желтые" лишились снаряда ещё на своей половине, футболисты в темных цветах провели атаку, на этот раз правым флангом - снова неудачно. 
40'
"Нант" перехватил мяч у хозяев и уже во второй раз пытается провести свою атаку - впервые такое происходит в матче. Смотрим, что выйдет из этого. 
39'
Всё в порядке с игроком, тем временем "парижане" продолжают наседать на ворота "Нанта" - безуспешно, но уже лучше, чем, например, несколько десятков минут назад. 
38'
Пауза у нас в игре сейчас, в связи с появлением медицинского персонала "Нанта" - по ногам получил Крхин, оказывает ему помощь персонал клуба. 
37'
Крутят режиссеры момент с падением Кавани в чужой штрафной, на повторе видно, что Мбодж подтолкнул руками нападающего, тот рухнул, но судья в эпизоде одиннадцатиметрового не разглядел. 
35'
Менье на правом фланге пошел в атаку, сыграл в стенку с Мбаппе, после чего Килиан решил самостоятельно разобраться с соперниками, но не получилось этого сделать французу. 
34'
Аут заработали гости, Лима вбросил снаряд в игру, ему вернул мяч партнер, после чего шестой номер выполнил прострел в штрафную, но неточно. 
33'
Футболисты в желтых майках привычно всем составом на своей половине, где их никак не могут вскрыть хозяева, которые всем числом на чужом участке поля. 
31'
Ди Мария! Неплохо пробивал аргентинец с двадцати метров с места в дальний угол ворот "Нанта", но совсем немного не рассчитал с точностью одиннадцатый номер хозяев поля - от ворот. 
30'
"Парижане" пошли вперед, но их тут же заблокировали футболисты в желтых майках, которые ничего не дали сделать хозяевам поля. 
28'
"ПСЖ" атаковал через центр, Кавани угодил в последнем эпизоде мимо ворот Татарушану, который, выйдя из своих владений, был готов отвести угрозу. 
27'
"Нант" попытался провести атаку: Лима выполнил длинную дальнюю подачу на Сала, но очень неточно - снаряд перелетел всех, кто находился в штрафной, включая каркасы ворот. 
26'
Туре сыграл в отборе в центре поля - отлично шестой номер обокрал Дракслера, который не смог предугадать такого развития событий. 
25'
Мбаппе классно сыграл в подкате на чужой половине поля, выбив мяч из-под у соперника - Килиан не только атаковать классно умеет, но и защищаться! 
24'
Много брака в первом тайме у "ПСЖ", вот и сейчас Менье выполнил в простейшей ситуации пас за боковую, чем огорчил, судя по возгласам болельщиков, трибуны. 
23'
Ди Мария выполнил подачу в штрафную на кого-то из своих партнеров, однако она не дошла до адресата, виной тому - Мбодж, который отвел потенциальную угрозу от своих ворот. 
21'
Лима классно подстраховал своего напарника после того, как первого обокрал оппонент, вынес мяч защитник за боковую линию - удачно. 
20'
Менье выполнил подачу с правого фланга в штрафную "Нанта", но "желтые" без особых трудностей справились с выпадом хозяев, вынеся снаряд из своей штрафной. 
19'
Бошилья потерял мяч в центре поля, классно его обокрал Силва, который вовремя оказался на своей позиции и здорово сыграл в эпизоде. 
18'
Вполне могли сейчас опасность у ворот Буффона создать гости: Кватенг со своего фланга выполнил длинный заброс в штрафную, где совсем немного к мячу головой не успел Сала - мяч снова у игроков столичной команды. 
17'
Маркиньос стал последним звеном предыдущей атаки, которая, благодаря бразильцу, завершилась уходом снаряда за лицевую линию. 
16'
Вот уже несколько минут готовится массированная атака хозяев, правым флангом она развивается. Смотрим, к чему может привести выпад "парижан". 
15'
Стандартное положение снова ни к чему опасному не привело, гости отбились, но вновь ненадолго, потому что футболисты столичной команды тут же лишили владения своих соперников. 
Угловой
14'
Менье с правого фланга выполнял подачу в штрафную, но его заблокировал вовремя Паллуа, который выставил бедро в момент поднятия мяча от газона; итог эпизода - угловой. 
13'
Отбились гости, круто в отборе сыграл Мбодж, лишив мяча Кавани, который сейчас негодует, апеллируя арбитру на то, что было нарушение. 
12'
Стандарт ни к чему опасному не привел, футболисты в желтых майках отбились, но ненадолго, "парижане" идут снова в наступление. 
Угловой
11'
Угловой удар заработали хозяева. Дракслер стал его автором, немец же его и исполнит, похоже, подача в штрафную нас ожидает, о ней говорит поднятая вверх рука полузащитника. 
10'
Отбились гости, снова, Кемпембе отдавал передачу к штрафной линии на Кавани, однако последнего заблокировал Паллуа. 
9'
Ди Мария пробивал впервые в сторону ворот "Нанта", первым касанием приложился аргентинец по мячу, который после выстрела "одиннадцатого" улетел на трибуны. 
8'
Первый удар "желтых" по воротам Буффона, Сала пробивал, но точно в руки итальянского голкипера. 
Фол, нарушение
7'
Фол на Ди Марии: нарушил правила Мбодж на своем фланге против аргентинца, который, почувствовав контакт с соперников, тут же рухнул на газон. 
5'
Гости пытаются перейти на чужую половину, но не получается у них на подступах к штрафной создать что-то опасное, хозяева без проблем отбились от натиска футболистов "Нанта". 
Опасный момент
4'
Вот и первый момент в матче, достаточно опасный! Ди Мария оказался главным его героем! Веррати выполнил с фланга подачу на Кавани, Эдинсон до мяча не дотянулся, после чего снаряд прилетел к ногам аргентинца, который в касание пробил, но чуть выше перекладины! 
3'
"Парижане" продолжают перекатывать мяч на своей половине поля, готовя первый серьезный заход к воротам Татарушану. 
2'
Первая атака хозяев поля завершилась неудачным пасом Ди Марии, который выполнил неточную передачу на партнера: здорово на опережении сыграл Крхин. 
Первый тайм начался
1'
Свисток судьи прозвучал! Поединок между командами стартовал! Поехали, друзья!
Первый тайм
-
Традиционный прогноз «Евро-Футбола» на матч 19-го тура Лиги 1: 

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Нант»: как выступит команда Тухеля перед каникулами
Анонс
-

Привет, друзья! LiveResult.ru представляет вниманию пользователей и гостей портала текстовую трансляцию матча «Лиги 1», в котором «ПСЖ» на своем поле принимает гостей – команду «Нант» из одноименного города. Разрыв между командами по показателям – 24 очка, по позициям в два раза меньше – 12. Фаворит очевиден, но, как мы знаем, футбол – непредсказуемая игра, поэтому исключать «подарка» от гостевой команды сегодня нельзя. Следить за ходом игры для вас, уважаемые пользователи, буду я – Риза Хасанов. Стартовый свисток судьи назначен на 23:00 по московскому времени, ждём его и крутой захватывающей игры на поле «Парк де Пренс».

Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но ПСЖ вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 47511 болельщиков
96'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
96'
Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
95'
Маркиньос Маркос получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Маркиньос Маркос из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Уорис Маджид
94'
ПСЖ контролирует мяч.
93'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
93'
ПСЖ начинает контратаку
93'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Нант
93'
Как он промахнулся? Керер Тило имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Чупо-Мотинг Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Верратти Марко
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Нант
90'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Бернат Хуан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
89'
ПСЖ начинает контратаку
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Силва Тьяго из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Жиротто Андрей
Желтая карточка
88'
Силва Тьяго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Силва Тьяго грубо играет против соперника. Пострадал Уорис Маджид
88'
Нант начинает контратаку
88'
Удар от ворот произведет Нант
88'
ПСЖ делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.
87'
Тактическая замена. Ди Мария Анхель уходит с поля и его заменяет Алвес Даниэл
87'
ШАНС! Чупо-Мотинг Эрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ди Мария Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Верратти Марко
85'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Карлос Диего Сантос из команды Нант.
85'
Чупо-Мотинг Эрик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
Чупо-Мотинг Эрик из команды ПСЖ идет с мячом вперед на обострение...
85'
ПСЖ начинает контратаку
85'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Силва Тьяго
83'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
81'
Удар от ворот произведет ПСЖ
81'
ШАНС! Лима Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Силва Тьяго наказан за толчок Сала Эмилиано
81'
Тактическая замена. Кавани Эдинсон уходит с поля и его заменяет Чупо-Мотинг Эрик
81'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
81'
Тактическая замена. Менье Тома уходит с поля и его заменяет Керер Тило
80'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
80'
Удар от ворот произведет ПСЖ
79'
Шанс! Паллуа Николя из команды Нант пробил головой, но мимо
79'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Бернат Хуан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Фабио да Сильва
79'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Матч возобновлен
78'
Бошилья Габриэл получил травму и заменен. Уорис Маджид выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Бошилья Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Бошилья Габриэл задерживает мяч рукой
77'
Удар от ворот произведет Нант
76'
Тактическая замена. Кватенг Энок уходит с поля и его заменяет Фабио да Сильва
76'
Менье Тома нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ди Мария Анхель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Бошилья Габриэл наказан за толчок Маркиньос Маркос
75'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
74'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Крхин Рене уходит с поля и его заменяет Жиротто Андрей
74'
Ди Мария Анхель нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
73'
Нант контролирует мяч.
Офсайд
72'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ в офсайде
72'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает пас партнеру.
72'
ПСЖ имеет хороший шанс забить.
71'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Нант
71'
ШАНС! Менье Тома нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Бернат Хуан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
71'
Мбаппе Килиан нанес удар, мяч был парирован, но Татарушану Чиприан не удержал его в руках.
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
69'
Нант контролирует мяч.
68'
Маркиньос Маркос сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГОЛ! Легко закончил атаку Мбаппе Килиан из команды ПСЖ, забив в пустые ворота!
68'
Плохо сыграл Карлос Диего Сантос - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
68'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
67'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
67'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
67'
Кимпембе Преснел мяч отрикошетил от ворот
66'
Силва Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
65'
Кавани Эдинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Бошилья Габриэл из команды Нант подал угловой слева.
64'
Сала Эмилиано мяч отрикошетил от ворот
64'
Нант начинает контратаку
64'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Бернат Хуан
62'
Удар от ворот произведет Нант
62'
Удар от ворот произведет Нант
61'
Шанс! Кавани Эдинсон из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой слева.
61'
Бернат Хуан из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
60'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ подал угловой слева.
60'
Матч возобновлен
59'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
59'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
59'
Кавани Эдинсон мяч отрикошетил от ворот
59'
Плохо сыграл Кватенг Энок - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Силва Тьяго из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
58'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Удар от ворот произведет Нант
57'
Мбаппе Килиан из команды ПСЖ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
57'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
57'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Силва Тьяго из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
56'
Удар от ворот произведет ПСЖ
56'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена из-за технических проблем.
55'
Туре Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
Офсайд
54'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
54'
Кватенг Энок из команды Нант сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Удар от ворот произведет Нант
53'
ШАНС! Ди Мария Анхель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Ронжье Валентин ошибается в защите.
53'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
53'
Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает пас партнеру.
52'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Ронжье Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бернат Хуан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
51'
Крхин Рене из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Бошилья Габриэл нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
50'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Мбодж Кара нанес удар издали, а Буффон Джанлуиджи отбил его обратно в игру!
50'
Туре Абдулайе из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Менье Тома ошибается в защите.
50'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
49'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
49'
Опасность! Силва Тьяго из команды ПСЖ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
49'
Верратти Марко из команды ПСЖ сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
48'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Крхин Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
47'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Верратти Марко из команды ПСЖ забрасывает мяч в штрафную.
46'
Силва Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
46'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Нант поставил подножку. Пострадал Дракслер Юлиан
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Паллуа Николя атаковал сзади соперника. Это Мбаппе Килиан заработал своей команде штрафной
43'
Удар от ворот произведет Нант
42'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
ПСЖ контролирует мяч.
40'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
39'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Верратти Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
ПСЖ имеет хороший шанс забить.
38'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
37'
Кимпембе Преснел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
36'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Буффон Джанлуиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лима Лукас из команды Нант навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
35'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
35'
Силва Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
35'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Туре Абдулайе из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Маркиньос Маркос из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Сала Эмилиано
32'
Удар от ворот произведет Нант
32'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
32'
Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает пас партнеру.
31'
Удар от ворот произведет ПСЖ
31'
Бошилья Габриэл не смог попасть в створ ударом издали
31'
Верратти Марко ошибается в защите.
31'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
30'
Опасность! Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
30'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
28'
Удар от ворот произведет ПСЖ
28'
Лима Лукас из команды Нант навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Удар от ворот произведет Нант
28'
Дракслер Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
27'
Удар от ворот произведет Нант
26'
Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Отличные скиллы показывает Мбаппе Килиан, обводя своих соперников
26'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
Фол, нарушение
24'
Ронжье Валентин из команды Нант играет слишком грубо. Верратти Марко оказался на газоне.
24'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
24'
Мбаппе Килиан мяч отрикошетил от ворот
24'
Менье Тома из команды ПСЖ делает пас партнеру.
23'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Менье Тома из команды ПСЖ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мбаппе Килиан мяча так и не получил
22'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
22'
ПСЖ контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Нант
21'
ПСЖ контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
19'
ПСЖ контролирует мяч.
19'
Кватенг Энок из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
ПСЖ контролирует мяч.
17'
Удар от ворот произведет Нант
16'
Удар от ворот произведет Нант
15'
Шанс! Силва Тьяго из команды ПСЖ пробил головой, но мимо
15'
Плохо сыграл Крхин Рене - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
15'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ подал угловой справа.
15'
Паллуа Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
14'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Нант
14'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ делает неудачный навес.
Угловой
14'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ разыграл угловой с левого угла.
13'
Мбодж Кара предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Отличные скиллы показывает Кавани Эдинсон, обводя своих соперников
13'
Плохо сыграл Мбодж Кара - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
13'
Маркиньос Маркос из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
13'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Дракслер Юлиан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Бошилья Габриэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Дракслер Юлиан из команды ПСЖ подал угловой справа.
11'
Лима Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
11'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
9'
Удар от ворот произведет Нант
9'
ШАНС! Ди Мария Анхель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Кавани Эдинсон из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
8'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ забрасывает мяч в штрафную.
8'
Сала Эмилиано пробует нанести удар издали, но Буффон Джанлуиджи держит все под контролем
7'
Удар от ворот произведет Нант
7'
Менье Тома из команды ПСЖ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Мбаппе Килиан
5'
Контроль мяча: [team1]: 76%, [team2]: 24%.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Кавани Эдинсон
3'
ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Бернат Хуан из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Кватенг Энок пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Нант
1'
Ди Мария Анхель из команды ПСЖ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
Менье Тома из команды ПСЖ делает передачу одноклубнику.
1'
Бернат Хуан из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
ПСЖ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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