Не лишенный интриги матч мы сегодня посмотрели с вами на "Парк де Пренс", в котором "ПСЖ" благодаря мячу Мбаппе обыграл "Нант". Одного гола хозяевам оказалось достаточно для того, чтобы забрать очередные три очка. Нужно отдать должное гостям, которые имели все шансы лишить показателей мастеровитых оппонентов, но, к счастью, или, к сожалению, - для кого как, у них этого сделать не вышло. Ну а я буду прощаться. Вместе с вами за поединком 19-го тура Лиги 1 следил Риза Хасанов. До скорых встреч, друзья, пока!
Второй тайм
-
И, да, всё! "ПСЖ" побеждает на домашнем стадионе "Нант", минимально, 1:0.
90'
Выполнил подачу туда, в штрафную "Парижа" Жиротто, но его передачу верхом накрыл кивком головы Кимпембе. Кажется, это всё.
90'
"Нант" всеми силами пытается идти вперед, вот уже тактический фол совершил Маркиньос, который схватил за футболку Салу, чтобы тот не убежал вперед к воротам Буффона.
90'
И! Керер! Не попал четвертый номер в пустой угол ворот с семи метров! Неточным оказался его выстрел перед тем, как мяч, попав под ногу игроку, пережил серию рикошетов. "Парижане" могли бы снять все вопросы о победителе сегодняшнего поединка, но, увы, не получилось.
90'
Есть ещё время у "Нанта", чтобы отыграться, а у "Парижа", чтобы удвоить своё преимущество и уже точно взять три очка! Смотрим, удастся ли командам забить, времени достаточно!
90'
Тем временем главный арбитр встречи добавил пять минут к основному времени матча!
90'
Бернат с левого фланга выполнил подачу на дальнюю, где никто из партнеров защитника к мячу не успел - из-за боковой введут мяч в игру гости.
89'
Получил "горчичник" Силва за жесткий прыжок двумя ногами в Уориса - судья не медлил, показав капитану "Парижа" желтую карточку.
88'
Последнее кадровое изменение в составе "Парижа": вместо Ди Марии на поле вышел Алвес.
87'
Хозяева всё никак не могут соорудить голевую атаку: пробивал снова Чупо-Мотинг в сторону ворот Татарушану, но снова очень неточно и гораздо выше, чем в предыдущий раз - от ворот введет в игру снаряд голкипер "Нанта".
86'
Чупо-Мотинг классно убрал финтом Мбоджа, вошел в штрафную, пробил, казалось, в дальний угол залетит снаряд, но тут как тут оказался Паллуа, который, постелившись, идеально телом накрыл этот выстрел.
85'
Гости провели свою атаку, концом которой стал выстрел Уориса из-за пределов штрафной, но не по воротам, а в колено Кемпембе.
84'
Нарушили правила в последнем эпизоде игроки "Нанта", сделал это Сала, который руками подтолкнул Силву: бразилец, почувствовав конечности оппонента, упал грудью вперед на газон.
83'
И почти сразу ещё одно изменение: Керер сменил ушедшего с поля Менье.
82'
Замена в составе "Парижа": Кавани ушел с поля, на место выбежал Чупо-Мотинг.
81'
"Парижане" продолжают оказывать натиск на ворота "Нанта": Менье в последнем эпизоде здорово обыграл на фланге Лиму, но вот пройти второго защитника в желтой майке ему не удалось - Паллуа вынес снаряд на чужую половину.
80'
Ещё одна замена, снова у "желтых" - покинул поле Бошилья, его место занял Уорис.
78'
Изменение в составе "Нанта": на поле вместо Кватенга выбежал Фабио - интересное решение.
77'
Подача в штрафную аргентинца ни к чему опасному не привела, гости в очередной раз отбились и, кажется, готовы начать новую атаку, владея снарядом на чужой половине.
76'
Лежит на газоне Маркиньос, были нарушены на нём правила, у пределов штрафной "Нанта". Подача, видимо, ожидает зрителей, у мяча Ди Мария.
75'
Первая замена в матче, в составе "Нанта": на поле вместо Крхина выбежал Жиротто.
73'
МОМЕНТ! ДИ МАРИЯ! Оккупировали чужую штрафную игроки "ПСЖ": в последнем моменте Анхель вывалился на ударную позицию, пробил во вратаря, после чего сфера снова оказалось под ударам аргентинца, одиннадцатый пробил, но точно в перекладину ворот Татарушану!
72'
Менье! Мог удвоить счет бельгиец в последнем эпизоде! После серий рикошетов скачущий мяч нашла нога двенадцатого номера, который пробил с убойной позиции, но выше намеченной цели.
70'
Сала пошел в ответную атаку один, для того, чтобы создать, наконец, серьезную угрозу воротам соперников, но все его попытки оказались тщетны - Силва идеально сыграл корпусом, оттиснив форварда в последнем эпизоде от мяча.
69'
Г-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! МБАППЕ!!! 1:0!!! Ди Мария выполнил классную подачу с подкруткой на голову Силве, который легким касанием макушки скинул снаряд дальше, на Мбаппе, после чего француз в падении переправил мяч в верхний ближний угол! Счет в матче открыт!
67'
Кемпембе заработал угловой, пробив перед этим неточно в сторону ворот Татарушану, но попав точно в соперника, от которого снаряд укатился за лицевую линию - угловой.
66'
"Парижане" шли вперед правым флангом: Мбаппе выполнил передачу в штрафную на Кавани, но последнего идеально опередил Мбодж, не дав нападающему принять пас француза.
64'
Бернат идеально накрыл выпад гостей: Сала выходил на рандеву с Буффоном после передачу на нападающего от Лимы, но Хуан вовремя оказался перед форвардов, выбив у того сферу из-под ноги - прекрасная игра защитника: угловой.
63'
Нарушение правил: тактический фол совершил на игроке "ПСЖ" Ронжье, которому арбитр почему-то за последнее действие "горчичник" не предъявил.
62'
Новая атака "ПСЖ" завершилась очень неточным забросом Маркиньоса на Мбаппе, который к снаряду, даже если бы очень хотел, не успел.
61'
Две минуты ушло на то, чтобы выяснить, по правилам ли залетел снаряд в сетку или нет. На повторе видно, что перед ударом в сетку ворот Дракслера, сфера побывала за пределами поля. Прекрасная работа команды арбитров!
58'
Нет, не гол! Отменил взятие ворот арбитр встречи, посчитав, что мяч покинул пределы поля перед тем, как его в подкате ковырнул Веррати.
57'
Обосновался "ПСЖ" всей командой на чужой половине поля, а закончился последний эпизод ударом Мбаппе, выстрел которого пришелся в рекламный щит за спиной стража ворот "Нанта".
56'
Туре сейчас снова нанес удар в сторону ворот Буффона: намного активнее стали играть "желтые", очень уверенно, нельзя за это не похвалить наставника "Нанта", но хватит ли сил гостям для того, чтобы играть в таком темпе до конца встречи?
55'
Ди Мария в последнем эпизоде классно разбросал финтами одного, приблизился к штрафной, пробил, но мимо ворот Татарушану, в нескольких метрах от каркаса ворот "Нанта".
54'
Мбодж классно пробил из-за пределов штрафной по воротам Буффона, мяч летел странной траекторией, виляя перед голкипером, однако итальянский вратарь уверенно кулаками отвел его в сторону.
53'
Мбаппе, получив передачу с левого фланга в штрафной, первым касанием выполнил прострел, но точно в объятия Татарушану.
52'
Достаточно комфортно чувствуют сейчас себя игроки "Нанта", им удается что-то создавать, выходить из-под прессинга, как в последнем эпизоде. Пока что очень уверенно играют гости.
51'
Свою атаку провели гости, с левого фланга в штрафную Буффона вошел Кватенг, скатил мяч под удар Бошилье, последний нанес удар, попав точно в Кемпембе - на этом атака "желтых" завершилась.
50'
Силва выполнил классный проникающий пас на Мбаппе в штрафную соперника, Килиан немного неудачно принял мяч, который в последствии оказался в руках голкипера "Нанта", а могло быть очень опасно.
49'
Аргентинец выполнил подачу в штрафную верхом, на его передачу никто из игроков хозяйской команды не откликнулся - с аута начнут "желтые".
48'
Ди Мария отыгрался на правом фланге с Веррати, последнему удалось заработать угловой, находясь в суматохе чужой штрафной.
47'
Первая атака гостей оказалась неудачной: с левого фланга в штрафную прострелил Лима, передачу которого накрыл Силва, вынеся вторым касанием снаряд из своей штрафной.
46'
Разыграли мяч с центра поля гости после того, как прозвучал свисток арбитра! Вторая половины матча 19-го тура Лиги 1 стартовала! Поехали, друзья!
Второй тайм
Первый тайм
-
И, всё! Свисток судьи прозвучал! Первый тайм завершен, на табло нули. Ждём начала второй половины.
45'
"Парижане" пытались провести последнюю атаку в тайме, но всё закончилось, не начавшись: Силва потерял мяч на чужой половине поля в борьбе с соперником.
45'
Одну минуту добавил арбитр ко времени первого тайма!
44'
По ногам получил жестко Мбаппе, буквально врезался шипами в ногу Килиана Ронжье, судья тут же игру остановил, но карточку не показал.
43'
После розыгрыша мяча с точки, снаряд себе забрали футболисты столичной команды, у которых, как вы уже поняли, снова ничего не вышло правым флангом - Менье потерял сферу на своей правой бровке.
42'
Ещё одна остановка в игре, причина - удар Веррати по ногам соперника, фол со стороны итальянца.
41'
Ничего. "Желтые" лишились снаряда ещё на своей половине, футболисты в темных цветах провели атаку, на этот раз правым флангом - снова неудачно.
40'
"Нант" перехватил мяч у хозяев и уже во второй раз пытается провести свою атаку - впервые такое происходит в матче. Смотрим, что выйдет из этого.
39'
Всё в порядке с игроком, тем временем "парижане" продолжают наседать на ворота "Нанта" - безуспешно, но уже лучше, чем, например, несколько десятков минут назад.
38'
Пауза у нас в игре сейчас, в связи с появлением медицинского персонала "Нанта" - по ногам получил Крхин, оказывает ему помощь персонал клуба.
37'
Крутят режиссеры момент с падением Кавани в чужой штрафной, на повторе видно, что Мбодж подтолкнул руками нападающего, тот рухнул, но судья в эпизоде одиннадцатиметрового не разглядел.
35'
Менье на правом фланге пошел в атаку, сыграл в стенку с Мбаппе, после чего Килиан решил самостоятельно разобраться с соперниками, но не получилось этого сделать французу.
34'
Аут заработали гости, Лима вбросил снаряд в игру, ему вернул мяч партнер, после чего шестой номер выполнил прострел в штрафную, но неточно.
33'
Футболисты в желтых майках привычно всем составом на своей половине, где их никак не могут вскрыть хозяева, которые всем числом на чужом участке поля.
31'
Ди Мария! Неплохо пробивал аргентинец с двадцати метров с места в дальний угол ворот "Нанта", но совсем немного не рассчитал с точностью одиннадцатый номер хозяев поля - от ворот.
30'
"Парижане" пошли вперед, но их тут же заблокировали футболисты в желтых майках, которые ничего не дали сделать хозяевам поля.
28'
"ПСЖ" атаковал через центр, Кавани угодил в последнем эпизоде мимо ворот Татарушану, который, выйдя из своих владений, был готов отвести угрозу.
27'
"Нант" попытался провести атаку: Лима выполнил длинную дальнюю подачу на Сала, но очень неточно - снаряд перелетел всех, кто находился в штрафной, включая каркасы ворот.
26'
Туре сыграл в отборе в центре поля - отлично шестой номер обокрал Дракслера, который не смог предугадать такого развития событий.
25'
Мбаппе классно сыграл в подкате на чужой половине поля, выбив мяч из-под у соперника - Килиан не только атаковать классно умеет, но и защищаться!
24'
Много брака в первом тайме у "ПСЖ", вот и сейчас Менье выполнил в простейшей ситуации пас за боковую, чем огорчил, судя по возгласам болельщиков, трибуны.
23'
Ди Мария выполнил подачу в штрафную на кого-то из своих партнеров, однако она не дошла до адресата, виной тому - Мбодж, который отвел потенциальную угрозу от своих ворот.
21'
Лима классно подстраховал своего напарника после того, как первого обокрал оппонент, вынес мяч защитник за боковую линию - удачно.
20'
Менье выполнил подачу с правого фланга в штрафную "Нанта", но "желтые" без особых трудностей справились с выпадом хозяев, вынеся снаряд из своей штрафной.
19'
Бошилья потерял мяч в центре поля, классно его обокрал Силва, который вовремя оказался на своей позиции и здорово сыграл в эпизоде.
18'
Вполне могли сейчас опасность у ворот Буффона создать гости: Кватенг со своего фланга выполнил длинный заброс в штрафную, где совсем немного к мячу головой не успел Сала - мяч снова у игроков столичной команды.
17'
Маркиньос стал последним звеном предыдущей атаки, которая, благодаря бразильцу, завершилась уходом снаряда за лицевую линию.
16'
Вот уже несколько минут готовится массированная атака хозяев, правым флангом она развивается. Смотрим, к чему может привести выпад "парижан".
15'
Стандартное положение снова ни к чему опасному не привело, гости отбились, но вновь ненадолго, потому что футболисты столичной команды тут же лишили владения своих соперников.
14'
Менье с правого фланга выполнял подачу в штрафную, но его заблокировал вовремя Паллуа, который выставил бедро в момент поднятия мяча от газона; итог эпизода - угловой.
13'
Отбились гости, круто в отборе сыграл Мбодж, лишив мяча Кавани, который сейчас негодует, апеллируя арбитру на то, что было нарушение.
12'
Стандарт ни к чему опасному не привел, футболисты в желтых майках отбились, но ненадолго, "парижане" идут снова в наступление.
11'
Угловой удар заработали хозяева. Дракслер стал его автором, немец же его и исполнит, похоже, подача в штрафную нас ожидает, о ней говорит поднятая вверх рука полузащитника.
10'
Отбились гости, снова, Кемпембе отдавал передачу к штрафной линии на Кавани, однако последнего заблокировал Паллуа.
9'
Ди Мария пробивал впервые в сторону ворот "Нанта", первым касанием приложился аргентинец по мячу, который после выстрела "одиннадцатого" улетел на трибуны.
8'
Первый удар "желтых" по воротам Буффона, Сала пробивал, но точно в руки итальянского голкипера.
7'
Фол на Ди Марии: нарушил правила Мбодж на своем фланге против аргентинца, который, почувствовав контакт с соперников, тут же рухнул на газон.
5'
Гости пытаются перейти на чужую половину, но не получается у них на подступах к штрафной создать что-то опасное, хозяева без проблем отбились от натиска футболистов "Нанта".
4'
Вот и первый момент в матче, достаточно опасный! Ди Мария оказался главным его героем! Веррати выполнил с фланга подачу на Кавани, Эдинсон до мяча не дотянулся, после чего снаряд прилетел к ногам аргентинца, который в касание пробил, но чуть выше перекладины!
3'
"Парижане" продолжают перекатывать мяч на своей половине поля, готовя первый серьезный заход к воротам Татарушану.
2'
Первая атака хозяев поля завершилась неудачным пасом Ди Марии, который выполнил неточную передачу на партнера: здорово на опережении сыграл Крхин.
1'
Свисток судьи прозвучал! Поединок между командами стартовал! Поехали, друзья!
Первый тайм
-
Традиционный прогноз «Евро-Футбола» на матч 19-го тура Лиги 1:
Привет, друзья! LiveResult.ru представляет вниманию пользователей и гостей портала текстовую трансляцию матча «Лиги 1», в котором «ПСЖ» на своем поле принимает гостей – команду «Нант» из одноименного города. Разрыв между командами по показателям – 24 очка, по позициям в два раза меньше – 12. Фаворит очевиден, но, как мы знаем, футбол – непредсказуемая игра, поэтому исключать «подарка» от гостевой команды сегодня нельзя. Следить за ходом игры для вас, уважаемые пользователи, буду я – Риза Хасанов. Стартовый свисток судьи назначен на 23:00 по московскому времени, ждём его и крутой захватывающей игры на поле «Парк де Пренс».
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