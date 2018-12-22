Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 26215
3:0
Конец матча
19' Желтая карточкаМари Жордан
1:0
43' ГолМонне-Паке Кевин
45' Желтая карточкаПолома Пьер-Ив
52' Желтая карточкаКолодзейчак Тимоти
55' Желтая карточкаМ'Вила Янн
2:0
64' ГолХазри Вахби
82' Желтая карточкаСаид Уэсли
3:0
83' ГолБерич Роберт
89' Желтая карточкаСельнес Оле
89' Желтая карточкаБальмон Флорен
Второй тайм
94'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
94'
Сент-Этьенн заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 26215 болельщиков
93'
Безумный фол. Амальфитано Ромен грубо играет против соперника. Пострадал Диуссе Ассан
92'
92'
Судья сигнализирует, что Берич Роберт из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
91'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
89'
Бальмон Флорен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Бальмон Флорен из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Сельнес Оле пострадал.
89'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
89'
Сельнес Оле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Бальмон Флорен пострадал.
88'
Судья сигнализирует, что Мари Жордан из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
88'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Опасность предотвращена - Лаутоа Веслей из команды Дижон вступил в отбор удачно
87'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Ямбере Седрик из команды Дижон играет слишком грубо. Берич Роберт оказался на газоне.
84'
Тактическая замена. Хазри Вахби уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
84'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
83'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
83'
ГОООООЛ - Берич Роберт Сент-Этьенн забивает ударом головой
82'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Саид Уэсли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
82'
Судья свистит. Саид Уэсли атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
79'
79'
Саид Уэсли из команды Дижон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Монне-Паке Кевин ошибается в защите.
78'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
78'
Абейд Мехди из команды Дижон нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
77'
77'
Норден Арно нанес удар, но промахнулся очень сильно.
76'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
76'
75'
Абейд Мехди задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
74'
74'
Норден Арно из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Альфонс Микаэль из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
74'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Тактическая замена. Слити Наим уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
73'
Тактическая замена. Полома Пьер-Ив уходит с поля и его заменяет Норден Арно
72'
Абейд Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
71'
71'
71'
Аллен Бобби из команды Дижон сделал отличный сейв!
71'
Аллен Бобби отбил мяч на угловой после удара Полома Пьер-Ив из штрафной площади.
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
70'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
69'
68'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
68'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
67'
67'
Тактическая замена. Дьони Луа уходит с поля и его заменяет Берич Роберт
66'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Отличный гол забил Хазри Вахби
64'
Монне-Паке Кевин сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
64'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
64'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
64'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Полома Пьер-Ив нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
62'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн идет с мячом вперед на обострение...
62'
Тактическая замена. Хаддади Уссама уходит с поля и его заменяет Бальмон Флорен
61'
Абейд Мехди задерживает мяч рукой
60'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
60'
Слити Наим из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Альфонс Микаэль пострадал.
60'
59'
Тактическая замена. Жано Бенжамин уходит с поля и его заменяет Квон Чхан Хун
58'
Хазри Вахби нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
57'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
56'
Матч возобновлен
56'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
М'Вила Янн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
55'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
55'
Сельнес Оле пробует нанести удар издали, но Аллен Бобби держит все под контролем
54'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
53'
Слити Наим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
52'
Колодзейчак Тимоти получил желтую карточку от судьи
52'
Колодзейчак Тимоти наказан за толчок Жано Бенжамин
52'
52'
Перрен Лоик возвращается на поле.
52'
Матч возобновится спорным мячом
51'
Матч возобновлен
51'
Ох, нехорошо это выглядит. Перрен Лоик получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Перрен Лоик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
50'
Жано Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Амальфитано Ромен из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
48'
48'
48'
Хазри Вахби решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Альфонс Микаэль из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. М'Вила Янн пострадал.
47'
47'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
46'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн находит одноклубника четким пасом пяткой.
46'
Ямбере Седрик ошибается в защите.
46'
Сент-Этьенн начинает контратаку
46'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мари Жордан из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Команда Сент-Этьенн играла лучше в этом тайме.
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
50'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Дьони Луа
50'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Матч возобновлен
48'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
48'
Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Полома Пьер-Ив совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Безумный фол. Полома Пьер-Ив грубо играет против соперника. Пострадал Альфонс Микаэль
46'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Лаутоа Веслей оказался на газоне.
46'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Альфонс Микаэль из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
45'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Хаддади Уссама
43'
ГОЛ! Легко закончил атаку Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн, забив в пустые ворота!
43'
Матч возобновлен
42'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн в офсайде
42'
Почти гол! Хазри Вахби пробил головой по воротам, но Аллен Бобби спас!
42'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
41'
Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
40'
Ямбере Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
Сент-Этьенн имеет хороший шанс забить.
39'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн в офсайде
38'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
38'
Матч возобновлен
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Лаутоа Веслей из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
36'
Салиба Вильям из команды Сент-Этьенн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
36'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
36'
Плохо сыграл Тавареш Жулио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Сельнес Оле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
34'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
34'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
33'
Абейд Мехди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
33'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
32'
Альфонс Микаэль из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Матч возобновлен
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
29'
29'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
28'
28'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Судья сигнализирует, что Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Абейд Мехди
27'
Судья сигнализирует, что Абейд Мехди из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Перрен Лоик
26'
26'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
26'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
25'
24'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Салиба Вильям
24'
24'
24'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
23'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Матч возобновлен
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Дьони Луа пробует нанести удар издали, но Аллен Бобби ловит мяч
21'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Мари Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
19'
Судья свистит. Мари Жордан атаковал сзади соперника. Это Дьони Луа заработал своей команде штрафной
19'
19'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
19'
Перрен Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
18'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Ямбере Седрик пострадал.
18'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
17'
17'
Как он промахнулся? Дьони Луа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
17'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
16'
Сент-Этьенн начинает контратаку
16'
16'
Голкипер мог бы сыграть и получше
15'
15'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Судья свистит. Амальфитано Ромен атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
14'
14'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
14'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн.
14'
Какой шанс! Жано Бенжамин почти забил, но мяч вынесли с линии!
13'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Жано Бенжамин должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
13'
ШАНС! Жано Бенжамин вышел один-на-один с голкипером...
13'
Тавареш Жулио разрезает оборону соперника отличным пасом
13'
Салиба Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Плохо сыграл Аллен Бобби - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн подал угловой слева.
12'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
12'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
12'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
10'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
9'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Мари Жордан
9'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Начался туман, и видимость стала плохой
7'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
7'
6'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
6'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает пас партнеру.
6'
Аллен Бобби ошибается в защите.
6'
5'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
4'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
3'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн в офсайде
3'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
2'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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