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Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:2
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
34' Желтая карточка
Макглинчи Майкл
1:0
36' Гол
Саймон Мэтт
42' Желтая карточка
Jason Hoffman
45' Желтая карточка
Connor Pain
45' Желтая карточка
Мосс Глен
45' Желтая карточка
Mario Shabow
49' Желтая карточка
Kye Rowles
1:1
66' Гол
Jason Hoffman
69' Желтая карточка
Nigel Boogaard
1:2
82' Гол
Варгас Рональд
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
85'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Ридентон Мэтью выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Варгас Рональд бьет в цель!
81'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
73'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Josh MacDonald выходит на его замену.
73'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Найджел Бугард получил желтую карточку от судьи
67'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Mario Shabow уходит с поля, а Jordan Murray выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Джейсон Хоффмен бьет в цель!
Желтая карточка
49'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Mario Shabow получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
45'
Мосс Глен получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Connor Pain получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
Желтая карточка
34'
Макглинчи Майкл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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