Стадион: Сентрал Коаст
1:2
Конец матча
34' Желтая карточкаМакглинчи Майкл
1:0
36' ГолСаймон Мэтт
42' Желтая карточкаJason Hoffman
45' Желтая карточкаConnor Pain
45' Желтая карточкаМосс Глен
45' Желтая карточкаMario Shabow
49' Желтая карточкаKye Rowles
1:1
66' ГолJason Hoffman
69' Желтая карточкаNigel Boogaard
1:2
82' ГолВаргас Рональд
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ньюкасл Джетс делает замену. Варгас Рональд уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
85'
Ньюкасл Джетс делает замену. О'Донован Рой уходит с поля, а Ридентон Мэтью выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Варгас Рональд бьет в цель!
81'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Хул Эндрю уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
73'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Connor Pain уходит с поля, а Josh MacDonald выходит на его замену.
73'
Ньюкасл Джетс делает замену. Эдуардо Бритто да Силва Хаир уходит с поля, а Kaine Sheppard выходит на его замену.
69'
Найджел Бугард получил желтую карточку от судьи
67'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Mario Shabow уходит с поля, а Jordan Murray выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Джейсон Хоффмен бьет в цель!
49'
Kye Rowles получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Mario Shabow получил желтую карточку от судьи
45'
Мосс Глен получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Connor Pain получил желтую карточку от судьи
42'
Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
34'
Макглинчи Майкл получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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