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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 23226
Утрехт
1:3
Конец матча
Аякс
0'
0:1
14' Гол
Дольберг Каспер
29' Желтая карточка
Вебер Максимилиан
31' Желтая карточка
Таннан Уссама
59' Желтая карточка
Янссен Виллем
0:2
60' Пенальти
Тадич Душан
1:2
73' Гол
Венема Ник
80' Желтая карточка
Онана Андре
1:3
90' Гол
Де Йонг Френки
90'+8
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Де Йонг Френки изменил счет на табло!
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
93'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
93'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
91'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Аякс имеет хороший шанс забить.
90'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Матч возобновлен
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
89'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Ван Оверем Йорис атаковал сзади соперника. Это Зиеш Хаким заработал своей команде штрафной
88'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
88'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
87'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
87'
Аякс имеет хороший шанс забить.
87'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
86'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
86'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
86'
Дольберг Каспер наказан за толчок Клейбер Шон
85'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
85'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Де Йонг Френки пострадал.
85'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
84'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
83'
Йенсен Давид не дал случится голу! Зиеш Хаким должен был забивать, но Йенсен Давид сделал отличный сейв
83'
ШАНС! Зиеш Хаким вышел один-на-один с голкипером...
83'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
83'
Аякс начинает контратаку
83'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
82'
Таннан Уссама из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
82'
Синкгравен Дэйли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
Желтая карточка
80'
Судье надоело, что Онана Андре тянет время и он наказал его горчичником
80'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Фол, нарушение
79'
Янссен Виллем из команды Утрехт толкнул локтем оппонента. Это Дольберг Каспер заработал фол
79'
Удар от ворот произведет Аякс
78'
Какой промах! Янссен Виллем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
78'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
78'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
78'
Онана Андре не дал случится голу! Баэбек Жан-Кристоф должен был забивать, но Онана Андре сделал отличный сейв
78'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
76'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
76'
Удар от ворот произведет Аякс
76'
Опасность предотвращена - Янссен Виллем из команды Утрехт вступил в отбор удачно
76'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
75'
Аякс имеет хороший шанс забить.
75'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
75'
Аякс имеет хороший шанс забить.
75'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Аякс имеет хороший шанс забить.
Офсайд
74'
Венема Ник из команды Утрехт в офсайде
Офсайд
74'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
73'
Тактическая замена. Николя Гавори уходит с поля и его заменяет Баэбек Жан-Кристоф
73'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГОООООЛ - Венема Ник Утрехт забивает ударом головой
73'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
72'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Ван де Стрек Сандер
72'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Мазрауи Нуссер пострадал.
70'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
70'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
Офсайд
70'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
69'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
69'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
69'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
69'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Аякс имеет хороший шанс забить.
68'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Аякс имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Аякс
68'
Эмануэльсон Урби не смог попасть в створ ударом издали
68'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
68'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
67'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
67'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Синкгравен Дэйли пострадал.
66'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Дольберг Каспер из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
65'
Аякс контролирует мяч.
64'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
63'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
63'
Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
63'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
63'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
62'
Матч возобновлен
Второй тайм начался
62'
Второй тайм начался
Свисток
62'
Матч прерван
61'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
61'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Синкгравен Дэйли
60'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!
Желтая карточка
59'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
ПЕНАЛЬТИ! - Янссен Виллем дергает за футболку соперника (это был Дольберг Каспер) и рефери назначает пенальти!
56'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Выглядело как неплохой момент. Тадич Душан из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
56'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает отличный кросс...
55'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Таннан Уссама из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
55'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
55'
Зиеш Хаким наказан за толчок Ван Оверем Йорис
55'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
55'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Блинд Дэйли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Таннан Уссама имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Таннан Уссама из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
54'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
54'
Удар от ворот произведет Утрехт
54'
Какой промах! Де Лихт Маттайс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
53'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
Фол, нарушение
53'
Николя Гавори из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Ван де Бек Донни пострадал.
52'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
52'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
51'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
50'
Николя Гавори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер, обводя своих соперников
50'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Аякс имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Отличный пас сделал Летсерт Тимо из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
49'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
49'
Аякс имеет хороший шанс забить.
49'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
Аякс контролирует мяч.
46'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 23226 болельщиков
46'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Ван дер Марел Марк
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Аякс контролирует мяч.
46'
Дольберг Каспер нанес удар головой, но Йенсен Давид спокойно отбил мяч.
46'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Блинд Дэйли из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
44'
Удар от ворот произведет Утрехт
Угловой
44'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
44'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Аякс имеет хороший шанс забить.
43'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Аякс имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Аякс
43'
Шанс! Густафссон Симон из команды Утрехт пробил головой, но мимо
Угловой
43'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
43'
Вебер Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
41'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
41'
Удар от ворот произведет Утрехт
41'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Вебер Максимилиан из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Бек Донни мяча так и не получил
40'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Аякс имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
39'
Аякс контролирует мяч.
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Аякс контролирует мяч.
Фол, нарушение
38'
Венема Ник из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
38'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
Удар от ворот произведет Утрехт
36'
Отличный пас сделал Керк Гирано из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
35'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
35'
Николя Гавори делает длинную передачу вперед
35'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
Удар от ворот произведет Утрехт
34'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Аякс контролирует мяч.
33'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
32'
Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
31'
Таннан Уссама грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Фол, нарушение
31'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
31'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Оверем Йорис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
30'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Де Лихт Маттайс из команды Аякс.
30'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Травма, повреждение
29'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Вебер Максимилиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Судья свистит. Вебер Максимилиан атаковал сзади соперника. Это Керк Гирано заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
28'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Аякс имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
28'
Судья свистит. Тадич Душан атаковал сзади соперника. Это Янссен Виллем заработал своей команде штрафной
27'
Аякс имеет хороший шанс забить.
27'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Удар от ворот произведет Утрехт
26'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
25'
Дольберг Каспер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
24'
Опасность предотвращена - Шоне Лассе из команды Аякс вступил в отбор удачно
24'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
23'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
23'
Аякс имеет хороший шанс забить.
22'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Мазрауи Нуссер это был.
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
20'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
19'
Утрехт начинает контратаку
19'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
19'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
18'
Дольберг Каспер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
18'
Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер, обводя своих соперников
18'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
18'
Шоне Лассе из команды Аякс направляет мяч в штрафную площадку, но Йенсен Давид выбегает и ловит мяч
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дольберг Каспер пострадал.
Офсайд
16'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
Блинд Дэйли сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер изменил счет на табло!
14'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Блинд Дэйли это был.
14'
Летсерт Тимо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
14'
Венема Ник из команды Утрехт делает пас партнеру.
13'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Удар от ворот произведет Утрехт
12'
Тадич Душан из команды Аякс делает неудачный навес.
12'
Летсерт Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
11'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Вебер Максимилиан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
11'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
Таннан Уссама из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
10'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
10'
Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
9'
Аякс имеет хороший шанс забить.
9'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Дольберг Каспер из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Ван Оверем Йорис пострадал.
8'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
7'
Утрехт имеет хороший шанс забить.
7'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Отличный пас сделал Керк Гирано из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
Удар от ворот произведет Утрехт
7'
Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Аякс имеет хороший шанс забить.
6'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Аякс контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 15%, [team2]: 85%.
5'
Удар от ворот произведет Утрехт
4'
Опасность предотвращена - Янссен Виллем из команды Утрехт вступил в отбор удачно
4'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
4'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
4'
Утрехт контролирует мяч.
3'
Ван де Бек Донни имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
3'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
2'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Аякс имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аякс начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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