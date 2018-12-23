Стадион: Галгенваард Зрители: 23226
0:1
14' ГолДольберг Каспер
29' Желтая карточкаВебер Максимилиан
31' Желтая карточкаТаннан Уссама
59' Желтая карточкаЯнссен Виллем
0:2
60' ПенальтиТадич Душан
1:2
73' ГолВенема Ник
80' Желтая карточкаОнана Андре
1:3
90' ГолДе Йонг Френки
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Матч возобновлен
95'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
94'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
94'
Г О О О О Л - Де Йонг Френки изменил счет на табло!
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Отличные скиллы показывает Зиеш Хаким, обводя своих соперников
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
94'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
94'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
93'
93'
93'
93'
92'
92'
Судья сигнализирует, что Ван Оверем Йорис из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Дольберг Каспер
91'
91'
91'
90'
90'
Матч возобновлен
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
89'
88'
Судья свистит. Ван Оверем Йорис атаковал сзади соперника. Это Зиеш Хаким заработал своей команде штрафной
88'
Ван де Стрек Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
87'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
87'
87'
86'
86'
86'
86'
Дольберг Каспер наказан за толчок Клейбер Шон
85'
85'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Де Йонг Френки пострадал.
85'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
84'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
83'
Йенсен Давид не дал случится голу! Зиеш Хаким должен был забивать, но Йенсен Давид сделал отличный сейв
83'
ШАНС! Зиеш Хаким вышел один-на-один с голкипером...
83'
Зиеш Хаким из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
83'
Аякс начинает контратаку
83'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Таннан Уссама из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
82'
Синкгравен Дэйли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
81'
81'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
80'
Судье надоело, что Онана Андре тянет время и он наказал его горчичником
80'
Шоне Лассе пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
79'
Янссен Виллем из команды Утрехт толкнул локтем оппонента. Это Дольберг Каспер заработал фол
79'
78'
Какой промах! Янссен Виллем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
78'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
78'
Де Лихт Маттайс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Эмануэльсон Урби из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
78'
Онана Андре не дал случится голу! Баэбек Жан-Кристоф должен был забивать, но Онана Андре сделал отличный сейв
78'
77'
Судья сигнализирует, что Эмануэльсон Урби из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Шоне Лассе
76'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
76'
76'
Опасность предотвращена - Янссен Виллем из команды Утрехт вступил в отбор удачно
76'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
75'
75'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
75'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Венема Ник из команды Утрехт в офсайде
74'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
73'
Тактическая замена. Николя Гавори уходит с поля и его заменяет Баэбек Жан-Кристоф
73'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
73'
ГОООООЛ - Венема Ник Утрехт забивает ударом головой
73'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
72'
Тактическая замена. Густафссон Симон уходит с поля и его заменяет Ван де Стрек Сандер
72'
Баэбек Жан-Кристоф из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
72'
72'
71'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Мазрауи Нуссер пострадал.
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
70'
Дольберг Каспер из команды Аякс в офсайде
69'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
69'
Ван де Бек Донни нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
69'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
68'
68'
68'
68'
Эмануэльсон Урби не смог попасть в створ ударом издали
68'
68'
68'
67'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Синкгравен Дэйли пострадал.
66'
66'
Дольберг Каспер из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
65'
64'
64'
63'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
63'
63'
63'
Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
63'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
63'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
62'
Матч возобновлен
62'
Второй тайм начался
62'
Матч прерван
61'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
61'
Тактическая замена. Вебер Максимилиан уходит с поля и его заменяет Синкгравен Дэйли
60'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
60'
Г О О О О Л - Тадич Душан из команды Аякс забивает с точки!
59'
Янссен Виллем получил желтую карточку от судьи
59'
ПЕНАЛЬТИ! - Янссен Виллем дергает за футболку соперника (это был Дольберг Каспер) и рефери назначает пенальти!
56'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
56'
Выглядело как неплохой момент. Тадич Душан из команды Аякс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
56'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает отличный кросс...
55'
55'
55'
55'
Зиеш Хаким наказан за толчок Ван Оверем Йорис
55'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
55'
54'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Блинд Дэйли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Таннан Уссама имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
54'
Таннан Уссама из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
54'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
54'
54'
Какой промах! Де Лихт Маттайс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
53'
53'
Николя Гавори из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Ван де Бек Донни пострадал.
52'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
52'
52'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
50'
Николя Гавори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер, обводя своих соперников
50'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
50'
Отличный пас сделал Летсерт Тимо из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
49'
49'
Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
49'
49'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
47'
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 23226 болельщиков
46'
46'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Ван дер Марел Марк
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Дольберг Каспер нанес удар головой, но Йенсен Давид спокойно отбил мяч.
46'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает отличный кросс...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Блинд Дэйли из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Керк Гирано из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
44'
44'
44'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
43'
43'
43'
43'
Шанс! Густафссон Симон из команды Утрехт пробил головой, но мимо
43'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой справа.
43'
Вебер Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Ван де Бек Донни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
41'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Клейбер Шон из команды Утрехт сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
41'
41'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
40'
Вебер Максимилиан из команды Аякс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ван де Бек Донни мяча так и не получил
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
39'
39'
39'
39'
Ван Оверем Йорис из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Венема Ник из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
38'
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
36'
36'
Отличный пас сделал Керк Гирано из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
35'
Николя Гавори делает длинную передачу вперед
35'
Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
34'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
33'
Матч возобновлен
32'
Шоне Лассе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Таннан Уссама грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
31'
Таннан Уссама из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Шоне Лассе пострадал.
31'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Оверем Йорис имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Таннан Уссама из команды Утрехт подал угловой слева.
30'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Де Лихт Маттайс из команды Аякс.
30'
Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
29'
Керк Гирано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вебер Максимилиан получил желтую карточку от судьи
29'
Судья свистит. Вебер Максимилиан атаковал сзади соперника. Это Керк Гирано заработал своей команде штрафной
28'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Таннан Уссама пострадал.
28'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Судья свистит. Тадич Душан атаковал сзади соперника. Это Янссен Виллем заработал своей команде штрафной
27'
27'
26'
26'
Блинд Дэйли из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
25'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
25'
Дольберг Каспер из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
24'
Опасность предотвращена - Шоне Лассе из команды Аякс вступил в отбор удачно
24'
Таннан Уссама из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Судья сигнализирует, что Вебер Максимилиан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
23'
23'
Зиеш Хаким имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
23'
22'
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Мазрауи Нуссер это был.
22'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
19'
Керк Гирано из команды Утрехт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
19'
Утрехт начинает контратаку
19'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
18'
Дольберг Каспер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
18'
Отличные скиллы показывает Дольберг Каспер, обводя своих соперников
18'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
18'
Шоне Лассе из команды Аякс направляет мяч в штрафную площадку, но Йенсен Давид выбегает и ловит мяч
18'
17'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Янссен Виллем из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дольберг Каспер пострадал.
16'
Таннан Уссама из команды Утрехт в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
14'
Блинд Дэйли сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер изменил счет на табло!
14'
Дольберг Каспер из команды Аякс играет в стеночку с партнером по команде. Блинд Дэйли это был.
14'
Летсерт Тимо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
14'
Венема Ник из команды Утрехт делает пас партнеру.
13'
12'
12'
Тадич Душан из команды Аякс делает неудачный навес.
12'
12'
Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
12'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Летсерт Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Вебер Максимилиан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
10'
Таннан Уссама из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
10'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
10'
Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
9'
9'
8'
8'
Дольберг Каспер из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Ван Оверем Йорис пострадал.
8'
7'
Николя Гавори из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Отличный пас сделал Керк Гирано из команды Утрехт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
7'
Блинд Дэйли из команды Аякс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 15%, [team2]: 85%.
5'
4'
Опасность предотвращена - Янссен Виллем из команды Утрехт вступил в отбор удачно
4'
Отличные скиллы показывает Тадич Душан, обводя своих соперников
4'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
4'
Утрехт контролирует мяч.
3'
Ван де Бек Донни имел все шансы забить, но Йенсен Давид сделал отличный сейв!
3'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
2'
2'
2'
Утрехт контролирует мяч.
2'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Аякс начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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