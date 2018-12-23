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Хольштайн Киль
3:1
Конец матча
Гамбург
0'
1:0
7' Гол
Серра Янни
2:0
18' Гол
Кинсомби Давид
2:1
48' Гол
Джатта Бейкери
50' Желтая карточка
Мангаля Орель
3:1
53' Гол
Кинсомби Давид
83' Желтая карточка
Kingsley Schindler
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хольштайн Киль делает замену. Kingsley Schindler уходит с поля, а Philipp Sander выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Kingsley Schindler получил желтую карточку от судьи
79'
Хольштайн Киль делает замену. Кинсомби Давид уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
77'
Гамбург делает замену. Нарей Халед уходит с поля, а Ласогга Пьер-Мишель выходит на его замену.
68'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Вагноман Жоша выходит на его замену.
68'
Гамбург делает замену. Хи-Чан Хван уходит с поля, а Винтцаймер Мануэль выходит на его замену.
68'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Mathias Honsak выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Мангаля Орель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Джатта Бейкери бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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