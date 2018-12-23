Зрители: 10073
3:1
Конец матча
1:0
7' ГолСерра Янни
2:0
18' ГолКинсомби Давид
2:1
48' ГолДжатта Бейкери
50' Желтая карточкаМангаля Орель
3:1
53' ГолКинсомби Давид
83' Желтая карточкаKingsley Schindler
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Хольштайн Киль делает замену. Kingsley Schindler уходит с поля, а Philipp Sander выходит на его замену.
83'
Kingsley Schindler получил желтую карточку от судьи
79'
Хольштайн Киль делает замену. Кинсомби Давид уходит с поля, а Тескер Штефан выходит на его замену.
77'
Гамбург делает замену. Нарей Халед уходит с поля, а Ласогга Пьер-Мишель выходит на его замену.
68'
Гамбург делает замену. Холтби Льюис уходит с поля, а Вагноман Жоша выходит на его замену.
68'
Гамбург делает замену. Хи-Чан Хван уходит с поля, а Винтцаймер Мануэль выходит на его замену.
68'
Хольштайн Киль делает замену. Ли Чжэ-Сон уходит с поля, а Mathias Honsak выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
50'
Мангаля Орель получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Джатта Бейкери бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Г О О О О Л - Кинсомби Давид бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Серра Янни бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Австралия: Эй-Лига
Англия: .Чемпионшип
Бельгия: Первый дивизион А
Бельгия: Первый дивизион Б. Второй этап
Боливия: Примера: Квалификация (Финал)
Германия: Бундеслига 2
Германия: Бундеслига 3
Голландия: Первый дивизион
Греция: Суперлига
Греция: Футбольная лига
Египет: Премьер-лига
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа A)
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион
Коста-Рика: Примера: Апертура. Финал (Финал)
Марокко: Ботола
Португалия: Португальская вторая лига
Турция: Первая лига Турции
ЮАР: Футбольная Премьер-лига
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация
Обновить