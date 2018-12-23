  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 12500
Эрцгебирге Ауэ
3:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
1:0
6' Гол
Теструт Паскаль
2:0
30' Пенальти
Теструт Паскаль
34' Желтая карточка
Какуталуа Малкольм
34' Желтая карточка
Андерссон Себастьян
56' Желтая карточка
Фандрих Клеменс
70' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
3:0
74' Гол
Теструт Паскаль
76' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Эммануил Иоха уходит с поля, а Robert Herrmann выходит на его замену.
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Tom Baumgart выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Хюбнер Флориан получил желтую карточку от судьи
75'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Florian Krueger уходит с поля, а Выдра Доминик выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
Желтая карточка
70'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
61'
Унион Берлин делает замену. Цуль Роберт уходит с поля, а Кроос Феликс выходит на его замену.
61'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Абдуллахи Сулейман выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Андерссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Какуталуа Малкольм получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль из команды Эрцгебирге Ауэ забивает с точки!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация