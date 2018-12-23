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3:0
Конец матча
1:0
6' ГолТеструт Паскаль
2:0
30' ПенальтиТеструт Паскаль
34' Желтая карточкаКакуталуа Малкольм
34' Желтая карточкаАндерссон Себастьян
56' Желтая карточкаФандрих Клеменс
70' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
3:0
74' ГолТеструт Паскаль
76' Желтая карточкаХюбнер Флориан
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Эммануил Иоха уходит с поля, а Robert Herrmann выходит на его замену.
80'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Теструт Паскаль уходит с поля, а Tom Baumgart выходит на его замену.
76'
Хюбнер Флориан получил желтую карточку от судьи
75'
Эрцгебирге Ауэ делает замену. Florian Krueger уходит с поля, а Выдра Доминик выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
70'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
61'
Унион Берлин делает замену. Цуль Роберт уходит с поля, а Кроос Феликс выходит на его замену.
61'
Унион Берлин делает замену. Меес Джошуа уходит с поля, а Абдуллахи Сулейман выходит на его замену.
56'
Фандрих Клеменс получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Андерссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
34'
Какуталуа Малкольм получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль из команды Эрцгебирге Ауэ забивает с точки!
6'
Г О О О О Л - Теструт Паскаль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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