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Зрители: 14000
Дуйсбург
1:3
Конец матча
Динамо Дрезден
0'
0:1
4' Гол
Lucas Roeser
28' Желтая карточка
Атик Бариш
29' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
29' Желтая карточка
Гонтер Сёрен
0:2
45' Гол
Атик Бариш
0:3
53' Гол
Коне Мусса II
55' Желтая карточка
Вольце Кевин
58' Желтая карточка
Сукута-Пасу Ричард
64' Желтая карточка
Наубер Геррит
65' Желтая карточка
Erich Berko
1:3
66' Гол
Cauly Oliveira Souza
73' Желтая карточка
Шуберт Маркус
77' Желтая карточка
Ферхук Йон
90' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
90'+4
Второй тайм
90'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Marius Hauptmann выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
79'
Динамо Дрезден делает замену. Lucas Roeser уходит с поля, а Думич Дарио выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
75'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Шуберт Маркус получил желтую карточку от судьи
69'
Динамо Дрезден делает замену. Атик Бариш уходит с поля, а Osman Atilgan выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Cauly Oliveira Souza бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Erich Berko получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Наубер Геррит получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Сукута-Пасу Ричард получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
46'
Дуйсбург делает замену. Lukas Daschner уходит с поля, а Сукута-Пасу Ричард выходит на его замену.
46'
Дуйсбург делает замену. Регезель Янни уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Атик Бариш бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Гонтер Сёрен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
29'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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