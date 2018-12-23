Зрители: 14000
1:3
Конец матча
0:1
4' ГолLucas Roeser
28' Желтая карточкаАтик Бариш
29' Желтая карточкаИльюченко Станислав
29' Желтая карточкаГонтер Сёрен
0:2
45' ГолАтик Бариш
0:3
53' ГолКоне Мусса II
55' Желтая карточкаВольце Кевин
58' Желтая карточкаСукута-Пасу Ричард
64' Желтая карточкаНаубер Геррит
65' Желтая карточкаErich Berko
1:3
66' ГолCauly Oliveira Souza
73' Желтая карточкаШуберт Маркус
77' Желтая карточкаФерхук Йон
90' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
Второй тайм
90'
Динамо Дрезден делает замену. Коне Мусса II уходит с поля, а Marius Hauptmann выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
79'
Динамо Дрезден делает замену. Lucas Roeser уходит с поля, а Думич Дарио выходит на его замену.
77'
Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
75'
Дуйсбург делает замену. Штоппелькамп Мориц уходит с поля, а Ферхук Йон выходит на его замену.
73'
Шуберт Маркус получил желтую карточку от судьи
69'
Динамо Дрезден делает замену. Атик Бариш уходит с поля, а Osman Atilgan выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Cauly Oliveira Souza бьет в цель!
65'
Erich Berko получил желтую карточку от судьи
64'
Наубер Геррит получил желтую карточку от судьи
58'
Сукута-Пасу Ричард получил желтую карточку от судьи
55'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Коне Мусса II бьет в цель!
46'
Дуйсбург делает замену. Lukas Daschner уходит с поля, а Сукута-Пасу Ричард выходит на его замену.
46'
Дуйсбург делает замену. Регезель Янни уходит с поля, а Гайаю Джозеф-Клод выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Атик Бариш бьет в цель!
29'
Гонтер Сёрен получил желтую карточку от судьи
29'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
28'
Атик Бариш получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Lucas Roeser бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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