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1:0
16' ГолТекпетей Бернард
23' Желтая карточкаАнтви-Аджей Кристофер
1:1
32' ГолМелем Марвин
41' Желтая карточкаКоллинс Джамилу
2:1
50' ГолМихель Свен
2:2
65' ГолДжонс Джовин
3:2
75' ГолТекпетей Бернард
4:2
77' ГолМихель Свен
79' Желтая карточкаKlaus Gjasula
5:2
85' ГолТекпетей Бернард
6:2
88' ГолГуйе Бабакар
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Гуйе Бабакар бьет в цель!
87'
Падерборн делает замену. Михель Свен уходит с поля, а Риттер Марлон выходит на его замену.
85'
81'
СК Дармштадт делает замену. Штарк Янник уходит с поля, а Платте Феликс выходит на его замену.
79'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
77'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
75'
72'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Гуйе Бабакар выходит на его замену.
72'
Падерборн делает замену. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля, а Tobias Schwede выходит на его замену.
65'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
50'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
46'
СК Дармштадт делает замену. Сиригу Сандро уходит с поля, а Ридер Тим выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Коллинс Джамилу получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Мелем Марвин бьет в цель!
23'
Антви-Аджей Кристофер получил желтую карточку от судьи
16'
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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