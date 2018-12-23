  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига 2
Зрители: 11547
Падерборн
6:2
Конец матча
Дармштадт
0'
1:0
16' Гол
Текпетей Бернард
23' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
1:1
32' Гол
Мелем Марвин
41' Желтая карточка
Коллинс Джамилу
2:1
50' Гол
Михель Свен
2:2
65' Гол
Джонс Джовин
3:2
75' Гол
Текпетей Бернард
4:2
77' Гол
Михель Свен
79' Желтая карточка
Klaus Gjasula
5:2
85' Гол
Текпетей Бернард
6:2
88' Гол
Гуйе Бабакар
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Гуйе Бабакар бьет в цель!
87'
Падерборн делает замену. Михель Свен уходит с поля, а Риттер Марлон выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
81'
СК Дармштадт делает замену. Штарк Янник уходит с поля, а Платте Феликс выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Klaus Gjasula получил желтую карточку от судьи
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
72'
Падерборн делает замену. Цолински Бен уходит с поля, а Гуйе Бабакар выходит на его замену.
72'
Падерборн делает замену. Антви-Аджей Кристофер уходит с поля, а Tobias Schwede выходит на его замену.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Джонс Джовин бьет в цель!
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Михель Свен бьет в цель!
46'
СК Дармштадт делает замену. Сиригу Сандро уходит с поля, а Ридер Тим выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Коллинс Джамилу получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Мелем Марвин бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Антви-Аджей Кристофер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Текпетей Бернард бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация