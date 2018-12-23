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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 13851
АДО Ден Хааг
2:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
3' Желтая карточка
Ниукоп Барт
1:0
4' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
43' Желтая карточка
Бергёйс Стивен
1:1
45' Гол
Бергёйс Стивен
1:2
68' Гол
Ларссон Сэм
72' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
74' Вторая желтая карточка
Ниукоп Барт
2:2
77' Пенальти
Эль-Хайяти Абденассер
90'+6
Второй тайм
96'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
95'
Шанс! Юйнин Чжан из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
95'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
95'
Де Вильена Тонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Головой пробил Гоппел Теймен, но голкипер отбил его в поле!
95'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
94'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
94'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
Угловой
94'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
93'
Бекер Шеральдо мяч отрикошетил от ворот
93'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
93'
ШАНС! Юйнин Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
92'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
92'
Как он промахнулся? Юйнин Чжан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
91'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
91'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Цвинкелс Роберт ошибается в защите.
90'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
89'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
89'
Гоппел Теймен пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
89'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
89'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
88'
Отличные скиллы показывает Гоппел Теймен, обводя своих соперников
87'
Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали
87'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Угловой
87'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
87'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Кёкчю Оркун нанес удар, мяч был парирован, но Цвинкелс Роберт не удержал его в руках.
86'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
86'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
85'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
84'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
83'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
83'
ШАНС! Юйнин Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
82'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 13851 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Гертрейда Лютсхарел
78'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
78'
Тактическая замена. Лоренцен Мелвин уходит с поля и его заменяет Юйнин Чжан
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
77'
Матч возобновлен
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
74'
В РАЗДЕВАЛКУ! - Ниукоп Барт получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
Фол, нарушение
74'
ПЕНАЛЬТИ! - Ниукоп Барт дергает за футболку соперника (это был Бёгелсдейк Том) и рефери назначает пенальти!
73'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
73'
Бёгелсдейк Том мяч отрикошетил от ворот
73'
Иммерс Лекс мяч отрикошетил от ворот
73'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
72'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Бёгелсдейк Том получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
71'
Вердонк Калвин наказан за толчок Бёгелсдейк Том
71'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
70'
Баккер Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Кёкчю Оркун
69'
Отличный гол забил Ларссон Сэм
68'
Вердонк Калвин сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Ларссон Сэм изменил счет на табло!
68'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
68'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
68'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
68'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
67'
Бейло Юстин отбил мяч на угловой после удара Иммерс Лекс из штрафной площади.
67'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Угловой
67'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
67'
Ниукоп Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
66'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
66'
Бергёйс Стивен мяч отрикошетил от ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
64'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
64'
Фейеноорд контролирует мяч.
63'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
63'
Ван Перси Робин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
62'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Бергёйс Стивен задерживает мяч рукой
61'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
60'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
59'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
58'
Ван дер Хейден Ян-Ари наказан за толчок Серж Канон
58'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
58'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Фейеноорд контролирует мяч.
57'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Тапия Ренато пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
54'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Фейеноорд начинает контратаку
53'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
53'
Бейло Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
51'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
48'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Цвинкелс Роберт не дал случится голу! Ниукоп Барт должен был забивать, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв
48'
ШАНС! Ниукоп Барт вышел один-на-один с голкипером...
48'
Тоорнстра Йенс разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
46'
Ван Перси Робин мяч отрикошетил от ворот
46'
Плохо сыграл Серж Канон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Ван Перси Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен изменил счет на табло!
45'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
45'
Ларссон Сэм разрезает оборону соперника отличным пасом
45'
Фейеноорд начинает контратаку
45'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
44'
Иммерс Лекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
44'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
43'
Бергёйс Стивен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
43'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Фейеноорд контролирует мяч.
42'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг.
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
39'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
38'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Лоренцен Мелвин пострадал.
37'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Бик Свен
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
35'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
34'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
33'
Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
32'
Фейеноорд контролирует мяч.
32'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
32'
Ван Перси Робин не смог попасть в створ ударом издали
31'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Фейеноорд контролирует мяч.
30'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
26'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
Фейеноорд контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
25'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Выглядело как неплохой момент. Ван Перси Робин из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
Фейеноорд контролирует мяч.
24'
Иммерс Лекс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
23'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
23'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
22'
Трупе Джованни мяч отрикошетил от ворот
22'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
21'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
21'
ШАНС! Тапия Ренато нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
19'
Фейеноорд контролирует мяч.
19'
Фейеноорд контролирует мяч.
18'
Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
18'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
17'
Вердонк Калвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
16'
Серж Канон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
15'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
14'
Бёгелсдейк Том наказан за толчок Ван Перси Робин
14'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
14'
Как он промахнулся? Лоренцен Мелвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
13'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
13'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
13'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Фейеноорд контролирует мяч.
11'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Фейеноорд контролирует мяч.
10'
Фейеноорд контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
9'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
9'
Фалкенбург Эрик возвращается на поле.
Травма, повреждение
9'
Ниукоп Барт возвращается на поле.
8'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Фалкенбург Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Ниукоп Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Фалкенбург Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
7'
Ниукоп Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фалкенбург Эрик пострадал.
7'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари
5'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
5'
Серж Канон наказан за толчок Ван Перси Робин
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
4'
Отличный гол забил Эль-Хайяти Абденассер
Описание гола
4'
Г О О О О Л Эль-Хайяти Абденассер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
3'
Ниукоп Барт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
3'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Мейерс Арон оказался на газоне.
2'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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