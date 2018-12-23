Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 13851
2:2
Конец матча
3' Желтая карточкаНиукоп Барт
1:0
4' ГолЭль-Хайяти Абденассер
43' Желтая карточкаБергёйс Стивен
1:1
45' ГолБергёйс Стивен
1:2
68' ГолЛарссон Сэм
72' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
74' Вторая желтая карточкаНиукоп Барт
2:2
77' ПенальтиЭль-Хайяти Абденассер
Второй тайм
96'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
95'
Шанс! Юйнин Чжан из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
95'
95'
Де Вильена Тонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Головой пробил Гоппел Теймен, но голкипер отбил его в поле!
95'
94'
АДО Ден Хааг имеет хороший шанс забить.
94'
94'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
93'
Бекер Шеральдо мяч отрикошетил от ворот
93'
93'
ШАНС! Юйнин Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
92'
92'
Как он промахнулся? Юйнин Чжан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
91'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
91'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
91'
91'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Цвинкелс Роберт ошибается в защите.
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
89'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
89'
Гоппел Теймен пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
89'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Ван Бик Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
88'
Отличные скиллы показывает Гоппел Теймен, обводя своих соперников
87'
Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали
87'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
87'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
87'
Иммерс Лекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Кёкчю Оркун нанес удар, мяч был парирован, но Цвинкелс Роберт не удержал его в руках.
86'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
86'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
85'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
85'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
84'
84'
83'
83'
ШАНС! Юйнин Чжан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Гоппел Теймен из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
81'
Матч возобновлен
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 13851 болельщиков
80'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
80'
79'
79'
Тактическая замена. Ван Перси Робин уходит с поля и его заменяет Гертрейда Лютсхарел
78'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Гоппел Теймен
78'
Тактическая замена. Лоренцен Мелвин уходит с поля и его заменяет Юйнин Чжан
77'
Г О О О О Л - Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг забивает с точки!
77'
Матч возобновлен
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
74'
В РАЗДЕВАЛКУ! - Ниукоп Барт получает вторую желтую за то, что тянет соперника за майку
74'
ПЕНАЛЬТИ! - Ниукоп Барт дергает за футболку соперника (это был Бёгелсдейк Том) и рефери назначает пенальти!
73'
Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Бёгелсдейк Том мяч отрикошетил от ворот
73'
Иммерс Лекс мяч отрикошетил от ворот
73'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Эль-Хайяти Абденассер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Бёгелсдейк Том получает желтую карточку за неспортивное поведение
71'
Вердонк Калвин наказан за толчок Бёгелсдейк Том
71'
70'
Баккер Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Судья сигнализирует, что Кёкчю Оркун из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Лоренцен Мелвин
70'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
70'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Кёкчю Оркун
69'
Отличный гол забил Ларссон Сэм
68'
Вердонк Калвин сделал результативную передачу.
68'
Г О О О О Л - Ларссон Сэм изменил счет на табло!
68'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
68'
68'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
68'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с левого угла.
67'
Бейло Юстин отбил мяч на угловой после удара Иммерс Лекс из штрафной площади.
67'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
67'
67'
Ниукоп Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
АДО Ден Хааг начинает контратаку
66'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
66'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
66'
Бергёйс Стивен мяч отрикошетил от ворот
65'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
65'
64'
64'
63'
63'
63'
Ван Перси Робин мяч отрикошетил от ворот
62'
62'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
62'
61'
Бергёйс Стивен задерживает мяч рукой
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
60'
60'
60'
59'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Ван дер Хейден Ян-Ари наказан за толчок Серж Канон
58'
Плохо сыграл Бёгелсдейк Том - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
58'
58'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
56'
56'
55'
Тапия Ренато пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
55'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
54'
54'
54'
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Фейеноорд начинает контратаку
53'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Бейло Юстин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
52'
51'
51'
51'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Фейеноорд имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
50'
49'
48'
48'
Цвинкелс Роберт не дал случится голу! Ниукоп Барт должен был забивать, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв
48'
ШАНС! Ниукоп Барт вышел один-на-один с голкипером...
48'
Тоорнстра Йенс разрезает оборону соперника отличным пасом
47'
47'
47'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
47'
46'
Ван Перси Робин мяч отрикошетил от ворот
46'
Плохо сыграл Серж Канон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
45'
Ван Перси Робин сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Бергёйс Стивен изменил счет на табло!
45'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
45'
Ларссон Сэм разрезает оборону соперника отличным пасом
45'
Фейеноорд начинает контратаку
45'
44'
Иммерс Лекс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
44'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
44'
Матч возобновлен
44'
Мейерс Арон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Бергёйс Стивен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Мейерс Арон пострадал.
43'
42'
42'
41'
40'
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг.
40'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
39'
39'
38'
Эль-Хайяти Абденассер из команды АДО Ден Хааг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
38'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Лоренцен Мелвин пострадал.
37'
37'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
36'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван Бик Свен
36'
36'
Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
35'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Судья сигнализирует, что Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ларссон Сэм
34'
34'
34'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом
33'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
32'
32'
32'
Ван Перси Робин не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
30'
29'
28'
28'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
26'
26'
Бергёйс Стивен не смог попасть в створ ударом издали
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
25'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Трупе Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Выглядело как неплохой момент. Ван Перси Робин из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
24'
24'
Иммерс Лекс нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
24'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
23'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
23'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Трупе Джованни мяч отрикошетил от ворот
22'
21'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
21'
21'
ШАНС! Тапия Ренато нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
19'
19'
18'
Бекер Шеральдо пробует нанести удар издали, но Бейло Юстин держит все под контролем
18'
18'
17'
Вердонк Калвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
Серж Канон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
15'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
15'
Ван Перси Робин из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд забрасывает мяч в штрафную.
14'
Бёгелсдейк Том наказан за толчок Ван Перси Робин
14'
14'
Как он промахнулся? Лоренцен Мелвин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
14'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг идет с мячом вперед на обострение...
13'
13'
Тапия Ренато из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
13'
Мейерс Арон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
9'
9'
9'
9'
Фалкенбург Эрик возвращается на поле.
9'
Ниукоп Барт возвращается на поле.
8'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Фалкенбург Эрик получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Ниукоп Барт получил травму и медбригада забирает его с поля.
7'
Фалкенбург Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Ниукоп Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Фалкенбург Эрик пострадал.
7'
6'
6'
6'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван дер Хейден Ян-Ари
5'
5'
Серж Канон наказан за толчок Ван Перси Робин
5'
Контроль мяча: [team1]: 80%, [team2]: 20%.
4'
Отличный гол забил Эль-Хайяти Абденассер
4'
Г О О О О Л Эль-Хайяти Абденассер закручивает штрафной в сетку! Великолепно
3'
Ниукоп Барт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
3'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Мейерс Арон оказался на газоне.
2'
2'
2'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
2'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
АДО Ден Хааг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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