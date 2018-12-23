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Winline
Стадион: Зрители: 8301
Эммен
0:2
Второй тайм: 71'
Виллем II
0'
0:1
42' Гол
Озбилиз Араз
0:2
55' Гол
Фран Соль
71'
Второй тайм
Фол, нарушение
71'
Баккер Ник наказан за толчок Анита Вурнон
71'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
69'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
67'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
67'
Ариас Яфар из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Янсен Анко из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
64'
Удар от ворот произведет Виллем II
64'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
63'
Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
63'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Педерсен Никлас из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
62'
Эммен контролирует мяч.
Угловой
61'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
Угловой
58'
Янсен Анко из команды Эммен подал угловой слева.
56'
Тактическая замена. Нимейер Рёвен уходит с поля и его заменяет Педерсен Никлас
Описание гола
55'
ГОЛ! Легко закончил атаку Фран Соль из команды Виллем II, забив в пустые ворота!
55'
Фран Соль нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
55'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
51'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
50'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
49'
Нимейер Рёвен из команды Эммен играет слишком грубо. Кроули Дэниэл оказался на газоне.
49'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
48'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
48'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Эммен контролирует мяч.
47'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 8301 болельщиков
47'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
46'
Нимейер Рёвен из команды Эммен в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ариас Яфар из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
Фол, нарушение
44'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
43'
Эммен контролирует мяч.
42'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Озбилиз Араз изменил счет на табло!
42'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
42'
Виллем II начинает контратаку
42'
Виллем II контролирует мяч.
41'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает неудачный навес.
41'
Удар от ворот произведет Эммен
41'
Фран Соль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Льонч Поль и Фран Соль из команды Виллем II.
Фол, нарушение
40'
Ариас Яфар задерживает мяч рукой
40'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Янсен Анко пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
38'
Кроули Дэниэл наказан за толчок Янсен Анко
38'
Эммен начинает контратаку
37'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Эммен контролирует мяч.
35'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Янсен Анко из команды Эммен играет слишком грубо. Анита Вурнон оказался на газоне.
32'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Нимейер Рёвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Бейл Гленн из команды Эммен играет слишком грубо. Анита Вурнон оказался на газоне.
31'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Удар от ворот произведет Эммен
30'
Отличный пас сделал Анита Вурнон из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нимейер Рёвен
28'
Виллем II контролирует мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бейл Гленн
27'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
26'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой слева.
26'
Озбилиз Араз нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
Угловой
25'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Бейл Гленн грубо играет против соперника. Пострадал Фран Соль
24'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
24'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
22'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Виллем II
22'
ШАНС! Ариас Яфар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
21'
Голкипер мог бы сыграть и получше
21'
Кавлан Канер из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
18'
Удар от ворот произведет Эммен
18'
ШАНС! Озбилиз Араз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Паласиос Диего, его свалил Нимейер Рёвен.
17'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ариас Яфар нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
17'
Бейл Гленн из команды Эммен делает пас партнеру.
17'
Бейл Гленн из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
16'
Эммен контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Фран Соль наказан за толчок Бейл Гленн
15'
Удар от ворот произведет Виллем II
Фол, нарушение
15'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Гронсвельд Стеф оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Сикман Тим из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Нимейер Рёвен из команды Эммен играет слишком грубо. Льонч Поль оказался на газоне.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
11'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Эммен контролирует мяч.
6'
Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Угловой
6'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
6'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Озбилиз Араз из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
6'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
4'
Эммен контролирует мяч.
3'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
2'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
2'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Удар от ворот произведет Эммен
1'
Фран Соль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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