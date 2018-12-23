Стадион: De Oude Meerdijk Зрители: 8301
0:1
42' ГолОзбилиз Араз
0:2
55' ГолФран Соль
Второй тайм
71'
Баккер Ник наказан за толчок Анита Вурнон
71'
Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
70'
70'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
69'
69'
68'
68'
68'
68'
Бейл Гленн не смог попасть в створ ударом издали
67'
67'
Ариас Яфар из команды Эммен отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Ариас Яфар из команды Эммен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
66'
66'
Янсен Анко из команды Эммен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
64'
64'
64'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Эммен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
63'
Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Льюис Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Педерсен Никлас из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой справа.
58'
56'
Тактическая замена. Нимейер Рёвен уходит с поля и его заменяет Педерсен Никлас
55'
Фран Соль нанес удар, мяч был парирован, но Схерпен Кьелл не удержал его в руках.
55'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
51'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Нимейер Рёвен из команды Эммен играет слишком грубо. Кроули Дэниэл оказался на газоне.
49'
49'
48'
Янсен Анко нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Янсен Анко из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
48'
48'
47'
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 8301 болельщиков
47'
46'
Льонч Поль из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
46'
Нимейер Рёвен из команды Эммен в офсайде
45'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
45'
Судья сигнализирует, что Ариас Яфар из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
44'
Бейл Гленн задерживает мяч рукой
43'
42'
Данкерлёй Дамил сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Озбилиз Араз изменил счет на табло!
42'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
42'
Виллем II начинает контратаку
42'
Виллем II контролирует мяч.
41'
41'
Озбилиз Араз из команды Виллем II делает неудачный навес.
41'
41'
Фран Соль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Льонч Поль и Фран Соль из команды Виллем II.
40'
Ариас Яфар задерживает мяч рукой
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
39'
Янсен Анко пробил со штрафного прямо в стенку
38'
Кроули Дэниэл наказан за толчок Янсен Анко
38'
Эммен начинает контратаку
37'
37'
36'
36'
Кавлан Канер нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
35'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
34'
34'
33'
33'
Янсен Анко из команды Эммен играет слишком грубо. Анита Вурнон оказался на газоне.
32'
32'
Нимейер Рёвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Бейл Гленн из команды Эммен играет слишком грубо. Анита Вурнон оказался на газоне.
31'
30'
30'
Отличный пас сделал Анита Вурнон из команды Виллем II. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
28'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Нимейер Рёвен
28'
Виллем II контролирует мяч.
27'
Судья сигнализирует, что Данкерлёй Дамил из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Бейл Гленн
27'
26'
26'
26'
Янсен Анко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Озбилиз Араз из команды Виллем II подал угловой слева.
26'
Озбилиз Араз нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Питерс Йорденс из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
25'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
25'
Безумный фол. Бейл Гленн грубо играет против соперника. Пострадал Фран Соль
24'
24'
Чакон Майкл из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
24'
23'
Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
22'
22'
ШАНС! Ариас Яфар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Гронсвельд Стеф из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
21'
Голкипер мог бы сыграть и получше
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кавлан Канер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Льонч Поль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
18'
18'
ШАНС! Озбилиз Араз нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Назначен штрафной. Пострадал Паласиос Диего, его свалил Нимейер Рёвен.
17'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ариас Яфар нанес удар, мяч был парирован, но Брандерхорст Маттейс не удержал его в руках.
17'
Бейл Гленн из команды Эммен делает пас партнеру.
17'
Бейл Гленн из команды Эммен идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Фран Соль наказан за толчок Бейл Гленн
15'
15'
Льонч Поль из команды Виллем II играет слишком грубо. Гронсвельд Стеф оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
14'
14'
Сикман Тим из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
12'
Нимейер Рёвен из команды Эммен играет слишком грубо. Льонч Поль оказался на газоне.
12'
Судья сигнализирует, что Кроули Дэниэл из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Янсен Анко
11'
10'
Кавлан Канер из команды Эммен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
9'
9'
8'
7'
6'
6'
6'
Кроули Дэниэл из команды Виллем II разыграл угловой с левого угла.
6'
Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
5'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
4'
3'
3'
Матч возобновлен
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
Баккер Ник из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
2'
1'
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
1'
Фран Соль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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