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Стадион:
Морейренсе
2:1
Конец матча
Боавишта
0'
0:1
17' Гол
Матеуш Галиану
26' Желтая карточка
Лейте Элтон
1:1
28' Пенальти
Нене Да Сильва
30' Желтая карточка
Нерис
36' Вторая желтая карточка
Нерис
2:1
45' Гол
Арсенио
54' Желтая карточка
Raphael I
66' Желтая карточка
Абархоун Мохамед
79' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
85' Желтая карточка
Талоша Жоау
85' Желтая карточка
Арсенио
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Арсенио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
85'
Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
83'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Нуну Педру выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Пачеку Фабиу получил желтую карточку от судьи
75'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Ibra Koneh выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Абархоун Мохамед получил желтую карточку от судьи
62'
Морейренсе делает замену. Heri уходит с поля, а Ауашерия Билель выходит на его замену.
56'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Raphael получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Арсенио бьет в цель!
39'
Боавишта делает замену. Клару Андре уходит с поля, а Raphael выходит на его замену.
36'
Нерис получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
30'
Нерис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва из команды Морейренсе забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Лейте Элтон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Матеуш Галиану бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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