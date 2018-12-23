Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
2:1
Конец матча
0:1
17' ГолМатеуш Галиану
26' Желтая карточкаЛейте Элтон
1:1
28' ПенальтиНене Да Сильва
30' Желтая карточкаНерис
36' Вторая желтая карточкаНерис
2:1
45' ГолАрсенио
54' Желтая карточкаRaphael I
66' Желтая карточкаАбархоун Мохамед
79' Желтая карточкаПачеку Фабиу
85' Желтая карточкаТалоша Жоау
85' Желтая карточкаАрсенио
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
85'
Арсенио получил желтую карточку от судьи
85'
Талоша Жоау получил желтую карточку от судьи
83'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Нуну Педру выходит на его замену.
79'
Пачеку Фабиу получил желтую карточку от судьи
75'
Боавишта делает замену. Матеуш Галиану уходит с поля, а Ibra Koneh выходит на его замену.
66'
Абархоун Мохамед получил желтую карточку от судьи
62'
Морейренсе делает замену. Heri уходит с поля, а Ауашерия Билель выходит на его замену.
56'
Боавишта делает замену. Эшпинью Фабиу уходит с поля, а Рошинья Кошта выходит на его замену.
54'
Raphael получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Арсенио бьет в цель!
39'
Боавишта делает замену. Клару Андре уходит с поля, а Raphael выходит на его замену.
36'
Нерис получает вторую желтую карточку. Удаление.
30'
Нерис получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва из команды Морейренсе забивает с точки!
26'
Лейте Элтон получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Матеуш Галиану бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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