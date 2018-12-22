Стадион: Насиональ
5:2
Конец матча
0:1
1' ГолПетролина Нилдо
1:1
4' ГолЛика Перейра
1:2
26' ГолАмилтон Минервино
2:2
35' ГолHenrique I
3:2
54' Гол в свои воротаГомеш Витор
4:2
68' ГолЛика Перейра
5:2
72' ГолHenrique I
83' Желтая карточкаДерлей Диас
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Белененсеш делает замену. Алмейда Каиксета Наскентес Энрике уходит с поля, а Люич Матия выходит на его замену.
83'
Дерлей Диас получил желтую карточку от судьи
81'
Белененсеш делает замену. Бергдич Закария уходит с поля, а Рейнилду выходит на его замену.
75'
Авиш делает замену. Бальде Мама уходит с поля, а Фаринья Луис выходит на его замену.
74'
Белененсеш делает замену. Лика Перейра уходит с поля, а Eduardo выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Алмейда Каиксета Наскентес Энрике бьет в цель!
68'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
59'
Авиш делает замену. Оливейра Рубен уходит с поля, а Дерлей Диас выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Гомеш Витор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Алмейда Каиксета Наскентес Энрике бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Амилтон Минервино бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Лика Перейра бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Петролина Нилдо бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nacional. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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