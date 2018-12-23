Стадион: Драгау
0:1
12' ГолВинисиус Оливейра
1:1
16' ГолБраими Ясин
2:1
25' ГолМарега Мусса
55' Желтая карточкаКоэнтрау Фабиу
55' Желтая карточкаТарантини Рикардо
58' Желтая карточкаМонте Нелсон
90' Вторая желтая карточкаКоэнтрау Фабиу
Второй тайм
90'
Коэнтрау Фабиу получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Адриан Лопес выходит на его замену.
87'
Риу Аве делает замену. Габриэльзиньо уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
81'
Порту делает замену. Тикиньо Франсиско уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
72'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
58'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
55'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
55'
Коэнтрау Фабиу получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
25'
Риу Аве делает замену. Желсон Мартиньш уходит с поля, а Ямбор Никола выходит на его замену.
16'
Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
12'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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