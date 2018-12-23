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Стадион:
Порту
2:1
Конец матча
Риу Аве
0'
0:1
12' Гол
Винисиус Оливейра
1:1
16' Гол
Браими Ясин
2:1
25' Гол
Марега Мусса
55' Желтая карточка
Коэнтрау Фабиу
55' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
58' Желтая карточка
Монте Нелсон
90' Вторая желтая карточка
Коэнтрау Фабиу
90'+6
Второй тайм
90'
Коэнтрау Фабиу получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Порту делает замену. Браими Ясин уходит с поля, а Адриан Лопес выходит на его замену.
87'
Риу Аве делает замену. Габриэльзиньо уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
81'
Порту делает замену. Тикиньо Франсиско уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
72'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Торрес Оливер выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Монте Нелсон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Коэнтрау Фабиу получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Марега Мусса бьет в цель!
25'
Риу Аве делает замену. Желсон Мартиньш уходит с поля, а Ямбор Никола выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Браими Ясин бьет в цель!
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Винисиус Оливейра бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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