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Стадион:
Насьонал Мадейра
2:0
Конец матча
Шавиш
0'
27' Желтая карточка
Паулинью Паулу
1:0
35' Гол
Bryan Rochez
45' Желтая карточка
Сезар Жулио
54' Желтая карточка
Джефферсон Сантос
69' Желтая карточка
Палочевич Александар
2:0
76' Пенальти
Bryan Rochez
85' Желтая карточка
Маркан Маркос
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
83'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Барселос Диего выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Bryan Rochez из команды Насьонал Мадейра забивает с точки!
73'
Шавиш делает замену. Мартинш Луиш уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Палочевич Александар получил желтую карточку от судьи
67'
Насьонал Мадейра делает замену. Jota уходит с поля, а Палочевич Александар выходит на его замену.
59'
Насьонал Мадейра делает замену. Камачу Жоау уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Джефферсон Сантос получил желтую карточку от судьи
53'
Шавиш делает замену. Abdoul Faissal Zangre уходит с поля, а Эбралидзе Автандил выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Шавиш делает замену. Башту Угу уходит с поля, а Marlon Rangel выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Bryan Rochez бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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