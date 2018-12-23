Стадион: Де Мадейра
2:0
Конец матча
27' Желтая карточкаПаулинью Паулу
1:0
35' ГолBryan Rochez
45' Желтая карточкаСезар Жулио
54' Желтая карточкаДжефферсон Сантос
69' Желтая карточкаПалочевич Александар
2:0
76' ПенальтиBryan Rochez
85' Желтая карточкаМаркан Маркос
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
83'
Насьонал Мадейра делает замену. Вити Витиньеш уходит с поля, а Барселос Диего выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Bryan Rochez из команды Насьонал Мадейра забивает с точки!
73'
Шавиш делает замену. Мартинш Луиш уходит с поля, а Брессан Ренан выходит на его замену.
69'
Палочевич Александар получил желтую карточку от судьи
67'
Насьонал Мадейра делает замену. Jota уходит с поля, а Палочевич Александар выходит на его замену.
59'
Насьонал Мадейра делает замену. Камачу Жоау уходит с поля, а Риаскос Брайан выходит на его замену.
54'
Джефферсон Сантос получил желтую карточку от судьи
53'
Шавиш делает замену. Abdoul Faissal Zangre уходит с поля, а Эбралидзе Автандил выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Сезар Жулио получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Bryan Rochez бьет в цель!
27'
Паулинью Паулу получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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