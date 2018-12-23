  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Winline
Стадион:
Галатасарай
2:2
Второй тайм: 49'
Сивасспор
0'
0:1
9' Гол
Robson de Souza I
19' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
1:1
20' Пенальти
Дердийок Эрен
23' Желтая карточка
Мариано Феррейра
2:1
30' Гол
Фегули Софьян
2:2
41' Гол
Robson de Souza I
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Фегули Софьян бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Дердийок Эрен из команды Галатасарай забивает с точки!
Желтая карточка
19'
Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Робиньо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Сегодня
Англия: Премьер-лига
Германия: Бундеслига
Испания: Примера
Франция: Лига 1
Голландия: Эредивизие
Португалия: Примейра-лига
Турция: Суперлига
Шотландия: Премьер-лига
Бельгия: Первый дивизион А
Испания: Сегунда
Италия: Серия B
Италия: Серия C (Группа C)
Кипр: Первый дивизион

Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация