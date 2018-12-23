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Стадион:
Бурсаспор
1:1
Конец матча
Малатьяспор
0'
1:0
45' Гол
Найир Умут
1:1
46' Гол
Гильерме Маркес
55' Желтая карточка
Гильерме Маркес
58' Желтая карточка
Aytac Kara II
88' Вторая желтая карточка
Гильерме Маркес
90' Желтая карточка
Фарноль Фабьен
1:1
90' Не забитый пенальти
Aytac Kara II
90'+10
Второй тайм
Описание гола
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Aytac Kara пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
90'
Фарноль Фабьен получил желтую карточку от судьи
90'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бурсаспор делает замену. Севе Анри уходит с поля, а Cagatay Yilmaz выходит на его замену.
88'
Гильерме Маркес получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Малатьяспор делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
76'
Бурсаспор делает замену. Торун Тунай уходит с поля, а Аллано Лима выходит на его замену.
63'
Малатьяспор делает замену. Тозлу Эрен уходит с поля, а Бутаиб Халид выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Aytac Kara получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Гильерме Маркес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Гильерме Маркес бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Найир Умут бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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