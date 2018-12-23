Стадион: Бурса Бююкшехир Беледие
1:1
Конец матча
1:0
45' ГолНайир Умут
1:1
46' ГолГильерме Маркес
55' Желтая карточкаГильерме Маркес
58' Желтая карточкаAytac Kara II
88' Вторая желтая карточкаГильерме Маркес
90' Желтая карточкаФарноль Фабьен
1:1
90' Не забитый пенальтиAytac Kara II
Второй тайм
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Aytac Kara пробил пенальти, но не смог забить!
90'
Фарноль Фабьен получил желтую карточку от судьи
90'
Малатьяспор делает замену. Бюйюк Адем уходит с поля, а Bugra Cagiran выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бурсаспор делает замену. Севе Анри уходит с поля, а Cagatay Yilmaz выходит на его замену.
88'
Гильерме Маркес получает вторую желтую карточку. Удаление.
81'
Малатьяспор делает замену. Алексич Даниел уходит с поля, а Йылдыз Ахмед выходит на его замену.
76'
Бурсаспор делает замену. Торун Тунай уходит с поля, а Аллано Лима выходит на его замену.
63'
Малатьяспор делает замену. Тозлу Эрен уходит с поля, а Бутаиб Халид выходит на его замену.
58'
Aytac Kara получил желтую карточку от судьи
55'
Гильерме Маркес получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - Гильерме Маркес бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Найир Умут бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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