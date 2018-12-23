Стадион: Kazim Karabekir Stadium
1:1
Конец матча
6' Желтая карточкаTiago Lopes
0:1
32' ГолСэпунару Кристиан
38' Желтая карточкаГёр Локман
38' Желтая карточкаIbrahim Akdag
38' Желтая карточкаЧери Тьяронн
38' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
1:1
45' ГолАнтальяли Тайлан
45' Желтая карточкаЧиназ Самил
90' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
90' Желтая карточкаЙилдирим Муаммер
Второй тайм
90'
Йилдирим Муаммер получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
81'
Ерзурум делает замену. Хурмаджи Озер уходит с поля, а Шабалала Сифиве выходит на его замену.
78'
Ерзурум делает замену. Башсан Эмрах уходит с поля, а Erhan Celenk выходит на его замену.
72'
Кайсериспор делает замену. Сэпунару Кристиан уходит с поля, а Гьян Асамоа выходит на его замену.
64'
Ерзурум делает замену. Суну Жиль уходит с поля, а Тай Леннарт выходит на его замену.
58'
Кайсериспор делает замену. Кравец Артём уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Кайсериспор делает замену. Tiago Lopes уходит с поля, а Гюлен Левент выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Антальяли Тайлан бьет в цель!
38'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
38'
Чери Тьяронн получил желтую карточку от судьи
38'
Ibrahim Akdag получил желтую карточку от судьи
38'
Гёр Локман получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Сэпунару Кристиан бьет в цель!
6'
Tiago Lopes получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazim Karabekir Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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