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Стадион:
Эрзурум ББ
1:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
6' Желтая карточка
Tiago Lopes
0:1
32' Гол
Сэпунару Кристиан
38' Желтая карточка
Гёр Локман
38' Желтая карточка
Ibrahim Akdag
38' Желтая карточка
Чери Тьяронн
38' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
1:1
45' Гол
Антальяли Тайлан
45' Желтая карточка
Чиназ Самил
90' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
90' Желтая карточка
Йилдирим Муаммер
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Йилдирим Муаммер получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
81'
Ерзурум делает замену. Хурмаджи Озер уходит с поля, а Шабалала Сифиве выходит на его замену.
78'
Ерзурум делает замену. Башсан Эмрах уходит с поля, а Erhan Celenk выходит на его замену.
72'
Кайсериспор делает замену. Сэпунару Кристиан уходит с поля, а Гьян Асамоа выходит на его замену.
64'
Ерзурум делает замену. Суну Жиль уходит с поля, а Тай Леннарт выходит на его замену.
58'
Кайсериспор делает замену. Кравец Артём уходит с поля, а Варела Силвештре выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Кайсериспор делает замену. Tiago Lopes уходит с поля, а Гюлен Левент выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Антальяли Тайлан бьет в цель!
Желтая карточка
38'
Сэпунару Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Чери Тьяронн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Ibrahim Akdag получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Гёр Локман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Сэпунару Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Tiago Lopes получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazim Karabekir Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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