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  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 31654
Саутгемптон
1:2
Конец матча
Вест Хэм
0'
1:0
50' Гол
Редмонд Натан
1:1
53' Гол
Андерсон Фелипе
1:2
59' Гол
Андерсон Фелипе
66' Желтая карточка
Таргет Мэтт
83' Желтая карточка
Беднарек Ян
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Райс Деклан мяч отрикошетил от ворот
95'
Андерсон Фелипе нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
95'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
95'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
94'
Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
94'
Опасность! Редмонд Натан из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Масуаку Артур
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 31654 болельщиков
91'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Игрок команды Саутгемптон совершает фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
90'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
90'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
89'
Маккарти Алекс отбил мяч на угловой после удара Андерсон Фелипе из штрафной площади.
89'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
88'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
87'
Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед
Офсайд
87'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
87'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
85'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
85'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Беднарек Ян ошибается в защите.
84'
Райс Деклан нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Плохо сыграл Таргет Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
83'
Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Кэрролл Эндрю, его свалил Беднарек Ян.
82'
Остин Чарльз нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон находит одноклубника четким пасом пяткой.
81'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Тактическая замена. Йосида Майя уходит с поля и его заменяет Остин Чарльз
79'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Ноубл Марк
Офсайд
77'
Йосида Майя из команды Саутгемптон в офсайде
77'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
77'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
75'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
75'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
73'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
Фол, нарушение
72'
Антонио Майкл наказан за толчок Ромеу Ориоль
72'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Саутгемптон контролирует мяч.
71'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
71'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Вест Хэм контролирует мяч.
70'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
69'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
69'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
68'
Лукас Перес мяч отрикошетил от ворот
68'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
68'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
68'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
67'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
66'
Таргет Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Таргет Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Антонио Майкл
65'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
65'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Янн Валери из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
Угловой
63'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
63'
Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Таргет Мэтт разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
Саутгемптон контролирует мяч.
63'
Ромеу Ориоль ошибается в защите.
62'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
61'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
59'
Антонио Майкл сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Андерсон Фелипе изменил счет на табло!
59'
Антонио Майкл разрезает оборону соперника отличным пасом
59'
Вест Хэм начинает контратаку
59'
Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
58'
Фабьянски Лукаш из команды Вест Хэм сделал отличный сейв!
58'
Хороший удар издали нанес Армстронг Стюарт, но отличный сейв сделал Фабьянски Лукаш. Угловой.
58'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Ромеу Ориоль пострадал.
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Лемина Марио нарушает правила. Крессуэлл Арон пострадал
55'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Тактическая замена. Диангана Грэди уходит с поля и его заменяет Кэрролл Эндрю
Описание гола
53'
ГОООООЛ - Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм забивает из-за штрафной площади
53'
Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Ромеу Ориоль должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
50'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Редмонд Натан должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
50'
Ромеу Ориоль нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
50'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
50'
Янн Валери из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отличные скиллы показывает Янн Валери, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Описание гола
50'
ГОЛ! Легко закончил атаку Редмонд Натан из команды Саутгемптон, забив в пустые ворота!
50'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Беднарек Ян наказан за толчок Андерсон Фелипе
47'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
45'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
45'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
45'
Вест Хэм начинает контратаку
45'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Антонио Майкл ошибается в защите.
44'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
43'
Антонио Майкл мяч отрикошетил от ворот
43'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
42'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
40'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Вест Хэм начинает контратаку
40'
Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
39'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
38'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
38'
Саутгемптон контролирует мяч.
38'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Вест Хэм начинает контратаку
38'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
37'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
37'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
37'
Янн Валери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ингс Дэнни из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Антонио Майкл
35'
Саутгемптон контролирует мяч.
35'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Вест Хэм контролирует мяч.
32'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Вест Хэм контролирует мяч.
30'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Таргет Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
29'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
29'
Антонио Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
28'
Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
28'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
27'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Вест Хэм контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
25'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон в офсайде
25'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
24'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
23'
Андерсон Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
23'
Лукас Перес из команды Вест Хэм в офсайде
23'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
22'
Как он промахнулся? Лукас Перес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
21'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
20'
ШАНС! Армстронг Стюарт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Снодграсс Роберт пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
19'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
18'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Саутгемптон контролирует мяч.
18'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
18'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
16'
Вест Хэм контролирует мяч.
15'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
14'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Обьянг Педро из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ингс Дэнни
13'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
12'
Янн Валери наказан за толчок Андерсон Фелипе
12'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Антонио Майкл ошибается в защите.
11'
Саутгемптон контролирует мяч.
11'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
10'
Янн Валери из команды Саутгемптон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
9'
Ромеу Ориоль наказан за толчок Снодграсс Роберт
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
Беднарек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
8'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Плохо сыграл Вестергор Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
8'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
7'
Таргет Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
5'
Вестергор Янник из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Лукас Перес оказался на газоне.
Офсайд
5'
Лукас Перес из команды Вест Хэм в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
Вест Хэм контролирует мяч.
4'
Саутгемптон контролирует мяч.
4'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
3'
Как он промахнулся? Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни, обводя своих соперников
3'
Опасность! Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
2'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Саутгемптон контролирует мяч.
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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