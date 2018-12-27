Стадион: Сент-Мэрис Зрители: 31654
1:2
Конец матча
1:0
50' ГолРедмонд Натан
1:1
53' ГолАндерсон Фелипе
1:2
59' ГолАндерсон Фелипе
66' Желтая карточкаТаргет Мэтт
83' Желтая карточкаБеднарек Ян
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Райс Деклан мяч отрикошетил от ворот
95'
Андерсон Фелипе нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
95'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
95'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
95'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
94'
94'
Янн Валери из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
94'
Опасность! Редмонд Натан из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
93'
93'
93'
92'
92'
Тактическая замена. Снодграсс Роберт уходит с поля и его заменяет Масуаку Артур
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 31654 болельщиков
91'
91'
Игрок команды Саутгемптон совершает фол
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
90'
89'
Лонг Шейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
89'
Маккарти Алекс отбил мяч на угловой после удара Андерсон Фелипе из штрафной площади.
89'
Отличные скиллы показывает Андерсон Фелипе, обводя своих соперников
88'
87'
Тактическая замена. Лемина Марио уходит с поля и его заменяет Эльюнусси Мохамед
87'
Лонг Шейн из команды Саутгемптон в офсайде
87'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
86'
85'
85'
Антонио Майкл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
85'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
85'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Беднарек Ян ошибается в защите.
84'
Райс Деклан нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Плохо сыграл Таргет Мэтт - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
83'
Беднарек Ян получил желтую карточку от судьи
82'
Назначен штрафной. Пострадал Кэрролл Эндрю, его свалил Беднарек Ян.
82'
Остин Чарльз нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон находит одноклубника четким пасом пяткой.
81'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
80'
Тактическая замена. Йосида Майя уходит с поля и его заменяет Остин Чарльз
79'
78'
Тактическая замена. Лукас Перес уходит с поля и его заменяет Ноубл Марк
77'
Йосида Майя из команды Саутгемптон в офсайде
77'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
77'
76'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
75'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
73'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
73'
72'
Судья сигнализирует, что Вестергор Янник из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
72'
Антонио Майкл наказан за толчок Ромеу Ориоль
72'
71'
71'
71'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
70'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
69'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
68'
Лукас Перес мяч отрикошетил от ворот
68'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
68'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
Лукас Перес из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
67'
66'
Таргет Мэтт получил желтую карточку от судьи
66'
Безумный фол. Таргет Мэтт грубо играет против соперника. Пострадал Антонио Майкл
65'
65'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
64'
Янн Валери из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
64'
63'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон подал угловой слева.
63'
Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Таргет Мэтт разрезает оборону соперника отличным пасом
63'
63'
Ромеу Ориоль ошибается в защите.
62'
62'
Тактическая замена. Ингс Дэнни уходит с поля и его заменяет Лонг Шейн
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
59'
Антонио Майкл сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Андерсон Фелипе изменил счет на табло!
59'
Антонио Майкл разрезает оборону соперника отличным пасом
59'
59'
Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон подал угловой справа.
58'
Фабьянски Лукаш из команды Вест Хэм сделал отличный сейв!
58'
Хороший удар издали нанес Армстронг Стюарт, но отличный сейв сделал Фабьянски Лукаш. Угловой.
58'
56'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм опасно и грубо сыграл. Ромеу Ориоль пострадал.
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Лемина Марио нарушает правила. Крессуэлл Арон пострадал
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
55'
Тактическая замена. Диангана Грэди уходит с поля и его заменяет Кэрролл Эндрю
53'
ГОООООЛ - Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм забивает из-за штрафной площади
53'
Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
53'
52'
52'
50'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Ромеу Ориоль должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
50'
Фабьянски Лукаш не дал случится голу! Редмонд Натан должен был забивать, но Фабьянски Лукаш сделал отличный сейв
50'
Ромеу Ориоль нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Армстронг Стюарт нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
50'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
50'
Янн Валери из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отличные скиллы показывает Янн Валери, обводя своих соперников
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
ГОЛ! Легко закончил атаку Редмонд Натан из команды Саутгемптон, забив в пустые ворота!
50'
49'
49'
48'
48'
Матч возобновлен
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Беднарек Ян наказан за толчок Андерсон Фелипе
47'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
45'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
45'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
45'
45'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
Антонио Майкл ошибается в защите.
44'
43'
43'
Антонио Майкл мяч отрикошетил от ворот
43'
42'
42'
41'
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
40'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
40'
Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
38'
38'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
37'
37'
37'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
Янн Валери выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Андерсон Фелипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Ингс Дэнни из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Антонио Майкл
35'
35'
35'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
35'
33'
33'
32'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
31'
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Таргет Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
29'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Отличные скиллы показывает Антонио Майкл, обводя своих соперников
29'
Антонио Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Таргет Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
28'
27'
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Ингс Дэнни из команды Саутгемптон в офсайде
25'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
24'
23'
Андерсон Фелипе не смог попасть в створ ударом издали
23'
Лукас Перес из команды Вест Хэм в офсайде
23'
22'
22'
Как он промахнулся? Лукас Перес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
21'
20'
ШАНС! Армстронг Стюарт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Снодграсс Роберт пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
19'
19'
18'
18'
18'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
18'
17'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
17'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
15'
Райс Деклан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
14'
13'
Судья сигнализирует, что Обьянг Педро из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Ингс Дэнни
13'
12'
Янн Валери наказан за толчок Андерсон Фелипе
12'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Антонио Майкл ошибается в защите.
11'
11'
10'
10'
Янн Валери из команды Саутгемптон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
10'
9'
Ромеу Ориоль наказан за толчок Снодграсс Роберт
8'
8'
8'
8'
Диангана Грэди из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Плохо сыграл Вестергор Янник - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
7'
Таргет Мэтт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
5'
Вестергор Янник из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Лукас Перес оказался на газоне.
5'
Лукас Перес из команды Вест Хэм в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
4'
4'
4'
3'
3'
Как он промахнулся? Ингс Дэнни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Отличные скиллы показывает Ингс Дэнни, обводя своих соперников
3'
Опасность! Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
3'
3'
2'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
2'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия: Дабл-ю Лига: Женщины
Австралия: Эй-Лига
Египет: Премьер-лига
Израиль: Первая лига Израиля
Индия: И-Лига
Португалия: Кубок лиги (Группа A)
Португалия: Кубок лиги (Группа B)
Комментарии к прогнозам (0)