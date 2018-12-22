Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Арсенал

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 22.12.2018 Борнмут 2:0 Брайтон ПЛ
- 16.12.2018 Брайтон 1:2 Челси ПЛ
- 08.12.2018 Бёрнли 1:0 Брайтон ПЛ
- 04.12.2018 Брайтон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.12.2018 Хаддерсфилд Таун 1:2 Брайтон ПЛ
- 24.11.2018 Брайтон 1:1 Лестер ПЛ
- 10.11.2018 Кардифф Сити 2:1 Брайтон ПЛ
- 03.11.2018 Эвертон 3:1 Брайтон ПЛ
- 27.10.2018 Брайтон 1:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 20.10.2018 Ньюкасл 0:1 Брайтон ПЛ
- 05.10.2018 Брайтон 1:0 Вест Хэм ПЛ
- 29.09.2018 Манчестер Сити 2:0 Брайтон ПЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 17.09.2018 Саутгемптон 2:2 Брайтон ПЛ
- 01.09.2018 Брайтон 2:2 Фулхэм ПЛ
- 28.08.2018 Брайтон 0:1 Саутгемптон КЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 19.08.2018 Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.08.2018 Уотфорд 2:0 Брайтон ПЛ
- 03.08.2018 Брайтон 2:1 Нант ТМК
Арсенал (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 22.12.2018 Арсенал 3:1 Бёрнли ПЛ
- 19.12.2018 Арсенал 0:2 Тоттенхэм КЛ
- 16.12.2018 Саутгемптон 3:2 Арсенал ПЛ
- 13.12.2018 Арсенал 1:0 Карабах ЛЕ
- 08.12.2018 Арсенал 1:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 05.12.2018 Манчестер Юнайтед 2:2 Арсенал ПЛ
- 02.12.2018 Арсенал 4:2 Тоттенхэм ПЛ
- 29.11.2018 Ворскла 0:3 Арсенал ЛЕ
- 25.11.2018 Борнмут 1:2 Арсенал ПЛ
- 11.11.2018 Арсенал 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 08.11.2018 Арсенал 0:0 Спортинг Л ЛЕ
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 31.10.2018 Арсенал 2:1 Блэкпул КЛ
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Арсенал: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 01.10.2017 Арсенал 2:0 Брайтон Премьер-лига
- 25.01.2015 Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
- 26.01.2013 Брайтон 2:3 Арсенал Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 7
|48
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|50 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|37 - 18
|42
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 15
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 24
|37
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 30
|29
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 25
|27
|8.
|Борнмут
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|12.
|Эвертон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 28
|24
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 25
|18
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|18 - 38
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 36
|12
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|11 - 31
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|16 - 42
|10
-
Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - АрсеналДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 14 часов 9 минут.
Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал
Брайтон
5.1% (3)
Ничья:
3.4% (2)
Арсенал
91.5% (54)
1:2 Арсенал:
55.9% (33)
0:1 Арсенал:
15.3% (9)
0:2 Арсенал:
13.6% (8)
1:3 Арсенал:
5.1% (3)
1:1 Ничья:
3.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Сегодня
Товарищеские матчи. Сборные
Турция: Суперлига
Израиль: Первая лига Израиля
Марокко: Ботола
Турция: Первая лига Турции
Комментарии к прогнозам (0)