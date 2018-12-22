Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Челси

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Стадион: Викарадж Роад
Предыдущие игры
Уотфорд (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.12.2018 Вест Хэм 0:2 Уотфорд ПЛ
- 15.12.2018 Уотфорд 3:2 Кардифф Сити ПЛ
- 10.12.2018 Эвертон 2:2 Уотфорд ПЛ
- 04.12.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 01.12.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 24.11.2018 Уотфорд 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 10.11.2018 Саутгемптон 1:1 Уотфорд ПЛ
- 03.11.2018 Ньюкасл 1:0 Уотфорд ПЛ
- 27.10.2018 Уотфорд 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 20.10.2018 Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 06.10.2018 Уотфорд 0:4 Борнмут ПЛ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Фулхэм 1:1 Уотфорд ПЛ
- 15.09.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.08.2018 Рединг 0:2 Уотфорд КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.08.2018 Бёрнли 1:3 Уотфорд ПЛ
- 11.08.2018 Уотфорд 2:0 Брайтон ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 22.12.2018 Челси 0:1 Лестер ПЛ
- 19.12.2018 Челси 1:0 Борнмут КЛ
- 16.12.2018 Брайтон 1:2 Челси ПЛ
- 13.12.2018 Види 2:2 Челси ЛЕ
- 08.12.2018 Челси 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2018 Вулверхэмптон 2:1 Челси ПЛ
- 02.12.2018 Челси 2:0 Фулхэм ПЛ
- 29.11.2018 Челси 4:0 ПАОК ЛЕ
- 24.11.2018 Тоттенхэм 3:1 Челси ПЛ
- 11.11.2018 Челси 0:0 Эвертон ПЛ
- 08.11.2018 БАТЭ 0:1 Челси ЛЕ
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Челси 3:2 Дерби КЛ
- 28.10.2018 Бёрнли 0:4 Челси ПЛ
- 25.10.2018 Челси 3:1 БАТЭ ЛЕ
- 20.10.2018 Челси 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.10.2018 Саутгемптон 0:3 Челси ПЛ
- 04.10.2018 Челси 1:0 Види ЛЕ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
Последние игры между собой
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Челси: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси Премьер-лига
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд Премьер-лига
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд Премьер-лига
- 20.08.2016 Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига
- 03.02.2016 Уотфорд 0:0 Челси Премьер-лига
- 26.12.2015 Челси 2:2 Уотфорд Премьер-лига
- 04.01.2015 Челси 3:0 Уотфорд Кубок
- 03.01.2010 Челси 5:0 Уотфорд Кубок
- 14.02.2009 Уотфорд 1:3 Челси Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 7
|48
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|50 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|37 - 18
|42
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 15
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 24
|37
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 30
|29
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 25
|27
|8.
|Борнмут
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|12.
|Эвертон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 28
|24
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 25
|18
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|18 - 38
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 36
|12
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|11 - 31
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|16 - 42
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - ЧелсиДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 16 часов 23 минуты.
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд - Челси
Уотфорд
6.9% (4)
Ничья:
8.6% (5)
Челси
84.5% (49)
1:2 Челси:
39.7% (23)
0:2 Челси:
22.4% (13)
0:1 Челси:
13.8% (8)
1:1 Ничья:
6.9% (4)
1:3 Челси:
5.2% (3)
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