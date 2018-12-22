Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Ньюкасл

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 21.12.2018 Вулверхэмптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 16.12.2018 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.12.2018 Ливерпуль 1:0 Наполи ЛЧ
- 08.12.2018 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 05.12.2018 Бёрнли 1:3 Ливерпуль ПЛ
- 02.12.2018 Ливерпуль 1:0 Эвертон ПЛ
- 28.11.2018 ПСЖ 2:1 Ливерпуль ЛЧ
- 24.11.2018 Уотфорд 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 11.11.2018 Ливерпуль 2:0 Фулхэм ПЛ
- 06.11.2018 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль ЛЧ
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
Ньюкасл (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 22.12.2018 Ньюкасл 0:0 Фулхэм ПЛ
- 15.12.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 09.12.2018 Ньюкасл 1:2 Вулверхэмптон ПЛ
- 05.12.2018 Эвертон 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 01.12.2018 Ньюкасл 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 26.11.2018 Бёрнли 1:2 Ньюкасл ПЛ
- 10.11.2018 Ньюкасл 2:1 Борнмут ПЛ
- 03.11.2018 Ньюкасл 1:0 Уотфорд ПЛ
- 27.10.2018 Саутгемптон 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 20.10.2018 Ньюкасл 0:1 Брайтон ПЛ
- 06.10.2018 Манчестер Юнайтед 3:2 Ньюкасл ПЛ
- 29.09.2018 Ньюкасл 0:2 Лестер ПЛ
- 22.09.2018 Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 01.09.2018 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл ПЛ
- 29.08.2018 Ноттингем Форест 3:1 Ньюкасл КЛ
- 26.08.2018 Ньюкасл 1:2 Челси ПЛ
- 18.08.2018 Кардифф Сити 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Ньюкасл 0:1 Аугсбург ТМК
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 23.04.2016 Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
- 06.12.2015 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 13.04.2015 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.11.2014 Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 11.05.2014 Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 19.10.2013 Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.04.2013 Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.11.2012 Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.04.2012 Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 30.12.2011 Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
- 01.05.2011 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 11.12.2010 Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 03.05.2009 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 28.12.2008 Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига
- 08.03.2008 Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
- 24.11.2007 Ньюкасл 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 7
|48
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|50 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|37 - 18
|42
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 15
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 24
|37
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 30
|29
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 25
|27
|8.
|Борнмут
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|12.
|Эвертон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 28
|24
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 25
|18
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|18 - 38
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 36
|12
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|11 - 31
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|16 - 42
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - НьюкаслДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.
Прогнозы на матч Ливерпуль - Ньюкасл
Ливерпуль
88.3% (53)
Ничья:
8.3% (5)
Ньюкасл
3.3% (2)
2:0 Ливерпуль:
36.7% (22)
3:1 Ливерпуль:
16.7% (10)
3:0 Ливерпуль:
15% (9)
2:1 Ливерпуль:
11.7% (7)
1:0 Ливерпуль:
8.3% (5)
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