Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Борнмут

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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 23.12.2018 Эвертон 2:6 Тоттенхэм ПЛ
- 19.12.2018 Арсенал 0:2 Тоттенхэм КЛ
- 15.12.2018 Тоттенхэм 1:0 Бёрнли ПЛ
- 11.12.2018 Барселона 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 08.12.2018 Лестер 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 05.12.2018 Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон ПЛ
- 02.12.2018 Арсенал 4:2 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2018 Тоттенхэм 1:0 Интер Милан ЛЧ
- 24.11.2018 Тоттенхэм 3:1 Челси ПЛ
- 10.11.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.11.2018 Тоттенхэм 2:1 ПСВ ЛЧ
- 03.11.2018 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 31.10.2018 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
Борнмут (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 22.12.2018 Борнмут 2:0 Брайтон ПЛ
- 19.12.2018 Челси 1:0 Борнмут КЛ
- 15.12.2018 Вулверхэмптон 2:0 Борнмут ПЛ
- 08.12.2018 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 04.12.2018 Борнмут 2:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 01.12.2018 Манчестер Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 25.11.2018 Борнмут 1:2 Арсенал ПЛ
- 10.11.2018 Ньюкасл 2:1 Борнмут ПЛ
- 03.11.2018 Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.10.2018 Борнмут 2:1 Норвич КЛ
- 27.10.2018 Фулхэм 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.10.2018 Борнмут 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 06.10.2018 Уотфорд 0:4 Борнмут ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Борнмут 3:2 Блэкберн КЛ
- 22.09.2018 Бёрнли 4:0 Борнмут ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Челси 2:0 Борнмут ПЛ
- 28.08.2018 Борнмут 3:0 Милтон Кинс Донс КЛ
- 25.08.2018 Борнмут 2:2 Эвертон ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Борнмут: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
- 11.03.2018 Борнмут 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут Премьер-лига
- 15.04.2017 Тоттенхэм 4:0 Борнмут Премьер-лига
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.03.2016 Тоттенхэм 3:0 Борнмут Премьер-лига
- 25.10.2015 Борнмут 1:5 Тоттенхэм Премьер-лига
- 10.07.2010 Борнмут 0:4 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
- 17.07.2009 Борнмут 0:3 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 7
|48
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|50 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|37 - 18
|42
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 15
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 24
|37
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 30
|29
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 25
|27
|8.
|Борнмут
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|12.
|Эвертон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 28
|24
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 25
|18
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|18 - 38
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 36
|12
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|11 - 31
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|16 - 42
|10
-
Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - БорнмутДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм
91.5% (54)
Ничья:
5.1% (3)
Борнмут
3.4% (2)
2:0 Тоттенхэм:
39% (23)
2:1 Тоттенхэм:
18.6% (11)
1:0 Тоттенхэм:
15.3% (9)
3:1 Тоттенхэм:
10.2% (6)
3:0 Тоттенхэм:
5.1% (3)
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