Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Сити

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Стадион: Кинг Пауэр
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Лестер (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 22.12.2018 Челси 0:1 Лестер ПЛ
- 18.12.2018 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 15.12.2018 Кристал Пэлас 1:0 Лестер ПЛ
- 08.12.2018 Лестер 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 05.12.2018 Фулхэм 1:1 Лестер ПЛ
- 01.12.2018 Лестер 2:0 Уотфорд ПЛ
- 27.11.2018 Лестер 0:0 Саутгемптон КЛ
- 24.11.2018 Брайтон 1:1 Лестер ПЛ
- 10.11.2018 Лестер 0:0 Бёрнли ПЛ
- 03.11.2018 Кардифф Сити 0:1 Лестер ПЛ
- 27.10.2018 Лестер 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 06.10.2018 Лестер 1:2 Эвертон ПЛ
- 29.09.2018 Ньюкасл 0:2 Лестер ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Лестер 3:1 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 15.09.2018 Борнмут 4:2 Лестер ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 28.08.2018 Лестер 4:0 Флитвуд Таун КЛ
- 25.08.2018 Саутгемптон 1:2 Лестер ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 22.12.2018 Манчестер Сити 2:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.12.2018 Лестер 1:1 Манчестер Сити КЛ
- 15.12.2018 Манчестер Сити 3:1 Эвертон ПЛ
- 12.12.2018 Манчестер Сити 2:1 Хоффенхайм ЛЧ
- 08.12.2018 Челси 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 04.12.2018 Уотфорд 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 01.12.2018 Манчестер Сити 3:1 Борнмут ПЛ
- 27.11.2018 Лион 2:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 24.11.2018 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 11.11.2018 Манчестер Сити 3:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 07.11.2018 Манчестер Сити 6:0 Шахтёр Донецк ЛЧ
- 04.11.2018 Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон ПЛ
- 01.11.2018 Манчестер Сити 2:0 Фулхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 23.10.2018 Шахтёр Донецк 0:3 Манчестер Сити ЛЧ
- 20.10.2018 Манчестер Сити 5:0 Бёрнли ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 02.10.2018 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.09.2018 Манчестер Сити 2:0 Брайтон ПЛ
- 25.09.2018 Оксфорд Юнайтед 0:3 Манчестер Сити КЛ
Последние игры между собой
Лестер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Манчестер Сити: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
- 18.12.2018 Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер Премьер-лига
- 19.12.2017 Лестер 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги
- 18.11.2017 Лестер 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 13.05.2017 Манчестер Сити 2:1 Лестер Премьер-лига
- 10.12.2016 Лестер 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 06.02.2016 Манчестер Сити 1:3 Лестер Премьер-лига
- 29.12.2015 Лестер 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 04.03.2015 Манчестер Сити 2:0 Лестер Премьер-лига
- 13.12.2014 Лестер 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 17.12.2013 Лестер 1:3 Манчестер Сити Кубок лиги
- 18.01.2011 Манчестер Сити 4:2 Лестер Кубок
- 09.01.2011 Лестер 2:2 Манчестер Сити Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|15
|3
|0
|39 - 7
|48
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|50 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|37 - 18
|42
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 15
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|40 - 24
|37
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|34 - 30
|29
|7.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 25
|27
|8.
|Борнмут
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|19 - 21
|25
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|25 - 27
|24
|12.
|Эвертон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 28
|24
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 26
|21
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 25
|18
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|14 - 22
|17
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 33
|15
|17.
|Кардифф Сити
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|18 - 38
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 36
|12
|19.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|11 - 31
|10
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|16 - 42
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер СитиДо начала игры, которая состоится 26.12.2018, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Сити
Лестер
12.3% (7)
Ничья:
12.3% (7)
Манчестер Сити
75.4% (43)
1:2 Манчестер Сити:
42.1% (24)
1:3 Манчестер Сити:
17.5% (10)
0:2 Манчестер Сити:
8.8% (5)
1:1 Ничья:
7% (4)
2:0 Лестер:
5.3% (3)
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